Tribunal de Cuentas observó convenio marco de ASSE para ambulancias y lo envió a Defensa de la Competencia

Las variadas observaciones del TCR incluyen que no se constata que algunos oferentes tengan habilitación vigente o renovación en trámite del Ministerio de Salud Pública (MSP) para realizar traslados especializados. También se indica que varios de los locales presentados por las empresas señaladas como base de salida fueron cuestionados por otros oferentes como inexistentes o no operativos en Canelones, Maldonado y Tacuarembó, algo de lo que ya había dado cuenta Búsqueda .

ITHG y Solidar “tenían el mismo local, el mismo equipamiento, contratos entre ellos; los funcionarios del SAME 105 (el servicio de Emergencia de ASSE) que fueron al Parlamento no sabían explicar a qué empresa están vinculados”, dijo a Búsqueda la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry, una de las primeras en denunciar esta situación. “Además de hacer un pedido de informes porque tengo sospechas de que no respeten el laudo del sector en el Consejo de Salarios, también hice pedidos de expedientes al MSP y varias cosas llaman la atención: no solo comparten el local, sino que una empresa responde los requerimientos de la otra”, agregó.

Voto discorde de Francisco Gallinal

El único voto discordante fue el del ministro Francisco Gallinal, del Partido Nacional. En la fundamentación de su diferencia indicó que “sería muy injusto” que esa observación “fuera aprobada por unanimidad”, ya que se dijo “convencido” de que la dirección y los equipos de ASSE “han hecho todo lo posible por lograr un convenio de contratación con ambulancias especializadas y no especializadas que ayude a los más importantes objetivos de la institución”.

Indicó que, si el convenio entra en vigencia, los gastos de ASSE por este concepto se verían reducidos “por lo menos a la tercera parte”. Al mismo tiempo, reconoció que “algunos agentes” que intervinieron “no aportaron la claridad suficiente para ayudar a destrabar los obstáculos”.

Luego de desear que “ASSE tenga éxito en su emprendimiento”, Gallinal concluyó que lo que correspondía era un “señalamiento” y que las observaciones aprobadas “no son de recibo”.

En la vereda opuesta, otro de los ministros del TCR, Miguel Aumento, del Frente Amplio, si bien votó las observaciones y el pase a Defensa de la Competencia, consideró que había más señalamientos que hacer. Entre ellos que las bases del llamado no fueron “suficientemente claras”, que hubo episodios que afectaron “la concurrencia de ofertas” y que no se hizo “un análisis de demanda razonable”. También cuestionó que una de las empresas más señaladas, JD&A, “se posicionó en primer lugar del ranking en 12 departamentos del país, en otros cinco obtuvo el segundo lugar, a la vez que cuando no logró inclusión en la lista de adjudicatarios (Rivera, Lavalleja), en uno de ellos ITHG se posicionó en primer lugar; todo esto en lo que hace a traslados especializados de adultos”.

Tribunal de Cuentas Fachada del Tribunal de Cuentas

Mayor transparencia

ITHG, nacida en 2020 como una proveedora de insumos marítimos, ha estado en la mira desde que Búsqueda publicó su vínculo con ASSE en enero de 2023. En ese entonces, la firma no tenía autorización del MSP y registraba direcciones en distintos puntos, como una frutería en la Ciudad Vieja y una distribuidora de calzado en Cerrito de la Victoria. Solidar, cuyo vínculo con ITHG también ha despertado cuestionamientos, ha sido subcontratada por esta en varias oportunidades.

ASSE siempre defendió su vínculo con esta empresa, sobre todo, durante la pandemia. El TCR le observó gastos en seis oportunidades por $ 1.985 millones desde 2021 hasta setiembre de 2024 inclusive. Hay ministros que incluso sugirieron quitarle al prestador la “facultad de fraccionamiento” (de gasto) por las reiteradas observaciones, posición que no alcanzó los votos suficientes.

Acudir a un convenio marco para tener un sistema de traslados en ambulancia a nivel nacional, elaborado conjuntamente por la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), fue el camino escogido por ASSE luego de que, en agosto de 2023, dejara sin efecto dos licitaciones que había impulsado a principios de ese año con ese fin, ambas ganadas justamente por ITHG. Ambas fueron observadas por el TCR y derivadas a Defensa de la Competencia.

Entre los elementos más destacados para escuchar ofertas de empresas de todo el país está la división en tres zonas: la uno refiere a un radio de 25 kilómetros desde la base, la dos, de 25 a 50 kilómetros, y la tres va desde los 50 kilómetros en adelante, en todo el territorio nacional. Para cada una de ellas se pide cotización para servicios de ambulancia medicalizada en adultos y niños y neonatal, de ambulancia no medicalizada en adultos y niños, espera por traslado de pacientes y equipo técnico para traslado en ambulancia. En total son 17 ítems. Acudir a una tienda virtual perseguía “la mayor transparencia”, defendió en su momento el expresidente de ASSE, Leonardo Cipriani, consultado por Búsqueda.

En total, 41 empresas de todo el país se presentaron al llamado.

ASSE, que aún no había hecho ninguna adjudicación a la espera de lo que determinara el TCR, informó a Búsqueda que actualmente “se están analizando” las observaciones del Tribunal. Sobre la derivación a Defensa de la Competencia ante un eventual incumplimiento de “alguna o varias” de las firmas oferentes, el mayor prestador de salud del país indicó que ese “es un tema empresarial” en el que a ellos no les cabe “participación ni injerencia”.