Más presupuestaciones en ASSE preocupan al Frente Amplio, que cifra en 500 los posibles cargos de confianza

Las autoridades entrantes temen que haya más presupuestaciones en la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) como la concretada el 22 de enero. Ese día, solo con los votos del oficialismo ingresaron 481 personas a la función pública, de los cuales 75 (el 16%) no fueron para tareas asistenciales.

Como publicó El Observador el 4 de diciembre de 2024, cuando el directorio de ASSE aprobó realizar estos ingresos —también solo con los votos del oficialismo ya que los directores sociales Pablo Cabrera y Natalia Pereyra lo rechazaron— unas 2.800 personas podían ser incluidas. Sosa estimó empero, "en base a la práctica”, que “menos de la mitad (de los habilitados) optaría por presupuestarse”.

En el Frente Amplio se maneja una lista de casi 500 personas que cumplen los requisitos de presupuestación y que ingresaron a las comisiones para realizar tareas de confianza durante la actual administración. “Son adjuntos a dirección, administrativos, choferes, fotógrafos, abogados y facilitadores”, indicó Preve. Otro listado en su poder detalla que entre las personas presupuestadas hay 62 candidatos a convencionales por el Partido Nacional en las últimas elecciones internas de junio de 2024, más otros seis de Cabildo Abierto y cuatro del Partido Colorado. También hay seis que integraron listas del Frente Amplio.

“Lo que ASSE está haciendo es aprovechar un reclamo justo para meter por la ventana a militantes de la (lista nacionalista) 404, la 400, la 40, la 15 de Rivera. Nosotros lo que podemos hacer es seguir denunciando cuando se venga una segunda o tercera ola de este tipo en los (encuentros de) directorios que queden hasta que asumamos”, dijo Preve.

En ASSE manejan que hay una segunda lista para presupuestar y que la primera generó “reclamos” de personas que no fueron incluidas, según dijeron a Búsqueda desde el propio prestador público. Las fuentes también matizaron que al no haber recursos suficientes “llenar esos cargos será difícil”.

Marcelo-Sosa-ASSE-adhoc.jpg Marcelo Sosa en conferencia de prensa Mauricio Zina / adhocFOTOS

ASSE y el “ruido” de las presupuestaciones

En una conferencia de prensa realizada el propio 22, junto al vicepresidente de ASSE Néstor Graña y el vocal Julio Micak, Sosa señaló que le llamó la atención el “ruido” que causaron estas presupuestaciones. El SMU, si bien reconoció que son una reivindicación histórica del sector, manifestó sus “dudas sobre la transparencia” del procedimiento al desconocer los criterios utilizados. El día en que se votó, los representantes en ASSE de los trabajadores y de los usuarios, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra, respectivamente, se retiraron de la sesión.

“No estoy en absoluto en contra de la presupuestación ni de la ley. Lo que pasó es que la lista de nombres llegó sin conocimiento previo, sin que estuviera en el orden del día. Además, el concepto de presupuestación es distinto: es para la función asistencial, de gente que haya concursado así fuera contratada por la Comisión de Apoyo. Pero acá se habla de cargos de confianza de este gobierno”, dijo Cabrera.

Sosa rechazó que haya habido clientelismo. “Me guste o no me guste, yo tengo que aplicar la ley. Yo fui vocal de ASSE durante el gobierno de (José) Mujica, voté una presupuestación similar a esta, entonces mantengo el mismo criterio. Usted se imaginará que no se pregunta a quién votó”, dijo a Búsqueda. Consultado por la cantidad de candidatos a convencionales en partidos de la coalición republicana que fueron presupuestados, respondió: “Habría que averiguar cómo fue cuando presupuestó el Frente Amplio”.

En la conferencia, flanqueado por los otros dos directores políticos, Sosa había indicado que desde 2007 ASSE había presupuestado a 3.586 funcionarios desde 2007, de los cuales 460 “no eran asistenciales” y 160 habían sido contratados “por equipos de gestión”. Sobre esto último, el jerarca resaltó que “ninguno de los presupuestados” en esta ocasión es director o subdirector de hospitales, redes de atención de primer nivel (RAP) o gerentes.

Esto último es admitido pero a la vez matizado por Cabrera, director de ASSE en representación de los trabajadores: “En lo formal, es cierto que no se presupuestan directores. Pero es es porque lo que se presupuestan son personas, muchas de las cuales entraron por confianza política, no encargaturas de funciones”.

Las autoridades entrantes de ASSE, Álvaro Danza y Daniel Olesker, futuros presidente y vicepresidente, no quisieron hacer declaraciones. “Queremos tener los datos y hacer la (primera) reunión de transición la semana que viene antes de emitir opinión”, dijo a Búsqueda el exlegislador y exministro.

Uno de los dos blocks quirúrgicos del Hospital del Cerro. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS Uno de los dos blocks quirúrgicos del Hospital del Cerro Javier Calvelo / adhocFOTOS

Opuestos por deuda

Donde la transición ya parte desde posturas antagónicas es en la deuda que tiene ASSE con proveedores y la situación del mayor prestador del país. A la salida de una reunión el 17 de enero con el equipo de Salud designado, encabezado por la futura ministra Cristina Lustemberg, Danza dijo en rueda de prensa que la deuda del organismo es diez veces mayor a la que tenía en 2019, último año de gestión del Frente Amplio.

En concreto, habló de $ 370.000.000 en 2019 y 4.500 millones de pesos hoy.

En la conferencia del 22, Sosa aseguró que la deuda global que recibirá la nueva administración estará “en el entorno” de la que ellos tomaron “o muy poco por arriba”. A mediados de febrero estarán los números más afinados, “que están muy lejos de la cifra que se ha manejado”.

De cualquier forma, aseguró, la ASSE que recibirá el gobierno del Frente Amplio está “más potenciada” que la que ellos agarraron. En tal sentido, mencionó la inauguración del Hospital del Cerro, 13 casas de la niñez, la instalación de varias camas de CTI en el interior del país y la “expansión de SAME (Servicio de Atención Médica de Emergencia)”.

“Obviamente”, agregó, “eso genera más gastos pero no más deuda”.

Como si hablara de un organismo completamente distinto, Preve dice que ASSE está “deteriorada” y “defundada” con “el 10% del presupuesto anual comprometido por la deuda”.