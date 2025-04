Sandra Lazo recibirá al dueño de Cardama para conocer el estado de construcción de las patrullas oceánicas

Fuerzas Armadas Jorge Wilson se despidió de la Armada Nacional y el nuevo gobierno aún no definió su reemplazo

“Estoy a disposición para concurrir a la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores junto con las empresas que me acompañarán a presentar el proyecto y someternos a las preguntas o aclaraciones que les interese”, finaliza la carta de Mario Cardama. La Comisión de Defensa del Senado discutió el tema este lunes 7 y acordó reunirse con Cardama y el resto de las empresas una vez que ya hayan acudido al Ministerio de Defensa. “Obviamente, como comisión, hay que agradecerle a la empresa la comunicación, pero ahora no es el momento de recibirlos. No va a faltar oportunidad en el futuro”, señaló el senador Pedro Irigoin, del MPP, según consta en el acta.