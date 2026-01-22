La Universidad de la República cambió su definición de ‘antisemitismo’ y pidió al gobierno que también lo haga

¿Qué es el antisemitismo ? Hay varias definiciones. El Estado uruguayo adhiere a la propuesta por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), una organización de la que es miembro observador. El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) dejó de lado esta conceptualización y adhirió a la Declaración de Jerusalén, bajo el argumento de que diferencia las expresiones de odio a los judíos de las críticas al Estado de Israel .

Además, el rector de Udelar, Héctor Cancela, solicitó al Poder Ejecutivo que “la definición de antisemitismo propuesta por la IHRA y sus interpretaciones no sea utilizada de manera oficial y evalúe el retiro del país de este espacio institucional”.

El CDC resolvió el 16 de diciembre “demandar” al gobierno a que “utilice la Declaración de Jerusalén sobre el antisemitismo como herramienta” de interpretación, porque permite “distinguir con claridad las críticas legítimas al accionar del Estado de Israel de las formas de discriminación racial, étnica y religiosa de las que históricamente el antisemitismo ha sido una expresión más”. La Udelar considera en la resolución que “la definición propuesta por la IHRA, pero especialmente los ejemplos” que la acompañan, “llevan a la criminalización de la protesta en la medida en que incluyen la crítica a las políticas del gobierno de Israel dentro de lo que podría considerarse antisemitismo, con los efectos nocivos que esto puede generar en la libertad de expresión”. De esta manera, la institución responde a “la necesidad de tener herramientas concretas para identificar el antisemitismo y preservar la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión a nivel nacional y en la Udelar en particular”.

El rector de Udelar envió el 24 de diciembre una nota al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en la que le informa sobre la resolución y las solicitudes. La Secretaría de Presidencia acusó recibo cinco días después, informó el secretario técnico del rector, Agustín Cano, a Búsqueda .

Por su parte, la Embajada de Israel en Uruguay defiende al IHRA y su definición conceptual. “El aumento del antisemitismo a nivel mundial es preocupante, y Uruguay como miembro observador de IHRA desde el gobierno de José Mujica en 2013 puede liderar acciones junto a otros países para combatir este flagelo que afecta a las sociedades”, expresó la sede diplomática ante la consulta de Búsqueda sobre la resolución de Udelar. Asimismo, destacó que “IHRA es una alianza internacional de alto prestigio y reconocimiento a nivel global, con 35 países miembros y siete observadores”. La embajada sostuvo que “la definición de antisimetismo de IHRA —que Uruguay adoptó en 2020— es la más reconocida internacionalmente, tanto que ha sido incorporada por 46 países, numerosas organizaciones y gobiernos locales”. La adopción del concepto se concretó en enero de ese año, sobre el final del mandato de Tabaré Vázquez.

Wasem

La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) formó un comité de trabajo para estudiar la ofensiva de Israel sobre Gaza y resolvió llamarle genocidio. El 9 de octubre, Israel y Hamás sellaron un acuerdo de cese el fuego tras dos años de un conflicto que devastó la Franja de Gaza y a raíz de esta firma, de sus consecuencias y de considerar necesario cambiar la definición de antisemitismo, el orden docente —en el que el gremio es hegemónico— elevó al CDC una propuesta de resolución.

“Recientemente se ha señalado que existe un aumento sustantivo del antisemitismo en el Uruguay”, expresa la declaración del orden docente que fundamentó la propuesta de resolución. “No sabemos si dicho aumento es real o se están contabilizando como acciones antisemitas las legítimas expresiones de rechazo al genocidio en Gaza o las expresiones de solidaridad con el pueblo palestino”, agregan los profesores. Argumentaron, además, que la Declaración de Jerusalén fue propuesta por un grupo de expertos en historia del Holocausto, estudios judíos y estudios del Medio Oriente para “crear una definición clara de antisemitismo que permita luchar contra ese flagelo a la vez que se protege la libertad de expresión”.

Marcos Wasem fue quien presentó la propuesta de resolución del orden docente ante el CDC el 2 de diciembre. Es sobrino de Adolfo Wasem, uno de los nueve rehenes tupamaros, quien murió con cáncer en el Hospital Militar en 1984. “Yo viví en Israel. Vi muchos israelíes protestando contra su gobierno”, dijo el académico al explicar la iniciativa. “Muchos de ellos, incluido yo, fuimos reprimidos por atentar contra el gobierno. Yo no era ciudadano israelí, pero mi esposa sí lo era. Y no es distinto que en otros países. En Israel hay oposición, la gente critica a su gobierno, como en cualquier país más o menos democrático. Las condiciones democráticas en Israel se han venido deteriorando mucho y se está utilizando el argumento del antisemitismo para perseguir expresiones legítimas”, sostuvo.

Wasem es docente de Teoría Literaria en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde el año pasado dio un curso de Hebreo Bíblico en Filología. Egresó del Instituto de Profesores Artigas en el año 2000 y desde entonces y hasta 2005 vivió en Israel, donde hizo un máster en el Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Allí, dice, fue donde se elaboró la Declaración de Jerusalén. “Como la definición de antisemitismo de la IHRA había consignado que las críticas al Estado de Israel eran expresiones de antisemitismo eso culminó en que se persiguiera a docentes dentro de Israel incluso. El caso más conocido es el de Ilan Pappé, pero no es el único”, dijo Wasem a Búsqueda.

El profesor, que se define como frenteamplista independiente, vivió entre 2005 y 2017 en Estados Unidos, donde realizó su doctorado en el Programa de lenguas y literaturas hispánicas de la Universidad Municipal de Nueva York (CUNY). Uno de sus libros, El amor libre en Montevideo. Roberto de las Carreras y la irrupción del anarquismo erótico en el Novecientos (Banda Oriental, 2015), ganó el Premio Anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura.

