El voto electrónico en las elecciones del SMU despertó debate en Fosalba y esperanza entre las agrupaciones opositoras

La implementación del voto electrónico en las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) a celebrarse este jueves 17 representa una esperanza para la actual oposición y una incertidumbre para el oficialismo.

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Los votos de la agrupación Fosalba, que ha sido mayoría ininterrumpida en el comité ejecutivo del SMU desde 2009, fueron fudamentales para que esta modalidad de sufragio fuera aprobada. Su implementación generó un debate en la interna de esta corriente, vinculada a la izquierda política. Por un lado, se entendía necesario ampliar la participación de los afiliados con la intención de dar más representatividad a las nuevas autoridades. En las anteriores elecciones, de setiembre de 2003, votaron 2.180 de casi 9.000 habilitados.

En esa ocasión, Fosalba logró seis de los diez asientos médicos en el comité ejecutivo, sumados a dos de Juntos y otros dos de Identidad. Hasta esa última elección se votaba solo en la sede del SMU o por correo desde el interior.

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Pero no todos en Fosalba estaban de acuerdo con su implementación. Según dijeron a Búsqueda fuentes de esa agrupación, hubo representantes, más “pragmáticos”, que pusieron sobre la mesa el “riesgo” electoral que significaba ensanchar el piso de votantes. “Si hasta ahora ganamos así, ¿para qué cambiar?”, era el razonamiento esgrimido.

La lista de Fosalba está encabezada por Clara Niz. Contrariamente a lo que ha ocurrido en las semanas previas a elecciones anteriores, ni ella ni ninguno del resto de los candidatos de esta agrupación ha salido a declarar a la prensa. En su comando sostienen que la suya es una campaña “para los médicos afiliados”. Sin embargo, reconocen que, así como el voto electrónico es un “desafío”, están evitando confrontar sobre otros elementos que hoy sobrevuelan el ambiente médico y que no tienen un vínculo directo con el SMU: la aprobación parlamentaria del acceso al Fondo de Garantías para el Casmu, cuya liberación total está condicionada a un “aporte de capital” que hagan los médicos capitalizadores , y el estudio en el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay (CMU) de las conductas de la anestesista Inés Miralles y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, luego del episodio que derivó en la muerte de la pediatra Soledad Barrera.

Finalmente, la situación de la doctora Miralles será analizada. Sin embargo, por mayoría, la denuncia contra Lustemberg fue rechazada.

Con el voto electrónico, que permitirá la participación vía remota de los 8.800 afiliados de la gremial, la agrupación Juntos, que postula a Rodrigo Perna, está esperanzada “en dar vuelta la historia”, como el propio candidato había dicho a Búsqueda en su edición del 27 de agosto. Más inclinada desde el punto de vista ideológico a los partidos tradicionales, esta colectividad tiene el apoyo del exministro de Salud Daniel Salinas (quien, además, encabeza la lista al Consejo Arbitral) y de Lorena Quintana, excandidata a vicepresidente por Cabildo Abierto.

Gerardo Eguren, quien figura en el segundo lugar de la lista de Juntos, fue uno de los que jugó fuerte en la comisión electoral del SMU para obtener el voto electrónico. “Es una jugada que uno hace, que por lo menos le va a dar más representatividad a las autoridades. Fosalba no lo quería...”, aseguró a Búsqueda. Esa “jugada” por “más representatividad” hace “esperable que Juntos saque un buen porcentaje de votos”, añadió.

Trasfondo

Los dos episodios de corte político recientes impactaron de forma dispar en la recta final de estas elecciones. El proyecto de salvataje del Casmu generó una rara unanimidad en buena parte de las agrupaciones médicas, que rechazaron que los médicos capitalizadores deban aportar unos US$ 10 millones en cuatro años para que el gobierno libere el 10% restante del fondo de garantía (el 90% ya fue aprobado) para garantizar la continuidad de la mutualista. Eso fue presentado en la ley aprobada como un “aporte de capital”.

Un comunicado del SMU con fecha 10 de setiembre señaló que “el salario médico no financia a las instituciones”, sea cual sea la forma jurídica escogida. “Un socio capitalizador de Casmu no tiene el control efectivo ni el poder de decisión de un propietario real sobre el destino de su capital. Tiene, en cambio, la obligación de un accionista sin la injerencia de un accionista. El riesgo se traslada al médico que trabaja. La responsabilidad por la gestión que llevó a la institución a este punto, no”, concluyó el texto.

Matías Ifrán, primer candidato de la tercera agrupación que compite en estas elecciones, Evolución Médica, dijo a Búsqueda que la mayoría del SMU (de la que hoy es tesorero) “no quería sacar ningún comunicado al respecto, antes que la asamblea del Casmu se expresara”. Fue su intervención, aseguró, “la que marcó que había que pronunciarse”. “Nuestro principio como sindicato es exhortar al Parlamento a no usar los ingresos de los médicos como moneda de cambio”, agregó.

También esperanzado con el voto electrónico, Ifrán se dijo “convencido” de que va a haber “una sorpresa enorme” en el resultado final.

Evolución Médica, afirmó su postulante, es “la única agrupación que tiene la libertad de decir lo que piensa sobre todos los temas”. A su criterio, Fosalba y Juntos “no opinan o callan”. Sobre el tema del Casmu, la actual mayoría sacó un comunicado que Ifrán consideró “muy lavado”, mientras que Juntos no se pronunció como colectivo. En el otro tema, esta tercera agrupación también marca sus diferencias: “El tema ético ganó relevancia en las últimas semanas. Nosotros fuimos los únicos que dijimos que el Sindicato tenía que expresarse al respecto y que había que cambiar la forma en que el CMU elige los integrantes de su Tribunal de Ética”, que hasta el momento se realizan por acuerdo político.

El candidato había referido a los vínculos cercanos entre Matilde Miralles (exvocal del SMU por Juntos, hermana de la anestesista en el ojo de la tormenta) y Zaida Arteta (expresidenta del SMU en ese mismo período, integrante de Fosalba, hoy directora general de Coordinación del MSP). También de Fosalba son los tres integrantes del tribunal de ética que rechazaron que se analice la conducta de la ministra Lustemberg.

Semanas atrás, Fosalba y Juntos coincidieron en Búsqueda que el SMU no tenía nada que decir sobre la actuación de ese tribunal, como había pedido el diputado nacionalista, Federico Casaretto. Por separado, argumentaron que ese no era un tema en que el sindicato tuviera injerencia.

“Sinceramente, hablando con los colegas, no me parece que ninguno de esos sean temas que importen a la hora de votar”, aseguró Eguren, integrante de ese Tribunal de Ética Médica, dos veces presidente del Casmu.