Experto israelí advierte del riesgo de Hezbolá en Uruguay: “El narcoterrorismo es un cáncer difícil de parar”

Conoce Irán por nacimiento y lo estudia desde Israel, el país que adoptó como propio. Meir Javedanfar, profesor de la Universidad Reichman, se especializa en política iraní y es una de las voces que analizan la estrategia internacional del régimen de Teherán y sus alianzas con organizaciones como Hezbolá.

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Llegó a Montevideo para participar en una conferencia sobre narcoterrorismo en América Latina, organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) junto con las embajadas de Israel, Estados Unidos y Argentina en Uruguay.

El vínculo entre Irán y Hezbolá no es nuevo. Desde su creación, a comienzos de los años 80, la organización político-militar chiita libanesa cuenta con respaldo financiero, militar y logístico de Teherán. Javedanfar pone el foco en una dimensión de esa alianza: sus conexiones con redes de narcotráfico y el uso de actividades ilícitas para financiar operaciones y extender su influencia lejos de Medio Oriente.

En ese mapa, advierte, América del Sur no es un territorio ajeno. Señala no solo a la Triple Frontera sino también a Uruguay como lugares que deberían seguir de cerca esos movimientos, y reclama reforzar los controles financieros y la cooperación en inteligencia para impedir que estas redes se infiltren.

—En el debate de este jueves se plantearán, según la invitación, “retos urgentes” que el narcoterrorismo impone a la seguridad pública regional. ¿Cuáles son esos retos?

—Después de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, el régimen iraní está buscando otros espacios para mantener su influencia en esta región, basada en el tráfico de drogas que financia a grupos terroristas que, entre otros objetivos, buscan desestabilizar a Israel y Estados Unidos en la región. Con esa alianza con Venezuela debilitada, Irán y esos grupos necesitan nuevos espacios donde operar, y yo creo que Uruguay puede ser uno de estos países.

—¿Es una amenaza con sustento?

—No quiero decir que ustedes son el único país que puede sufrir esto, que va a pasar algo mañana, que es el fin del mundo… No quiero ser alarmista. No trabajo con el gobierno de Israel, no sé la información que tiene. Pero sí tengo la experiencia como israelí del 7 de octubre de 2023, y no pensábamos que ese ataque iba a ocurrir: ¿quién iba a pensar que Hamás iba a invadir al país para matar a más de 1.000 personas, sabiendo además de las consecuencias que eso traería para el propio pueblo palestino? Entonces, no queremos que eso nos vuelva a pasar a nosotros ni que les pase algo similar a Uruguay o a otros países amigos. Para Israel la relación con Uruguay es muy importante, porque a pesar de ser un país pequeño existe una amistad histórica, con una comunidad judía orgullosamente uruguaya.

Meir Javedanfar, analista y especialista israelí en Irán y Oriente Medio.

—Informes de Estados Unidos señalan la existencia de células de Hezbolá en las proximidades de Uruguay, en la Triple Frontera, entre Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Tiene usted la misma información?

—Sí. En Ciudad del Este, Paraguay, y en Foz de Iguazú, Brasil, existe una importante comunidad chiita, una de las dos principales ramas del islam, la mayoritaria en Irán y con una presencia muy importante en el Líbano. Es una comunidad especialmente de libaneses o descendencia libanesa. Esa región de la Triple Frontera ha sido utilizada por el régimen iraní como espacio para financiar y coordinar actividades de Hezbolá, incluidas operaciones terroristas como los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) también en Buenos Aires, en 1994.

—¿Cómo funciona concretamente el esquema de narcoterrorismo que se atribuye a Irán y a Hezbolá?

—El régimen iraní ha construido redes en distintas partes del mundo que participan en la producción y el tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos. Estas actividades están vinculadas a la financiación de Hezbolá, que en Sudamérica mantiene relaciones con organizaciones dedicadas al narcotráfico, como el Tren de Aragua. La caída de Nicolás Maduro a comienzos de año representó un golpe para esas redes, dado que Venezuela era uno de los principales espacios desde los cuales operaban, realizando la producción de droga allí para exportarla a otros países. Pese a la captura de Maduro, estas redes en Sudamérica no han desaparecido e Irán y Hezbolá están buscando rápidamente otros lugares en la región donde mantener o desarrollar sus actividades.

—¿Por qué rápidamente?

