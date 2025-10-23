Fiscalía investiga amenaza de muerte al abogado Jorge Barrera

El fiscal departamental de Maldonado de 1er turno, Sebastián Robles, investiga una amenaza de muerte que recibió el abogado penalista Jorge Barrera, confirmaron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.
El fiscal departamental de Maldonado de 1er turno, Sebastián Robles, investiga una amenaza de muerte que recibió el abogado penalista Jorge Barrera, confirmaron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.
Dos semanas atrás, alguien dejó una nota con una amenaza en la casa que Barrera tiene en Maldonado. A eso le siguieron mensajes directos al celular del abogado, quien suele tener clientes de alto perfil, como los dueños de Conexión Ganadera, empresarios acusados por una estafa millonaria, o el exrugbista Gonzalo Campomar, también denunciado por estafa.
La nota estaba escrita en letra imprenta y tenía un lenguaje relativamente formal, según los informantes. No había menciones a temas de fútbol, añadió uno de los consultados, que recordó que Barrera fue presidente de Peñarol.