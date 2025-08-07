El Tony Blair Institute ve a Uruguay como modelo digital y referente regional en ese rubro

La directora regional, Jana Nelson, destaca el rol del país en transformación digital del Estado y visualiza al Uruguay como un potencial socio

Uruguay fue uno de los destinos clave en la primera gira regional de Jana Nelson, nueva directora general para América Latina del Tony Blair Institute. Durante su visita a Montevideo, del 3 al 6 de agosto, la exsubsecretaria de Seguridad y Defensa del Pentágono para el hemisferio occidental mantuvo reuniones con organizaciones del sector privado y ONG con el objetivo de presentar el trabajo del instituto y explorar posibles alianzas estratégicas.

Aunque aclaró que “de momento” no está previsto abrir una oficina en Uruguay ni trabajar directamente con el gobierno, la elección del país no fue casual, explicó la experta a Búsqueda. Según dijo, desde la organización decidieron visitar Uruguay por su reconocida trayectoria en digitalización del Estado, una experiencia que considera “replicable en la región”. Añadió que Uruguay “es uno de los países con el nivel más alto en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en términos de gobierno digital”, lo que lo convierte en referente regional.

Destacó como una fortaleza la continuidad en políticas de “gobierno digital” más allá de las administraciones de turno. “Uruguay continúa trabajando con esa perspectiva de eliminar trámites, facilitar procesos, aumentar la productividad de los ciudadanos y ayudar a que sea más fácil hacer negocios. Y eso es, por lo que veo, una política de Estado”, valoró.

Nelson explicó que el Tony Blair Institute busca desembarcar en América Latina con la intención de establecer alianzas con instituciones que compartan su misión de fortalecer gobiernos y democracias. Durante su estadía, se reunió con ONG vinculadas al ecosistema digital y humanitario, como la Asociación Latinoamericana de Internet. No mantuvo encuentros con autoridades gubernamentales, aunque expresó interés por el trabajo desarrollado en el país en materia de fortalecimiento institucional.

El Tony Blair Institute es una organización internacional fundada por el ex primer ministro británico con el objetivo de ayudar a los gobiernos a ser más efectivos, democráticos y centrados en la entrega de resultados concretos a los ciudadanos. Trabaja en áreas como transformación digital, educación, conectividad, seguridad y uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.