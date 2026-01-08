Presidente del PIT-CNT ve una “sensibilidad diferente” en el gobierno, pero no políticas “verdaderamente transformadoras”

La relación entre el Frente Amplio y el movimiento sindical está marcada por afinidades pero también por tensiones. Hay corrientes sindicales que hablan en el plano estratégico de un “bloque social y político” que conforman con la coalición de izquierda, y es habitual que en muchos temas de discusión pública dirigentes sindicales y frenteamplistas estén alineados. Al mismo tiempo, es frecuente que iniciativas del PIT-CNT causen fuertes molestias en sectores del Frente Amplio y hasta son comunes los reproches mutuos. El expresidente José Mujica protagonizó uno de ellos, poco antes de su fallecimiento, cuando en declaraciones a Radio Sarandí dijo que el movimiento sindical había estado de “guampas caídas” durante el gobierno de Lacalle Pou y no había “movido un dedo”, mientras a los gobiernos de izquierda les pide “cualquier cosa”. Sus comentarios provocaron molestias y respuestas inmediatas de sindicalistas.

El triunfo de Lacalle Pou en 2019 rompió con 15 años de gobiernos de izquierda. El PIT-CNT fue crítico con la coalición republicana y calificó su orientación política como “el modelo de la desigualdad”. En el quinquenio, el movimiento sindical promovió dos consultas populares.

Días atrás, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala , hizo una entrevista de balance del año que fue publicada en la página web de la organización. Una de las preguntas fue si con el regreso del Frente Amplio al gobierno veía un “viraje categórico” respecto al “modelo de la desigualdad” que cuestionaban. El sindicalista ve una “sensibilidad diferente”, pero no “políticas públicas verdaderamente transformadoras”.

“Obviamente que hay una sensibilidad diferente a la del gobierno anterior, pero el problema es que el modelo de la desigualdad está inscripto en el conjunto del modo de acumulación capitalista dependiente. Y con una sensibilidad distinta no se cambia; se cambia con políticas públicas verdaderamente transformadoras. Por tanto, en nuestra perspectiva, resta mucho por hacer en esa materia. ¿En qué quedó aquello de cambiar el mundo? Es para eso que estamos acá”, respondió.

Más allá de su agenda más cotidiana, vinculada a asuntos como los consejos de salarios o problemas emergentes de empleo, el PIT-CNT puso énfasis en el último tiempo en algunas discusiones de perfil más estratégico y de largo plazo. En esa línea, una de las resoluciones de su último congreso fue promover un debate nacional sobre una nueva estrategia de desarrollo para el país.

En la entrevista con el portal del PIT-CNT, Abdala reivindicó este enfoque de trabajo que pone en primera línea la necesidad de cambios estructurales. “En la perspectiva del movimiento obrero se están sentando las bases de un salto cualitativo que es absolutamente complejo, porque la esencia del movimiento sindical es actuar para resolver las aspiraciones inmediatas de la clase obrera, de la clase trabajadora. Pero las aspiraciones inmediatas no tienen resolución de fondo si no es a la luz de cómo impulsamos una estrategia de desarrollo que implica una transformación sustantiva de la realidad nacional”, afirmó.

Esa perspectiva se traslada también a temas puntuales de discusión. Abdala se refirió a “algunos planteos clave” que incorporan esa mirada, “como la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales”, las reivindicaciones del PIT-CNT en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional, el reclamo de una “mayor participación del salario en la riqueza nacional por la vía del aumento salarial” y el de que el diálogo convocado por el gobierno sobre seguridad social “no sea solo humo”, sino que se enfoque en resoluciones concretas. Entre esa lista, destacó “especialmente” la propuesta de aplicar una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicias “al 1% más rico de la sociedad uruguaya” como una “postura ética” que apunta a “resolver la situación de los hogares donde viven niñas, niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza”.

20250812MZINA_2907 Militante sindical en una movilización del PIT-CNT en 2025 Mauricio Zina / adhocFOTOS

“Estos movimientos que hizo el PIT-CNT lo colocan en condiciones de despegar hacia un proceso diferente, que es un salto cualitativo desde una perspectiva programática”, opinó.

En la entrevista, Abdala también se refirió a los cuestionamientos que recibió la propuesta de la sobretasa del impuesto al patrimonio para el 1% más rico. En particular, le consultaron por la opinión del ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien ha dicho que ningún país del mundo aplica hoy un instrumento así. Sobre ese punto —además de recordar que el equipo que elaboró la propuesta ya respondió al ministro que sí existen algunos ejemplos en el mundo—, Abdala defendió el espíritu de “transformación” del movimiento sindical ante las orientaciones que procuran “el mantenimiento del statu quo”.

“El hecho de que vivamos en un mundo tan desigual no es motivo de resignación, es motivo de propuesta, diálogo con el pueblo, organización, movilización, diálogo fecundo con el sistema político, con los parlamentarios, con los movimientos sociales, en defensa de desmercantilizar los derechos humanos. No es motivo de quietud; al revés, es motivo de organización y lucha. En el mundo predomina la desigualdad y, por tanto, el movimiento obrero uruguayo no se puede quedar quieto porque sin las luchas de las y los trabajadores no habría avances en el planeta. Todas las luchas históricas, como la reducción de la jornada laboral, las ocho horas de trabajo, el derecho al descanso y tantas conquistas, nada de eso existiría hoy si las y los militantes del movimiento obrero hubieran pensado que no valía la pena luchar”, dijo.

La “revolución democrática”

Esta postura del PIT-CNT, dijo Abdala, se da en un contexto en que “la discusión sobre la desigualdad está en la agenda global”. “Está el estudio de economistas independientes a solicitud del G20, encabezado por Joseph Stiglitz; están los trabajos de Thomas Piketty; están las denuncias y diagnósticos de Oxfam (confederación de ONG de origen británico); está el planteo de Luiz Inácio Lula da Silva aquí en América Latina”, apuntó.

En la entrevista, a Abdala le consultaron por el concepto de revolución. En particular, le preguntaron por qué hoy el uso más cotidiano de esa palabra está asociado a asuntos tecnológicos y no cambios en las condiciones de vida de las personas. El presidente del PIT-CNT opinó que eso sucede “porque así lo impone la ideología dominante” y afirmó, a continuación, que la realidad actual pide “a gritos” una “revolución democrática del siglo XXI”.

“El capitalismo real está convirtiendo las fuerzas productivas en fuerzas productivas destructivas de la naturaleza y de la humanidad. Es evidente si observamos lo que está sucediendo con el cambio climático y con otros fenómenos de agotamiento de una forma de producción y consumo que es absolutamente negativa en su impacto ambiental. No se están organizando las condiciones para la reproducción de la vida en el planeta. Y si lo miramos desde el punto de vista de la desigualdad y las formas atroces de exclusión que genera, es la demostración más palmaria de que se precisa una revolución y que, además, ese proceso tiene que ser inclusive más intenso en democracia que hasta donde llegaron hasta ahora las democracias occidentales”, afirmó.