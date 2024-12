Intendencia de Canelones estudia iniciativa privada de un parque eólico para abastecer el alumbrado público

Según contó, las posibles ubicaciones del parque todavía no están definidas, ya que depende de algunos factores que todavía no se determinaron. Detalló que el consumo departamental está diversificado en distintos lugares, por lo que para conducir la energía se deberá usar la red eléctrica de UTE. La autorización de la empresa pública y el precio que determine son algunos de las variables que influyen en las posibles locaciones para el parque.

Consultado respecto al tamaño proyectado del nuevo parque, Metediera dijo que, al tener en cuenta la generación de energía por cada unidad y el consumo actual del departamento, estima que lo ideal sería instalar entre tres y cuatro molinos, aunque aclaró que esos son los aspectos que deberán definirse en el estudio de factibilidad. “Esto recién empezó”, comentó.

Un ahorro de 25%

El objetivo es que el proyecto, además de impulsar el cambio de la matriz energética del país, redunde en una reducción de costos para la administración, lo que dependerá del precio que pague a UTE por el megavatio, del costo de la instalación y operación del parque y el rendimiento de los molinos.

El nuevo parque prevé una capacidad de generación de 10.000 kWh, dijo el intendente, lo que permitirá “un ahorro muy importante” que podría volcarse a obras de infraestructura en los municipios. En particular, dijo que estiman que el proyecto genere un ahorro del 25% respecto al gasto actual en energía eléctrica.

“No puedo decir muchos números porque depende de la ecuación de la iniciativa. Pero sí sabemos que esto generaría un ahorro que nos permitiría no depender de otros ingresos para poder realizar obras de infraestructura”, indicó en referencia a los fideicomisos aprobados en Canelones.

El intendente explicó que UTE le cobra hoy a los gobiernos departamentales una tarifa muy superior a la residencial e incluso a la que se aplica a los grandes consumidores. Como referencia, según el pliego de precios del mes de mayo, la estatal cobraba $ 11,03 en la tarifa residencial en hora pico y entre $ 3,6 y $ 8,4 la de grandes consumidores; la de alumbrado público, en tanto, es de $ 12,03. Dado el volumen de iluminación pública del departamento, consideró que la diferencia de costos podría ser “muy importante” con el parque eólico.

Consultado respecto a los costos del proyecto, Metediera dijo que aún son inciertos porque dependerán de las características que finalmente se aprueben en la próxima administración. Su idea, dijo, es “dejarle el proyecto pronto” al gobierno departamental que asuma en 2025, para que pueda ejecutarlo si así lo entiende conveniente.

alumbrado IDR.JPG Alumbrado público en Canelones Gentileza Intendencia de Canelones

“No voy a tomar una decisión a dos meses de irme, no se va a aprobar en esta administración, porque el costo que tiene implica muchos años y no me parece responsable”, afirmó. Agregó que la idea es dejar en los siguientes seis meses todos los análisis geográficos y jurídicos hechos, el estudio de factibilidad y los costos, para que quien venga lo analice y resuelva.

“Hoy lo que proyectamos es que el parque eólico tenga una vida útil de 25 años y un plazo de pago de aproximadamente cinco años con uno de gracia. Por tanto, no necesitaría ni siquiera un voto especial de la Junta Departamental para poder aprobarlo”, destacó. Lo previsto es que la intendencia ponga el terreno, la empresa construya la infraestructura y se encargue también del mantenimiento y el funcionamiento durante ese período, que también podría variar según la voluntad del próximo gobierno.

“Es una linda oportunidad de seguir avanzando en materia de sostenibilidad, mientras se genera un ahorro económico muy importante. Poner el tema arriba de la mesa hoy es allanar caminos”, concluyó.