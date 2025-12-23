  • Cotizaciones
    Asumió la nueva directiva de Plaza Rural y preparan las celebraciones de los 25 años del consorcio

    El presidente, Ignacio Victorica, espera que el mercado ganadero mantenga la tónica de 2025 en el año que inicia

    El presidente saliente de Plaza Rural, José Ignacio Aramburu, y quien asumió el cargo, el rematador Ignacio Victorica.

    El presidente saliente de Plaza Rural, José Ignacio Aramburu, y quien asumió el cargo, el rematador Ignacio Victorica.

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Asumió la nueva directiva de Plaza Rural, presidida por Ignacio Victorica, y ya se ponen en marcha los preparativos para la celebración de los 25 años del consorcio que lidera el mercado de remates ganaderos por pantalla.

    “En 2026 celebraremos los 25 años de Plaza Rural y vamos a generar actividades especiales, con algunas sorpresas para nuestros clientes”, confirmó a Agro de Búsqueda el novel presidente.

    Plaza Rural comenzará su actividad de 2026 en Agro en Punta, los días 4 y 5 de febrero, donde realizará sus remates Plaza Hereford y Plaza Angus.

    Victorica expresó que la nueva directiva seguirá trabajando en la misma línea de la conducción anterior, que encabezó José Ignacio Aramburu, “siempre intentando innovar, generar nuevas herramientas para nuestros clientes, tanto compradores como vendedores”.

    Agregó que “somos un equipo de trabajo, ahora me toca ser la cara visible, pero en Plaza Rural desde el inicio se ha trabajado en equipo”. Entonces, “si bien es una responsabilidad y un orgullo ser presidente de Plaza Rural, esto es el trabajo de todo un equipo”, insistió.

    El cargo de vicepresidente lo asumió Álvaro García, y también integran la directiva Fernando Indarte, Ricardo Stewart, Mauricio Digenova, Gerónimo Brea y Martín Slinger.

    Banco República

    Victorica también destacó el buen vínculo entre Plaza Rural y el Banco República, que permitió que se generaran diferentes herramientas financieras, que fueron muy importantes para el mercado. “Primero fueron los 180 días para la compra de vientres preñados, después incorporamos el resto de las categorías de vientres. El Banco República siempre nos acompañó, nos apoyó en todos los planteos que le hemos hecho, es un socio estratégico de Plaza Rural”, destacó.

    Balance y perspectivas

    El 2025 fue un “muy buen año en todo sentido”, consideró Victorica. Destacó que este año en Plaza Rural se superaron los récords que el propio consorcio había logrado en 2023-2024. “Este año hubo siete categorías que registraron precios récord histórico”, subrayó.

    A propósito de las perspectivas para 2026, dijo que “son buenas”. Señaló que “todo indicaría que deberíamos tener un año similar a este”. Y aseguró que si fuera así “lo firmo ya”. “Todos los analistas de la carne a nivel mundial dicen que las perspectivas de corto y mediano plazo son muy buenas, porque hay un menor stock de ganado en varias regiones del mundo”, afirmó.

    Por lo tanto, sostuvo que esta situación de escasez de oferta y demanda firme “debería mantenerse en el próximo año”.

    Evolución de la ganadería

    El nuevo presidente de Plaza Rural comentó que “uno de los grandes debe” que tenía el sector ganadero uruguayo era la producción de terneros, pero destacó que se pudo superar el objetivo de los 3 millones de terneros. “Eso demuestra que el productor se ha esforzado y mejorando para lograr aumentar su productividad”, valoró.

    Agregó que la cría “es una de las patas fundamentales donde se sostiene la mejora de la productividad ganadera, y creo que esto va a seguir así”.

    “Vemos que los criadores han apostado, han invertido mucho en genética, y también en herramientas tecnológicas vinculadas con la alimentación, con las pasturas, los autoconsumos, destete precoz, sistemas de recrías y corrales de engorde”, describió.

    Recordó que en la última gran sequía que hubo en el país casi no hubo mortandad de ganados, y que incluso tampoco bajaron los precios de las haciendas, como suele ocurrir en momentos de crisis climáticas. Esto se debió a que “el productor está manejándose muchísimo mejor”, afirmó. “Eso fue lo que lo ayudó a defenderse de los avatares climáticos y que el mercado pudiera sostenerse en aquellas circunstancias desafiantes”, dijo.

    Victorica también valoró el rol de la exportación de ganado en pie, que “se ha mantenido activa y muy firme”. Opinó que eso “es realmente muy positivo”, porque es una demanda que activa al mercado.

    En el mismo sentido, destacó la demanda de los corrales de engorde, que “vienen en crecimiento en los últimos años”, y en 2025 “aumentaron bastante la cantidad de ganados encerrados”.

    A propósito, señaló que durante este año las relaciones de precios entre los granos y la carne fueron favorables para la suplementación, y se vio claramente la complementación entre agricultura y ganadería.

