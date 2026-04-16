Tras una “fuerte autocrítica”, el PIT-CNT busca “revitalizar” la participación de plenarios del interior

El jueves 11 de diciembre el PIT-CNT había convocado a una reunión de su Mesa Representativa Nacional Ampliada. Este órgano de dirección sindical, el segundo de mayor importancia detrás del Congreso, está integrado por los integrantes de la Mesa Representativa Nacional y por los plenarios departamentales. A la reunión, que sería la última del año, solo concurrió en representación del interior el plenario de Paysandú. Al no haber quorum, la reunión tuvo calidad de Mesa Representativa Nacional y no de Ampliada.

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En febrero volvió a pasar lo mismo. Aunque fueron cuatro los plenarios que concurrieron a la convocatoria (Canelones, Colonia, Salto y Tacuarembó), no fue suficiente para alcanzar el quorum como Mesa Representativa Nacional Ampliada, y se decidió sesionar como Mesa Representativa Nacional.

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Esta segunda vez se tomaron algunas medidas. Se hizo una “autocrítica”, según refleja el informe de la reunión, respecto a las “medidas organizativas y materiales” necesarias para garantizar la participación de delegados del interior. La Mesa Representativa le encomendó al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT “conversar” y “coordinar” con todos los plenarios.

En la última Mesa Representativa Nacional, la del mes de marzo, se informó de los avances en torno al tema. Allí, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que se vieron obligados a “realizar una fuerte autocrítica” y anunció que se tomarían “todos los recaudos para asegurar el funcionamiento de la Mesa Representativa Nacional Ampliada”.

Este sábado 18 está convocada la Mesa Representativa Nacional Ampliada. El secretario de Interior del PIT-CNT, Martín Cardozo, dijo a Búsqueda que unos 14 plenarios ya le confirmaron asistencia, por lo que está convencido de que se alcanzará el quorum. En los últimos meses, el dirigente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) intensificó los contactos con los dirigentes departamentales para identificar necesidades.

De hecho, contó que citar a la Mesa Representativa Nacional Ampliada un sábado fue una de las demandas que recibió de parte de los plenarios. Ese planteo, sostuvo, ya habla de algunas dificultades que enfrenta la actividad sindical en el interior, donde a veces no están garantizadas condiciones mínimas, como el acceso a fueros y los viáticos.

Revitalizar la presencia en el interior

De acuerdo con los estatutos del PIT-CNT, la Mesa Representativa Nacional Ampliada debe convocarse de forma ordinaria dos veces al año. De forma extraordinaria, puede sesionar cada vez que la convoque la Mesa Representativa Nacional por mayoría simple.

Entre los cometidos de este órgano de dirección están “coordinar y controlar la aplicación de las resoluciones de los Congresos”, “la adopción de medidas de lucha respecto a los problemas generales de la clase obrera”, “aceptar o rechazar los pedidos de afiliación al PIT-CNT”, “aplicar sanciones a filiales”, “pronunciarse sobre las invitaciones para asistir a reuniones de carácter internacional” y “designar los delegados”, designar los “representantes del movimiento sindical en los organismos económicos y sociales, a escala nacional e internacional” y “llamar a responsabilidad a todos los organismos inferiores”.

La falta de quorum para que sesione la Mesa Representativa Nacional Ampliada tiene demorado, entre otros asuntos, el debate de una moción que plantea la expulsión de los sindicatos policiales.

Cardozo asumió la responsabilidad de la Secretaría de Interior en octubre. En los meses que pasaron desde entonces hizo un relevamiento del estado de situación de cada plenario. De ese análisis concluyó que hay fechas clave en las que se logra en general un funcionamiento potente: el 8 de marzo, el 1º de mayo y el 20 de mayo. En el resto del año, hay situaciones diversas. En algunos departamentos hay participación constante y en otros intermitente. Dentro de esa variedad, destacó que hoy hay plenarios activos en los 18 departamentos.

Además del planteo sobre la importancia de no convocar a la Mesa Representativa Nacional Ampliada en días de semana, Cardozo recibió inquietudes sobre la “centralización” de la actividad sindical, incluso en sindicatos que tienen alcance nacional, y sobre las finanzas. Los plenarios reciben unos $ 5.000 mensuales para su funcionamiento, un monto que se mantiene desde hace años sin modificaciones. En los departamentos con más de un plenario ese monto se divide.

Con el objetivo de revitalizar el vínculo con el interior, el PIT-CNT decidió que este año el Secretariado Ejecutivo sesionará una vez por mes fuera de Montevideo. Cardozo contó que están coordinando con San José y Cerro Largo como los primeros departamentos a visitar. “Es importante que no vean lejano al presidente del PIT-CNT, al secretario general”, dijo.

El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, dijo a Búsqueda que vienen de “un proceso de mucha debilidad” en el trabajo con el interior en los últimos años, que están buscando revertir. Según dijo, hay una “confluencia de factores” que hace que la organización sindical en el interior sea complicada. En algunos departamentos, los elevados niveles de informalidad y desempleo representan por sí mismos una dificultad para la sindicalización. A esto se suman “condicionamientos sociales y ambientales subjetivos”, dijo Sommaruga. Con esto se refería a que en varios departamentos hay todavía una “mirada condenatoria” hacia los sindicatos y se los ve más “como un perjuicio que como un beneficio”.

A esto, sumó al menos dos cuestiones autocríticas. Una son los recursos económicos insuficientes que se les da a los plenarios; la otra es la falta de compromiso de filiales con representación nacional para que sus dirigentes sean activos también en la actividad de los plenarios.

“No hemos tenido una política sostenida fuerte en el interior”, opinó, y destacó los esfuerzos por “revitalizar” ese vínculo.

De todos modos, destacó que el PIT-CNT tiene algunas fortalezas en los departamentos. El próximo 1º de mayo habrá, además del acto en Montevideo, más de otros 30 en distintos puntos del país. Eso, según Sommaruga, muestra que el interior “no es tierra arrasada” para los sindicatos y que existe una tradición.