Prevén la creación del Hospital de la Costa y postergan el cierre de psiquiátricos en el presupuesto de la salud

El proyecto de Ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo presentó en el Legislativo ayer, domingo 31 de agosto, posterga hasta 2029 el cierre definitivo de los establecimientos asilares y monovalentes destinados al tratamiento de la salud mental.
El proyecto de ley incluye una partida para pagar la deuda de ASSE, mejoras en el Pasteur, $ 100 millones anuales para obras el Hospital de Clínicas y creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria
La decisión se ejecuta a través de una modificación de la Ley de Salud Mental (19.529), promulgada en 2017. Esta indicaba en su artículo 38 que “el cumplimiento definitivo del cronograma” de cierre “no podrá exceder temporalmente el año 2025”.
Tanto las anteriores autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) como las actuales, al no haberse reglamentado esa ley, consideraban que era imposible que la “desmanicomialización”, tal como era conocida, se cumpliera en el tiempo estipulado. De esta manera, la fecha límite se postergó cuatro años.
Otras de las novedades en materia de política de salud incluidas en el Presupuesto son la creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay (Avisu) y la de una nueva unidad ejecutora en la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Hospital de la Costa.
De acuerdo con la exposición de motivos, la Avisu tendrá como principales funciones “la evaluación y autorización de productos sanitarios para su comercialización, la aprobación de ensayos clínicos, la vigilancia post-comercialización, la habilitación de establecimientos, el control del abastecimiento y la elaboración de normativa técnica”. Estas agencias, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud y cuyas ausencias en Uruguay son únicas en la región, “permiten alcanzar mayor soberanía sanitaria, credibilidad internacional y posibilidades concretas de desarrollo”.
El MSP también redefine en el proyecto de Ley de Presupuesto los cometidos de la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis y la inclusión de más fármacos al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) con previa elaboración de un informe (no vinculante) de la creada agencia. Además se conformará el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Bienestar.
A la creación del Hospital de la Costa ASSE suma una propuesta de readecuación del Hospital Pasteur. El proyecto dispone para este cometido hasta $ 200 millones de pesos en todo el período, desde gastos de funcionamiento hasta sueldos, y más $ 473 millones de pesos anuales para distintas inversiones, mejoras operativas o de eficiencia.
Respecto a ASSE, se pide que se le permita “por única vez en el ejercicio 2025” disponer de $ 280 millones de pesos (la deuda estimada de este servicio) “con destino a la Comisión de Apoyo de los Programas Asistenciales”.
También se incluyen $ 100 millones anuales para obras en el Hospital de Clínicas.