  • Cotizaciones
    jueves 23 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Fiscalía investiga amenaza de muerte al abogado Jorge Barrera

    El abogado penalista recibió una carta en su casa y varios mensajes en su celular

    Jorge Barrera, abogado de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, asiste a la audiencia judicial sobre el concurso de acreedores de la empresa Conexión Ganadera en Montevideo, el 17 de julio de 2025

    Jorge Barrera, abogado de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, asiste a la audiencia judicial sobre el concurso de acreedores de la empresa Conexión Ganadera en Montevideo, el 17 de julio de 2025

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El fiscal departamental de Maldonado de 1er turno, Sebastián Robles, investiga una amenaza de muerte que recibió el abogado penalista Jorge Barrera, confirmaron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.

    Dos semanas atrás, alguien dejó una nota con una amenaza en la casa que Barrera tiene en Maldonado. A eso le siguieron mensajes directos al celular del abogado, quien suele tener clientes de alto perfil, como los dueños de Conexión Ganadera, empresarios acusados por una estafa millonaria, o el exrugbista Gonzalo Campomar, también denunciado por estafa.

    Leé además

    Edificio de la Fiscalía en Montevideo.
    Fiscalía

    Expertos divididos respecto a restringir o no el ingreso de abogados de narcotraficantes a la Fiscalía y a la Justicia

    Por Macarena Saavedra
    Enrique Rodríguez, fiscal especializado en lavado de activos. 
    Fiscalía

    Fiscal antilavado advierte por la falta de controles en el puerto de los contenedores que llegan de Paraguay

    Por Guillermo Draper

    La nota estaba escrita en letra imprenta y tenía un lenguaje relativamente formal, según los informantes. No había menciones a temas de fútbol, añadió uno de los consultados, que recordó que Barrera fue presidente de Peñarol.

    Selección semanal
    Defensoría Pública

    Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

    Por José Frugoni
    Medioambiente

    “Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Orsi, Sánchez y Díaz en la conferencia de prensa de ayer en la que se anunció la rescisión del contrato con Cardama.
    Video

    El gobierno denuncia irregularidades de gestión anterior y blancos prevén una “cacería”

    Por Redacción Búsqueda
    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    Por  Victoria Fernández,  Santiago Sánchez  y Federica Ham
    Fernando Pereira durante la asunción de Francisco Legnani como intendente de Canelones.

    El Frente Amplio siguió con preocupación la decisión de la Corte Electoral sobre Besozzi

    Por Santiago Sánchez
    Ómnibus de Cutcsa que chocó en la rambla de Pocitos en octubre de 2024

    A un año del siniestro de Cutcsa: el chofer libre y jubilado, pasajeros con secuelas y el reclamo de nuevas pericias

    Por Federico Castillo