Uruguay cambió la forma en que se inscribirán los hijos en el Registro Civil. El apellido paterno dejará de ser el primero por defecto. Y aquellos nacidos en parejas de mujeres no unidas en matrimonio, hasta ahora los parias de un sistema no igualitario, tendrán los mismos derechos sucesorios que en el resto de las uniones.

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Todo esto ocurre por la modificación de un artículo, el 27, del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), una decisión que contó con la aprobación casi unánime de todo el arco político. Este proyecto se transformó en ley en Diputados, el martes 10 de noviembre, por 70 votos en 72; solo los representantes de Identidad Soberana se manifestaron en contra. El Senado ya le había dado media sanción con la mano alzada de los 29 legisladores presentes el 15 de abril en la sala.

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Esta norma —que había sido presentada por primera vez por el diputado del Frente Amplio Enzo Malán en 2018 y que obtuvo media sanción en la Cámara Baja durante la legislatura anterior— agiliza el trámite para que las parejas, casadas o no, elijan el orden del apellido de sus hijos de mutuo acuerdo, acreditado al momento de inscribir el nacimiento. En el caso de los matrimonios, alcanzará con la presentación de un documento “en que conste el consentimiento expreso y escrito, con la firma de ambos”.

A diferencia del artículo anterior, en el nuevo texto no hay ninguna alusión a matrimonios o parejas “homosexuales” o “heterosexuales”. Esa equiparación es el corazón de la reforma. Hasta ahora, las parejas no casadas tenían un régimen distinto y, en particular, las integradas por mujeres quedaban directamente excluidas.

La norma del CNA modificada indicaba que “el hijo habido dentro del matrimonio heterosexual llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre”, salvo un acuerdo en contrario. En los matrimonios homosexuales los integrantes de la pareja sí podían decidir el orden; de no existir esto, “el orden de los apellidos se determinará por sorteo al momento de la inscripción, realizado por el oficial de estado civil”.

Esto último —y es otro de los cambios aprobados— ahora también se aplicará en todos los casos, matrimonios o no, en los que no exista un acuerdo previo. “Esto fue una propuesta de la Cátedra de Derecho Civil de la Universidad de la República por un tema de armonía en el Código”, dijo a Búsqueda la diputada frenteamplista Inés Cortés, una de las impulsoras del proyecto.

“Este es un proyecto de ley muy bueno, que refleja las actuales composiciones de la familia en Uruguay. Deja de hacer diferencias. Hasta ahora, aunque vos pudieras elegir poner primero el apellido de la madre, el CNA reflejaba una preferencia por el paterno”, señaló, por su parte, la diputada colorada Paula de Armas, presidenta de la Comisión Especial de Equidad y Género de Diputados, donde se estudió el asunto antes de su sanción definitiva. “El proyecto nos interpela como sociedad y nos lleva a una igualdad real”, agregó.

La nueva ley favorece particularmente a los hijos de parejas de mujeres no unidas en matrimonio. Hasta ahora solo una de ellas, la gestante, podía darle sus apellidos; la única alternativa para que la otra mujer pudiera darle el suyo era adoptarlo, un trámite largo y costoso. “Las parejas de hombres no casadas no tenían ese problema, como no se hacen un tratamiento de fertilización y la subrogación de vientres no es legal, solo pueden adoptar”, acota Cortés.

Trabas

En Uruguay, desde 2013 está permitido anteponer el apellido materno al paterno en los recién nacidos. Sin embargo, menos del 4% de las parejas toma esta decisión. Según la diputada Cortés, esto se debe a “las trabas” que debían enfrentar para que el bebé quedara así registrado.

Daniela, abogada de 37 años, recuerda como “engorroso” el trámite por el cual su hijo pudo llevar su apellido primero. El niño nació el 13 de abril de 2020, durante una pandemia recién arribada a Uruguay. Ni bien dio su primer llanto, en el prestador donde estaban internados le hicieron una inscripción “por defecto” con el apellido del padre.

Que Daniela estuviera casada no impidió que tuviera que ir, recién parida y en medio de una emergencia sanitaria que entonces generaba una paranoia tremenda, junto con su marido y dos testigos a cambiar esa anotación en el Registro Civil.

“Si quisiera haber puesto el apellido paterno primero, alcanzaba con que él fuera solo. No demoró mucho el trámite, pero recuerdo que nos preguntaron si hubo ‘coacción’ (se ríe), supongo que era por si el padre quería desaparecer… No me pareció bueno que tuvieran esas exigencias en un caso y no en otro; y ya tener que traer testigos me pareció un exceso”, señaló la mujer.

