Estudio señala retos y sesgos de la Justicia en explotación sexual infantil: las TIC son “facilitadoras” del delito

Las conclusiones del trabajo aluden a la existencia de “cifras alarmantes” de estos delitos que “no condicen con la existencia de casos judicializados” debido a que muchas situaciones no derivan en una sentencia penal porque no fueron denunciadas o investigadas. También señalan que existe una diferencia significativa entre las víctimas que son asistidas por los servicios especializados, como el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, y los casos que llegan a la Justicia .

“Esa brecha tan grande entre la identificación de víctimas y las condenas no permite avanzar en el combate a este delito y mucho menos proteger a las víctimas y/o víctimas conexas de las cuales no se tenga registro”, señala la investigación, a la que accedió Búsqueda . Eso hace que no se pueda reflejar la magnitud real del problema de la explotación sexual y la trata de menores en Uruguay.

“Una trama de complicidades”

En las reflexiones finales, la autora, la abogada Lucía Fernández, habla de una “trama de complicidades y silencios que hace posible la violencia y su persistencia en el tiempo”. Esto alude a que, además de la responsabilidad de los perpetradores de actos de explotación, existen alrededor otros círculos compuestos por “quienes no vieron, no escucharon, no quisieron o no pudieron ver ni escuchar” y también por “quienes, tras saber, decidieron no creer en los hechos relatados o se sumaron a las redes de corrupción”.