—Porque Irán está sufriendo sanciones económicas más severas desde 2025, de parte de Naciones Unidas y de la Unión Europea, en respuesta a la escalada de su programa nuclear. Y además la presión económica y financiera aumentó este año con el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes, ya que el 80% de las importaciones de Irán llegan por mar. Esto hace todo muy costoso para el régimen, que entre otras cosas gasta mucho dinero para mantener el comercio por vía terrestre. Como consecuencia, no tiene tanto dinero como antes para financiar y apoyar a grupos como Hezbolá, por lo cual el tráfico de drogas se volvió aún más importante, especialmente para Hezbolá, el más activo en la necesidad de expandirse y recuperar el terreno que perdió cuando fue capturado Maduro en Venezuela.

Vista aérea de la zona de la ciudad de Foz de Iguazú, ubicada en la Triple Frontera, donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay. Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

—¿Ha hablado con integrantes del gobierno uruguayo?

—No, no es mi función.

—¿Pero qué recomendaciones les daría?

—Tal vez uno de los puntos más importantes es asegurar la transparencia en el financiamiento del sistema político, de quienes trabajan en el gobierno en todos sus niveles. Y también ver y estudiar a las personas que llegan al país y tienen una influencia importante en la economía: quiénes son los que, de repente, de un día para el otro, compran una gran cantidad de tierras y de edificios. Porque así empezó por ejemplo en México, con la compra de propiedades, que permiten a estos grupos como Hezbolá establecer una base de influencia. Hay que tener mucho cuidado con quiénes son los que están interviniendo en la economía de un país. Y la mejor medicina para esto es tener un sistema fuerte de cooperación e inteligencia.

—Mencionó el arresto de Maduro y las dificultades económicas que atraviesa Irán. A estos factores se suma que en 2024 Israel mató al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, y que en 2026 ataques de Estados Unidos e Israel causaron la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei. ¿No debería Hezbolá estar extremadamente debilitado?

—Hezbolá está debilitado, sí, pero todavía está activo. No tiene el dinero que tenía antes. Pero al estar bajo tanta presión es por lo cual quiere y necesita expandirse. Esa presión de financiamiento también podría verse profundizada por posibles avances en las negociaciones entre el próximo gobierno de Israel y el gobierno del Líbano. Hezbolá considera cualquier acuerdo del Líbano con Israel una amenaza a su posición política y militar. Y estaría dispuesto incluso a recurrir a la violencia contra los propios libaneses para impedir un entendimiento de ese tipo.

—¿Pero tiene Hezbolá aún la fuerza suficiente para expandirse?

—El narcoterrorismo es un cáncer que es muy difícil de parar. Son redes que tienen mucho dinero, que amenazan a las personas, que tienen infraestructura y que aprovechan la tecnología: plataformas sociales como Telegram, complejos sistemas de encriptaciones de comunicaciones y el cripto como nueva moneda base. Y encima detrás tienen a un país soberano como Irán que los ayuda. Son elementos que determinan que el narcoterrorismo pueda llegar y permear a cualquier país. En Israel en los últimos años se descubrió a ciudadanos israelíes que habían proporcionado inteligencia a Hezbolá. ¡Y es Israel! Un país con todos los sistemas de seguridad y orgulloso de su cultura de seguridad. Si esto pasa en Israel, la conclusión es que puede pasar en cualquier lugar del mundo. Ellos están buscando otros mercados y Uruguay puede ser uno de esos países.

El presidente venezolano Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas y trasladado a Nueva York, donde permanece detenido junto con su esposa. Radio Nacional de Venezuela

—¿Qué peso tienen realmente las criptomonedas en el financiamiento de Hezbolá?

—Sin duda. Su existencia les ha facilitado todo. Para ellos el cripto es un milagro, un regalo de Dios. Se fueron los días con maletas llenas de dinero que hay que cargar y contar y repartir y verificar y volver a contar y ver cuánto recibía cada uno. Eso ahora lo hacen en pocos segundos con el celular. El dinero de la venta de drogas que hacen les llega principalmente en cripto.

—Uruguay reconoce el listado de organizaciones terroristas establecido por Naciones Unidas, que no incluye a Hezbolá ni a Hamás. Estados Unidos e Israel recomiendan que se las declare organizaciones terroristas. ¿Qué importancia tiene adoptar esa decisión?

—Muchísima. La designación permite, por ejemplo, prohibir que estas organizaciones puedan abrir cuentas bancarias o utilizar el sistema financiero de un país. Estados Unidos tiene una legislación muy rigurosa contra el lavado de activos, y ese tipo de controles de Estados Unidos pueden ser importantes para cualquier otro país. Cuando no se verifica adecuadamente el origen del dinero, resulta mucho más fácil corromper a funcionarios públicos. Y, cuando estas redes consiguen infiltrarse en las instituciones y los funcionarios, el problema se vuelve mucho más complejo y peligroso.