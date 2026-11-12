Ya no hay una sola

En un nuevo paso hacia los derechos de todos, los niños nacidos en familias con dos madres podrán llevar el apellido de ambas y ser reconocidos por ambas; ¿verdad que parece obvio?; evidentemente, no lo era

“Tengo un hijo de 30 años que parí y es fruto de una relación con un varón. Que tiene todos los derechos sucesorios y lleva mi apellido y el del padre. Tengo un hijo con mi pareja actual, que el próximo domingo cumple dos años. No lleva mi apellido porque lo parió la otra mamá y, para que tenga los mismos derechos que su hermano y lleve mi apellido, lo tengo que adoptar. (...) Frente a la ley y la sociedad, mi hijo, que me dice ‘mami’, no es mi hijo. Si mañana le pasa algo a mi pareja, hasta su familia tendría más derechos sobre él que yo. Legalmente no soy nada en su vida”.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Les voy a contar algo que quizás, muy probablemente, nunca se preguntaron. Salvo que hayan atravesado la situación y, ahí sí, seguramente no solo se lo preguntaron, sino que lo sufrieron y, naturalmente, lo consideraron injusto y discriminatorio. El testimonio anterior es de una mujer que cuenta de forma clara y gráfica lo que, hasta hace unas horas, era la norma y que una nueva legislación cambiará.

Sucede que en Uruguay estamos convencidos de que somos unos progres bárbaros. Y no es que no lo seamos. En las últimas décadas se han aprobado unos cuantos proyectos que apuntan a eliminar discriminaciones de distinto tipo, a garantizar derechos, a hacer la sociedad más justa e igualitaria. Pero el solo hecho de la existencia de las normas no garantiza su cumplimiento. Lo vemos en los cupos laborales para personas con discapacidad, personas afrodescendientes o personas trans en el Estado, por dar un par de ejemplos. Hay ley; que se cumpla es otra cosa.

Y en esto que voy a contarles no solo no había ley ni reglamentación, sino que su falta generaba, además de inequidad y discriminación, matrimonios no necesariamente deseados. Sí, eso de casarse por los hijos, que en tiempos antiguos hacían las parejas heterosexuales para poder dar ciertas garantías a su descendencia, hasta hace un par de días también tenían que hacerlo las parejas de mujeres que quisieran que sus hijos llevaran los apellidos de ambas. Es decir, que pudieran ser reconocidos por sus madres. Hasta ahora, solo llevaban los apellidos de la gestante. La otra mamá, la que tomó la decisión de traer ese niño al mundo con quien lo llevó en su vientre, la que lo va a cuidar igual que la que lo gestó, la que es su mamá tanto como la otra, no existía. Increíble a veces la legislación.

Es tan sencillo como el derecho a la identidad que cualquier familia debe dar a sus hijos, o que cualquier persona merece, sin distinción de orden de los apellidos —por suerte, eso ya lo superamos— y con la resolución de que, si hay dos padres, dos madres, un padre y una madre, una madre y un padre, todos los hijos tengan el mismo derecho a ser reconocidos por quienes les dieron la vida o los crían, independientemente del modelo de familia que hayan elegido. Con casamiento o sin casamiento. Todos iguales. Ningún niño con menos identidad que otro, ninguna familia menos legítima que otra.