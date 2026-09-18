La agrupación Fosalba volvió a ganar en las elecciones del SMU, las primeras con voto electrónico

Clara Niz presidirá el sindicato hasta 2029; la cantidad de votantes fue 14 puntos porcentuales mayor que en 2023

Por primera vez hubo voto electrónico en las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay

La especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Clara Niz fue electa como nueva presidenta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) para el período 2026-2029 luego de las elecciones realizadas este jueves 17. Con ese resultado, la agrupación Fosalba prolongó la mayoría que ostenta desde 2009.

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Estas elecciones de la gremial médica fueron las primeras en las que se implementó el voto electrónico. La medida permitió una mayor votación que la habitual: sufragaron 3.326 asociados de un padrón de 7.850 médicos y 291 estudiantes habilitados. Según consignó el propio SMU en un comunicado, esto representa una participación del 41%, 14 puntos porcentuales más que en las elecciones de 2023.

La implementación del voto electrónico, que procuraba una mayor participación electoral y más representatividad a las nuevas autoridades, generó grandes expectativas en las dos agrupaciones opositoras, Juntos y Evolución Médica. De hecho, fue uno de los candidatos de Juntos, Gerardo Eguren, quien propuso su puesta en marcha en julio. Luego de un debate interno, Fosalba dio los votos en el consejo directivo para que esto ocurriera.

Sin embargo, la novedad tecnológica no cortó la hegemonía de Fosalba, que logró 1.606 votos. Juntos, que postulaba al cirujano salteño Rodrigo Perna, obtuvo 690 adhesiones. Evolución Médica, cuya lista era encabezada por Matías Ifrán, especialista en Salud Ocupacional, logró 511 sufragios.

Fosalba, históricamente ligada a la izquierda política, tuvo el 52% de los votos válidos; hubo 279 en blanco y 111 anulados. Al igual que en 2023, esta votación le significó obtener seis de los diez cargos médicos en el Comité Ejecutivo (Niz, Leonella Luzardo, Juan Pablo Soto, Juan Gezuele, Stephanie Viroga y Federico Figueredo), Juntos consiguió dos (Perna y Eguren), al igual que Evolución Médica (Ifrán y Mariana Kenny).