Facultad de Medicina de la Udelar investiga eventual filtración previa de prueba para residentes

Otras irregularidades señaladas en el comunicado apuntan a que la prueba debió ser interrumpida “para la corrección de un enunciado del cuestionario” y que, una vez concluida y presentado el texto “a modo de consulta a docentes pertenecientes a cátedras” de la FMED, estos decían que algunas preguntas estaban mal formuladas y que no había una respuesta correcta. Esto se agrava —subrayan los aspirantes— por el carácter “inapelable” que tiene la prueba.

También cuestionaban que no se sabía cuántos cargos ni plazas de posgrado no remunerados (a diferencia de las residencias) estaban en juego y que “a 48 horas de realizada la prueba de formato múltiple opción” no se contara con “el prototipo de las respuestas correctas”. Los resultados aún no están. De hecho, algunos de ellos señalaron que el lunes 18 este prototipo fue subido a la web de la facultad y se dio de baja de inmediato.

Pero lo que comenzó siendo un comunicado que enumeraba irregularidades y llamaba “a una reflexión” sobre su implementación terminó en una denuncia presentada al Consejo de la FMED por al menos 20 aspirantes. Según un borrador de esta, a la que accedió Búsqueda, en uno de los grupos de WhatsApp de los aspirantes sobre la realización de la PUR se pidió después de hecha esta prueba escrita que se enviara el documento (prototipo) con el cuestionario, lo que ocurrió ese mismo día. El miércoles 13, ante una nueva solicitud motivada para la elaboración del comunicado, comenzó a circular otro archivo nominado CamScanner 07-11-2024 18.25.pdf, con las mismas 30 páginas de esa prueba, que fue subido por los aspirantes. CamScanner es una aplicación china a través de la cual se puede escanear documentos y compartirlos como imágenes JPG o PDF.

Al crear archivos, estos “se titulan de manera automática con la fecha y hora del día en que fueron escaneados. Lo que nos lleva a pensar que el nombre del PDF compartido y difundido en los grupos fue creado en el día 07/11/2024 a las 18.25 h, previo a la fecha de evaluación el día 11/11/2024 (a las) 07.00 h, y estando en poder de al menos un aspirante cuatro días antes de la prueba”, detalla el borrador.

De acuerdo con el texto, quienes compartieron ese archivo “no brindaron una respuesta clara” sobre el origen de los documentos. El hecho de que no tengan “marcas ni anotaciones, características propias que los aspirantes realizamos al ir leyendo y respondiendo las preguntas”, siembra “aún más inquietud sobre si estas fotos corresponden realmente a una prueba luego de finalizada la instancia de evaluación”, agrega. Con todo eso se produjo “la duda razonable en varios aspirantes sobre la posible filtración de datos previo a la fecha de evaluación, dándose a conocer exactamente las mismas preguntas que fueron elegidas para la PUR 2024 con días de antelación”, lo que vulnera el derecho a una evaluación “justa” e igualitaria, concluye.

Desde la Facultad de Medicina se confirmó a Búsqueda la recepción de la denuncia y el comienzo de una investigación para determinar si hubo efectivamente una filtración y, de ser así, determinar responsabilidades. Si bien se indicó que se puede barajar la realización de una nueva prueba en caso de que su transparencia quede cuestionada, ese extremo solo se considerará en caso de comprobarse lo denunciado. Consultado al respecto, el decano Arturo Briva se excusó de hacer declaraciones.

Primera línea

El régimen de residencias es considerado el más importante para la formación de posgrados médicos. Hay unos 1.000 residentes en el sistema sanitario del país. La mayor parte está en el sector público, en los centros de ASSE y los hospitales de Clínicas, Militar y Policial. La suya es una actividad sobre todo formativa. En lo formal, no son los responsables finales de un acto médico, porque su actuación debería estar supervisada por un especialista ya graduado.

Sin embargo, ante la ausencia de especialistas en el sistema la realidad es muy distinta y terminan cumpliendo una tarea mucho más asistencial de la que deberían.

Hospital Pereira Rossell. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFotos Hospital Pereira Rossell Foto: Santiago Mazzarovich, adhocFotos

Según dijeron a Búsqueda desde la Comisión de Residentes y Posgrados del Sindicato Médico del Uruguay, en el subsector público, sobre todo en las puertas de emergencia, “es habitual que más del 50%” del personal médico corresponda a estos profesionales en formación. “Este porcentaje ya genera una distorsión porque estos cargos que son formativos adquieren por la vía de los hechos una relevancia asistencial”, agregaron.

Esta situación ha llevado al presidente del SMU, José Minarrieta, a calificar a los residentes como “la primera línea de asistencia”. Su carga horaria es de 48 horas semanales, incluyendo policlínicas, puerta de emergencia y recorrida en salas. También es un cargo remunerado: en ASSE, el laudo médico está establecido en 270 pesos la hora (un médico general cobra 600). “En comparación con un especialista, la hora de médico residente es unas seis veces menor”, dijeron desde la comisión.

Su labor asistencial en algunos lugares es tan marcada que su ausencia provoca importantes distorsiones. El domingo 5 de noviembre los residentes del CHPR —unos 80— se declararon “en conflicto”, en reclamo a que ASSE no contrata suplentes en caso de licencias, lo que recarga el trabajo. La medida, no hacer guardias nocturnas y sí solo las pediátricas, se levantó días después, cuando ASSE acordó cubrir con 300 horas las licencias y crear una comisión de seguimiento para una elaboración mensual de la situación.

En ese episodio cayeron muy mal las declaraciones del expresidente de ASSE Leonardo Cipriani, quien en su cuenta de X señaló: “Son médicos en formación que el Estado les paga por aprender, obvio (que) tienen que trabajar”. Agregó que “en otras partes del mundo es muy caro para el estudiante pagar una especialidad” y “por suerte ASSE deja que la Universidad (de la República) los forme en sus centros de salud”.

Eso motivó las respuestas del SMU, de las distintas sociedades científicas y de otros residentes, como los de los hospitales Pasteur y Maciel, que se solidarizaron con sus pares. “Estas declaraciones son profundamente injustas para aquellos que, con dedicación y sacrificio, trabajamos en condiciones exigentes para garantizar la atención médica de calidad que requieren nuestros pacientes”, expresaron estos últimos en un comunicado.

Las 48 horas semanales de carga laboral, en los hechos, son un piso, y un piso muy bajo. En la comisión puntualizan que las tareas formativas (como la preparación de ateneos médicos o investigación) no están incluidas ahí. Yendo a cuestiones más terrenales, la plata no alcanza. “Nosotros estamos concursando para un sueldo de $ 32.000 en la mano en ASSE. Entonces, para llegar a fin de mes tenés que trabajar por fuera del sistema de residentes como médico general. Desde el arranque ya hay un caldo de cultivo para el multiempleo y el burnout”, señaló la médica aspirante.