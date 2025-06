Fundación que combate el cáncer busca ampliar sus redes en el interior y aumentar capacidad de su hospedaje

“Al principio estaba sola, pero luego tuvo que venir mi hermano a ayudarme. A veces tengo sangrado acá en el pecho (se toca) y me cuesta respirar. A veces también me cuesta bañarme, me puedo atar un zapato y otro no”, dice María Esther. Coqueta, no se quita el gorro: no le gusta que la vean sin pelo, consecuencia habitual del tratamiento. Más allá de lo doloroso del proceso, está contenta con los médicos, con el personal de La Campana y con los compañeros de travesía, todos unos perfectos desconocidos hasta hace días atrás, todos aliados en la lucha contra el bicho maldito. “A veces pienso que no me iría de acá”, se ríe. “Si no fuera por mi mamá, que vive sola conmigo y tiene 87 años… Además, es una mamá bien mamá, ‘que no salgas, que está frío, que te va a hacer mal…’. Acá me siento muy bien, estás atendida, te ayudan con lo que precisás. Creo que hasta soy más libre…”.

Hogar La Campana (1).jpg María Esther Britos Mauricio Zina, adhocfotos

El universo que puede atender La Campana es grande. Según datos que maneja la fundación a partir de registros nacionales, de los 17.000 casos de cáncer que se reportan por año en el país, unos 10.000 son del interior. De estos últimos, un 90% tiene que venir a Montevideo a tratarse y un 60% es atendido en ASSE. La procedencia de beneficiarios en el hogar no guarda relación con las poblaciones departamentales: en 2024 un 16,9% vino de Soriano, con mucha distancia del 9,13% de Salto, 8,26% de Colonia, 6,52% de Treinta y Tres, 6,09% de Salto y 5,65% de Cerro Largo, Río Negro y Rivera, cada uno. También atienden población de Canelones: viajar aunque sea 40 kilómetros entre ida y vuelta puede ser mucho para alguien sometido a sesiones de radioterapia y quimioterapia.

“Para admitir el ingreso de una persona, lo único que tomamos en cuenta es la recomendación del médico tratante”, afirma Sales, más allá de que en el hogar trabaje un asistente social que valide la situación. Un objetivo de la fundación es aumentar su red de contacto, despareja según lo organizada que estén las sociedades civiles locales involucradas en este tipo de enfermedades. En Soriano, por caso, hay un esquema muy aceitado, cuenta Izquierdo, que se traduce en la cantidad de pacientes que vienen de ahí; “pero en Bella Unión, Artigas, no hay nada”, agrega.

La directora ejecutiva cuenta que desde este año la fundación está yendo al interior a través de un nuevo integrante que recorrerá los distintos departamentos para formar referentes locales y facilitar tanto la llegada de más pacientes al hogar como que este y su servicio sean más conocidos. “Eso ayuda mucho a la descentralización. Hasta ahora, se organizaban sobre todo en base a la experiencia de expacientes”, asegura.

Ampliaciones

Vestido como si estuviera tomando el sol de otoño en su Villa Soriano y no esperando que lo lleven a la clínica COR para una nueva sesión de radioterapia, Manuel Bessón está sonriente. Llegó el 23 de mayo y tiene que quedarse hasta el 17 de junio. Hace dos meses, en una consulta médica en Dolores, a este peón rural jubilado de 68 años le detectaron un cáncer de próstata. Intervención mediante “de un grupo de ayuda que hay allá”, terminó en Montevideo, de la que “no conocía nada”. No viene de paseo, no podía nunca considerarlo, pero pese a todo asegura que pasa bien.

“Te atienden bien, se come bien, ¡acá me tratan mejor que en mi casa!”, se ríe, esperando que no se entere “la patrona”. Llegó sin conocer nada y trabó amistad con otros dos huéspedes de Soriano, a los que jamás había visto antes. “Acá hay mucho compañerismo, con gente que está en la misma. Se mata el tiempo fácil. Esta gente, aparte, me acompaña a todos lados, hasta cuando me voy el fin de semana a mi pueblo hasta que no saco el boleto no me dejan. Yo tuve la mala suerte de que uno de los primeros días me robaron los documentos en la calle y una persona me acompañó a hacer la denuncia. Todo es ayuda”.

Hogar La Campana (3).jpg Manuel Bessón Mauricio Zina, adhocfotos

Los dormitorios actuales se encuentran en los tres primeros pisos. Salvo uno en cada uno, reservado para pacientes inmunodeprimidos, que tienen baño privado y televisor, estos no cuentan con pantalla propia. La idea es, justamente, que se integren en zonas comunes, factor social considerado fundamental para la recuperación. El cuarto piso está lleno de juguetes. Es difícil para un adulto visitante saber si es una imagen más dulce que dura o al revés. Los niños, dicen los responsables, cuando no se están tratando juegan y ríen como si estuvieran en su casa. En ese nivel también hay libros, un caminador, un teclado para quien lo sepa tocar y una Play Station. Como el lugar es amplio, ahí se juega al bingo los jueves.

Los pisos quinto y sexto, donde hoy hay una sala de reuniones y un depósito para donaciones, respectivamente, van a ser reacondicionados. Este es otro de los cambios que impulsa la fundación, además de su intención de aumentar las redes en el interior: se quiere construir ahí 10 nuevas habitaciones, lo que aumentaría la capacidad hotelera de La Campana en un 50%. También se busca ampliar la cocina y la incorporación de equipamiento como las cámaras de frío. Para eso impulsan desde su página web (fpg.org.uy) una nueva campaña de donaciones. “La Peluffo siempre hizo lo que hizo gracias al aporte de empresas privadas y de particulares”, señala Izquierdo. Los mayores aportantes están homenajeados en chapas colgadas al ingreso de La Campana.

Según datos oficiales, en Uruguay y por día mueren unas 22 personas a causa del cáncer.

Cuando surgió la Peluffo Giguens, en 1988, el foco estaba puesto en los niños. En 2016 comenzaron a trabajar con adultos y muy pronto fueron el público mayoritario, el 90%. El promedio de edad de los huéspedes es de en torno a los 60 años. Pero estos días también se alberga una muchacha de 19 años, ciega a causa de esta enfermedad, que se ha alojado en La Campana en distintas etapas, para distintos tratamientos, desde que era una bebé de seis meses.