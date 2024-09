Fentanilo en Uruguay: diputada pide informes a ministerios sobre estrategias de prevención y actuación

“Yo he hablado mucho con la gente de la Junta sobre este tema. Ellos creen que por el tipo de consumo que hay acá, más de estimulantes que de depresores, no se va a distribuir el fentanilo acá. A mí me parece que hay como una negación y yo creo que hay que hacer algo. Tenemos el Sistema de Alerta Temprana (SAT, organismo de vigilancia del Observatorio Uruguayo de Drogas que controla incautaciones e intoxicaciones graves), deberíamos estar buscando activamente fentanilo, no esperando que aparezca”, dijo Melgar a Búsqueda.