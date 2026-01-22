El gobierno formó un grupo asesor honorario en busca de un consenso que combine jineteadas y bienestar animal

El pasado 14 de enero, Presidencia de la República aprobó una resolución que apunta a resolver un debate persistente en la sociedad uruguaya: la regulación de las actividades ecuestres tradicionales, también llamadas jineteadas. El documento, firmado por el presidente Yamandú Orsi y refrendado por los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Educación y Cultura, y Turismo, formaliza una estructura de trabajo que busca superar el fracaso de las normativas anteriores y crear un “ámbito de análisis de la temática vinculada a las destrezas ecuestres y la tradición cultural criolla y gaucha” del país, al reconocer que los intentos previos no lograron el consenso necesario para ser aplicables.

La resolución recuerda que la reglamentación aprobada originalmente el 10 de febrero de 2025 por el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) —que establecía estrictos controles antidopaje y diferentes restricciones que provocaron la cancelación de eventos en los que se realizaba monta de equinos, híbridos y asnos sin domar en distintos departamentos del país— fue suspendida por Orsi el 12 de marzo del mismo año por un plazo de 180 días. Sin embargo, el debate tomó tal magnitud que el Ejecutivo se vio obligado a dictar una segunda prórroga el 19 de setiembre y extender la suspensión por otros 180 días con el objetivo de “profundizar el intercambio de las diferentes perspectivas involucradas”.

Ante este escenario, la nueva resolución propone crear un grupo asesor honorario conformado por personas de distintas trayectorias, “con reconocida experiencia y conocimiento, de diferentes vertientes sociales, culturales, laborales y deportivas” relacionadas a las destrezas ecuestres, así como a la tradición cultural criolla y gaucha. Según el documento, la idea es que en el grupo de trabajo se vean representados los diferentes ámbitos del territorio nacional, con el fin de asegurar el desarrollo de las jineteadas “bajo los principios del bienestar animal, la seguridad, el respeto a la tradición y la identidad uruguaya”. El grupo asesor técnico dependerá directamente de Presidencia —será coordinado por el funcionario Orlando Muñoz— y tendrá como cometido asesorar al mandatario y a los demás organismos vinculados a la temática en el desarrollo de dichos espectáculos públicos.

Los integrantes de la nueva comisión, en tanto, serán de diferentes departamentos y partidos políticos, en su mayoría con largas trayectorias ecuestres en eventos, como la Patria Gaucha o las jineteadas de la meseta de Artigas, así como de plataformas de rescate animalista, como la ONG Caballos Libres.

Aunque se formalizó con la resolución del 14 de enero, la nueva comisión comenzó a trabajar hace ya algunos meses, dijo a Búsqueda el presidente del INBA, Esteban Vieta. Según explicó, el grupo de trabajo se encuentra en una etapa de intercambio y construcción técnica y se espera “anunciar avances y lineamientos en las primeras semanas de marzo”.

“Un abrazo entre el campo y la ciudad”

Vieta, quien asumió en agosto de 2025, afirmó que hoy más de 50.000 personas trabajan de manera directa e indirecta en este tipo de actividades tradicionales con caballos. Según su opinión, hasta ahora “nunca se le había dado una importancia sustancial a la tradición”, y ante la aprobación del reglamento del INBA en 2025 era necesario dar un marco para escuchar a las dos aristas involucradas: “tanto a los tradicionalistas como a lo que es el bienestar animal”.

“Nunca se había pensado ni discutido un reglamento específico para esta actividad, la tradición se daba por sentada y no existía un marco claro que ordenara la práctica. El reglamento que surge en 2025 se elaboró, en gran medida, desde un enfoque más técnico y de escritorio, sin un proceso profundo de escucha del campo y de quienes sostienen la tradición desde hace generaciones. Eso generó tensiones, no porque se le diera importancia al bienestar animal —que es irrenunciable—, sino porque no integró adecuadamente ambas aristas: tradición y bienestar”, expresó Vieta.

jineteadas Grupo de animalistas protestan afuera de la Criolla del Prado, en la calle Lucas Obes de Montevideo Javier Calvelo / adhocFOTOS

En ese sentido, explicó que lo que se busca ahora es justamente “construir un marco que contemple las dos cosas”, cuidando al animal pero también respetando la historia, la cultura y la realidad del medio rural. “Por primera vez, se está escuchando activamente al campo, a los organizadores, a los jinetes y a las comunidades”, aseguró.

Respecto a por qué el reglamento del INBA aprobado nunca llegó a implementarse, el presidente afirmó que el mismo “excedía las competencias propias del instituto”, ya que si bien este puede reglamentar el bienestar animal y todas las actividades que involucren animales, “no puede, por ejemplo, pedirle la cédula o la ficha médica a un jinete”. Así, el equipo del INBA realizó un despliegue sin precedentes y recorrió más de 27.000 kilómetros a través de los 19 departamentos del país para dialogar con tradicionalistas y diversas ONG.

“Con los tradicionalistas logramos tener cuatro representantes por cada departamento de manera de conformar una red nacional. Y en cuanto a las organizaciones, identificamos tres grandes posturas”, comentó. Por un lado, aquellas que no se oponen a las jineteadas al entender que es una actividad que forma parte de la idiosincrasia del interior; por otro, las abolicionistas, que entienden que cualquier actividad que involucre animales es una forma de explotación, y en tercer lugar, grupos animalistas que, si bien no están de acuerdo con las jineteadas, están abiertos a discutir condiciones de “bienestar animal, para que existan pero bajo determinadas normativas”.

“Con ese grupo de personas es que venimos trabajando para poder encontrar un acuerdo nacional y generar un abrazo entre el campo y la ciudad, donde los caballos sean verdaderamente cuidados pero también la tradición pueda continuar”, señaló Vieta, al destacar además el rol protagónico que ha tenido en ese sentido la Comisión de Asuntos Ecuestres del Ministerio de Educación y Cultura.

En todo caso, aclaró, el reglamento ya aprobado será “la base de todo el cambio que se quiere impulsar”, pero con aspectos que se van a mejorar y a estudiar en profundidad. La idea, agregó, es que se logre ahora un “consenso nacional real y no una imposición”, al surgir de un acercamiento territorial.

“Cuando salió el reglamento, prácticamente todas las jineteadas del país se suspendieron, nadie quería armar una jineteada con ese reglamento porque entendían que era nocivo: por ejemplo, pedía un veterinario cada 10 caballos o que estuviera presente una persona de Bienestar Animal. Pero no se establecía quién ni cómo”, criticó.

En la actualidad, el INBA ya trabaja en la concientización de la actividad para promover el bienestar animal, al inspeccionar, cuando llegan denuncias, que en las diferentes jineteadas no se utilicen artilugios que lastimen al caballo en pos de su “performance”. Sin embargo, explicó que hasta ahora el instituto no contaba con un cuerpo inspectivo que recorriera el país, algo que se espera cambiar con la creación de la red nacional de representantes departamentales.