Intendencia de Montevideo inaugurará el primer Centro de Referencia LGBTI+ en el corazón del barrio Sur

“La idea es que sea no solo un espacio de acompañamiento y recepción de casos, sino que se convierta en un espacio coconstruido con la sociedad civil, algo que se va a ir sintetizando con el tiempo”, comentó. Es por eso que antes de su inauguración se va a coordinar un encuentro con colectivos y otro con los vecinos, agregó, con el fin además de que el centro permita promover espacios de intercambio entre diferentes grupos.

Obras

Según señala un informe elaborado en agosto por la División de Tierras y Vivienda del Departamento de Desarrollo Urbano de la IM al que accedió Búsqueda, el proyecto surge a partir de la recuperación de una finca “con alto grado de deterioro” en el marco del Programa de Fincas Recuperadas del gobierno departamental, que busca recuperar inmuebles abandonados para usos habitacionales, sociales o culturales. En esa línea, señala que las obras, iniciadas hace más de un año, pretenden mantener la fachada del edificio —protegida por su valor patrimonial— y crear un patio al frente. Además, los espacios se dividirán en tres niveles: la planta baja tendrá un área de recepción, un salón multifunción pensado para realizar presentaciones y charlas y un baño accesible; el primer piso alojará el sector de las oficinas, una kitchenette, una sala de reuniones y otro baño; y el tercer nivel dará acceso a una amplia terraza con vista hacia la rambla y la peatonal. En total, el centro, que se ubicará en Curuguaty 1027, tendrá cerca de 320 metros cuadrados e implicará una inversión de casi $ 11 millones.

“Esto responde a una línea política de la IM, por eso no se financia con presupuesto de la secretaría”, aclaró Astori.

En tanto, la asesora de la Secretaría de la Diversidad de la IM, gestora cultural y activista, Delfina Martínez, comentó en diálogo con Búsqueda que el centro pretende ser la continuación de una serie de políticas públicas interseccionales impulsadas por el gobierno departamental desde hace varios años. Es por eso que desde un enfoque simbólico se buscará “rescatar” la memoria de las personas LGBTI+ que vivían en los conventillos o que integraban las comparsas, así como crear talleres que involucren a la comunidad territorial y a los colectivos de la diversidad.

Es que, según dijo, muchas veces los colectivos de la sociedad civil organizada no cuentan con un espacio para realizar encuentros o actividades y terminan llevando adelante instancias en lugares que no siempre están preparados para tratar temas vinculados al colectivo LGBTI+. “Encontrar un espacio para generar actividades y no tener que estar sujetas a si hay voluntad o no, o si el espacio está preparado para recibirte, es un paso importante”, explicó Martínez. Esto se debe a que en ocasiones, al no contar con una sensibilización específica, “se cometen errores que alejan a las personas de dicho espacio”, por ejemplo al utilizar pronombres inadecuados.

Lo que se busca es que el centro brinde servicios de corte socioeducativo. En esa línea, la asesora destacó las negociaciones que ya se han mantenido con diferentes embajadas para brindar cursos de idiomas tanto a integrantes del colectivo LGBTI+ como a vecinos de la zona, con el objetivo de “fomentar la cooperación internacional”. También se llevará adelante un acuerdo con la Universidad de la República para “revisar” e investigar sobre la construcción de la narrativa histórica del colectivo.

“Si bien no se abordarán las actividades desde una mirada de salud para no replicar lo que ya existe en policlínicas, la idea es articular con la policlínica del barrio Sur y contar con personal técnico para abordar situaciones que puedan llegar y que no podemos desconocer”, explicó Martínez. Por eso en el centro habrá licenciados en trabajo social y psicólogos, que podrán realizar un primer diagnóstico sobre un caso determinado.