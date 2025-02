Justicia condena al Estado a pagar cientos de miles de dólares por el avión incautado a Marcelo Balcedo

El fallo de primera instancia, firmado este miércoles 12 y al que accedió Búsqueda , obliga a cubrir los US$ 644.909 que costó haber mantenido el avión estacionado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco entre enero de 2018 y diciembre de 2021. Además, dispone el pago de los costos de mantenimiento, aunque sin definir un monto específico.

La sociedad anónima norteamericana Matrix Aviation Inc., propietaria de uno de los aviones que tenía en leasing el argentino Balcedo, condenado por lavado de activos, presentó el reclamo en 2022 por US$ 14 millones , lo que incluía lucro cesante, además del mantenimiento y el estacionamiento aeroportuario.

Los demandantes reclamaban US$ 5.830.000 por el “daño emergente producto de no hacerse el mantenimiento previsto por el fabricante y sometimiento a un overhaul total”. En su escrito detallaban que habían gastado US$ 300.000 en unas reparaciones hechas en Estados Unidos.