Tras los pasos de Brasil

“Brasil decidió bajarse del IHRA y es un ejemplo a observar, porque si se incorpora” su definición de antisemitismo “a los textos legales, se corre riesgo de que en la interpretación jurídica se persigan las críticas al Estado de Israel como expresiones antisemitas”, dijo Wasem ante el CDC. La retirada de Brasil del IHRA en julio provocó la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. “La decisión de Brasil de sumarse a la ofensiva legal contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, al tiempo que se retira de la IHRA, demuestra una profunda falta de moral”, lamentó la cancillería israelí en un comunicado.

La oposición ha criticado al Poder Ejecutivo por su alineamiento con Brasil en política internacional. El senador colorado Andrés Ojeda dijo el jueves 15 que ”Uruguay es una sucursal de Brasil”, lo que se reflejó en su postura sobre la captura de Nicolás Maduro, y que, como “consecuencia”, Estados Unidos lo incluyó en la lista de 75 países a los que suspendió el otorgamiento de visas de inmigrantes.

La propuesta de resolución de los docentes universitarios que —con cambios impulsados por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y por el decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva— se aprobó el 16 de diciembre en el CDC responde, por otra parte, a un proyecto de ley que presentaron en abril los diputados colorados Walter Verri y Conrado Rodríguez. Los legisladores buscan modificar el artículo 149 bis del Código Penal, que castiga la incitación al odio, el desprecio o la violencia contra personas o grupos. Agregan en su iniciativa que se pena “la negación, banalización o menoscabo del Holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio armenio acaecido en la segunda década del siglo XX y todos los genocidios reconocidos por el Estado uruguayo y por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Si este proyecto se convierte en ley, alertó Wasem, “el modelo de referencia” de fiscales y jueces para definir antisemitismo sería el de IHRA, porque es la definición que adoptó el Estado uruguayo desde 2020 y la que los diputados nombran en la exposición de motivos de su iniciativa. “Existe en potencia la posibilidad de que al aplicar esa orientación se adopten criterios que figuran en los ejemplos de la IHRA y se penalicen críticas al Estado de Israel o al movimiento sionista”, dijo el profesor. Añadió que en varios países ya hubo persecuciones de este tipo. “Yo fui testigo en marzo del año pasado del encarcelamiento de Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia detenido por su rol en las protestas pro-Palestina en esa universidad. Estaba ahí por trabajo y ocurrió ese hecho”, recordó.

El académico en su exposición y ADUR en la fundamentación de la propuesta reconocieron que la Declaración de Jerusalén tiene “limitaciones” —y que existen otras definiciones, alternativas—, pero destacaron que evita la confusión entre antisemitismo y antisionismo.

Definiciones

El 26 de mayo de 2016, los (por entonces) 31 países miembros de la IHRA acordaron que “el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos” y que “las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”.

IHRA ejemplifica que antisemitismo podría ser “aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático”, o “establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis”. ADUR planteó en su propuesta que “en ocasiones se ha utilizado la introducción de la definición de la IHRA en la legislación para criminalizar la crítica a Israel o al sionismo, por ejemplo, en universidades de los Estados Unidos”.

Por su parte, la Declaración de Jerusalén, adoptada por Udelar, expresa que antisemitismo es “la discriminación, el prejuicio, la hostilidad o la violencia contra las personas judías por el hecho de serlo (o contra las instituciones judías por ser judías)”. El documento ofrece 15 directrices, la mayoría de ellas sobre el vínculo entre Israel y Palestina. La 14, por ejemplo, expresa que “el boicot, la desinversión y las sanciones son formas comunes y no violentas de protesta política contra los Estados” y que, “en el caso israelí, no son, en sí mismas, antisemitas”. El último punto sostiene que “las críticas que algunos pueden considerar excesivas o polémicas o que reflejan un ‘doble rasero’ no son per se antisemitas”.

El 16 de diciembre, cuando se trató el tema en el CDC, varios consejeros universitarios intentaron postergar la adopción de una nueva definición de antisemitismo por una cuestión de “oportunidad” o para discutirlo en sus consejos de facultad, pero no alcanzaron la mayoría (ocho votos a favor en 20). Inmediatamente, la resolución por la que Udelar adhiere a la Declaración de Jerusalén y solicita el retiro de Uruguay del IHRA se aprobó por unanimidad, con 17 consejeros presentes.

Episodios

Las acusaciones de antisemitismo vinculadas a Udelar afloraron durante el año pasado.

Hubo críticas a la institución en abril, cuando solicitó el cierre de la Oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Un mes después, la Facultad de Humanidades pospuso, a solicitud del gremio estudiantil, el curso de maestría La Laicidad como Problema: su Historia y sus Fundamentos. Estudiantes expresaron su rechazo a la participación de Alberto Spektorowski, politólogo uruguayoisraelí, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, quien tenía previsto dictar dos clases del curso. Lo señalaron como “sionista” y “apologeta” de Israel, postura que causó críticas y un debate en torno al sionismo.

En setiembre, un estudiante de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) denunció públicamente a una profesora por antisemitismo. Entre otros comentarios, al mostrar imágenes de los pensadores Theodor Adorno y Max Horkheimer, reparó en que se parecen “en la forma de sus narices”. El estudiante se preguntó en un video, que alcanzó miles de reproducciones, si “acaso no era esa una de las formas (con) que los nazis caracterizaban a los judíos”.