La pareja no tuvo más hijos. De haberlos tenido, los hermanos tendrían que respetar el mismo orden de los apellidos. Eso se mantiene con la norma modificada.

La cédula del hijo de Daniela muestra el apellido materno primero. Sin embargo, en el prestador donde se sigue atendiendo figura, como cuando nació, el apellido del padre en primer lugar. Para ella, es una molestia manejable: “Tendríamos que hacer un trámite más para cambiarlo. No es nada muy grave, pero…”.

Vacío legal

El colectivo Dos Mamás fue gran impulsora de este proyecto. Durante todo el proceso previo se entrevistaron con legisladores del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional, y encontraron siempre buena receptividad, que luego se tradujo en manos alzadas a la hora de votar. “Acá sí que no hubo grieta. Debería ser ejemplo para otros temas”, dijo a Búsqueda una referente del grupo, Gianina Iglesias.

Si bien destacó que el apellido paterno ya no está prestablecido como el primero, recordó que la posibilidad de anotarlo primero con el de la madre “ya funcionaba”. En cambio, lo que afecta a las parejas de mujeres no casadas que querían anotar a sus hijos “sí es un cambio significativo”.

Hasta ahora, la recomendación que hacían a estas parejas que querían tener un hijo era, “lamentablemente”, que se casaran antes del nacimiento. “De otra forma no tenían cómo anotarlo como hijo de ambas”. Ella misma tuvo que seguir el consejo: “Nos pensábamos casar, pero lo tuvimos que hacer a las apuradas con mi esposa con cinco meses de embarazo. Brindamos ficticiamente con una copa de champagne que ella no pudo tomar”.

Es que la otra opción, adoptar, era, además de lenta, cara. Dos Mamás compartió con los legisladores el testimonio de una mujer que calculó que recorrer ese camino cuesta más de $ 120.000, entre abogados, un defensor para el menor y timbres.

La situación imperante hasta esta ley era que, a efectos legales, una de las dos mamás no era mamá. “Eso para la vida cotidiana te complica muchas cosas, desde pedir un permiso del menor para viajar, no poder reclamar nada en caso de separación, no tener derechos sobre el hijo si a la pareja que lo gestó le pasa algo, no poder dejarle nada si te pasa algo a vos. Había un enorme vacío legal”, indicó Iglesias. Es posible llegar a una resolución favorable para ambas madres a través de un recurso de amparo, pero para eso eran necesarios testigos y documentos “difíciles de rastrear” que comprueben que la mujer no gestante estuvo involucrada en todo momento. “Yo iba con mi pareja a los controles médicos y ningún papel decía algo así como ‘Gianina también asistió’. Era una gran desigualdad”, señaló.

Durante la aprobación del proyecto en la Cámara de Senadores, la frentemplista Bettiana Díaz leyó un testimonio anónimo que reflejaba esa inequidad desde la perspectiva de la integrante no gestante de la pareja: “Yo soñé ese niño, acompañé a todas las consultas a la otra mamá, le di más de 60 inyecciones a la otra mamá, lloré con ella con cada ‘no detectable’, la acompañé en cada tratamiento, cada examen de sangre, cada betaespera, y frente a la ley y la sociedad, mi hijo, que me dice ‘mami’, no es mi hijo. Si mañana le pasara algo a mi pareja, hasta su familia tendría más derechos sobre él que yo. Hicimos tres años de tratamientos, intentos fallidos, lágrimas y vuelta a empezar. Manuel es un ángel que llegó a nuestras vidas porque lo soñamos, lo buscamos, lo esperamos las dos. Todo esto me causa mucho dolor. No me dejaron ni ser testigo en su partida de nacimiento. Legalmente no soy nada en su vida y yo siento que lo hicimos entre las dos”.

Manuel tiene dos años. La mujer que escribió ese testimonio tiene un hijo de 30 fruto de una relación anterior con un hombre con “todos los derechos sucesorios” y que lleva los apellidos de ambos padres. Como esta ley se aplica a todos los niños nacidos luego de su entrada en vigencia, Iglesias señaló que el siguiente paso de Dos Mamás es ver cómo respaldar el reclamo de las parejas que quedaron por fuera de su amparo.

“En estos días nos han llamado de todos los países del mundo, de donde te imagines. En un contexto de retrocesos de derechos sociales en todo el mundo, esta es una nueva conquista para el colectivo LGBTQ+”, resumió la militante.