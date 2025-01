Organizaciones ambientalistas dicen que Poder Ejecutivo busca “apurar” aprobación de prospecciones sísmicas

La compañía informó públicamente que comenzaría sus actividades en enero de 2025 pero eso no fue posible, entre otras cosas, debido a los plazos de aprobación establecidos por el Ministerio de Ambiente .

Hidrocarburos Ministerio de Ambiente dio calificación C a los cuatro proyectos de prospección sísmica en zonas marítimas

Recién el pasado 20 de diciembre, la cartera puso de manifiesto el proyecto, con el fin de poner a disposición el Informe Ambiental Resumen de la iniciativa y así recibir consideraciones de la opinión pública. Este es el paso previo a la instancia de audiencia pública, un requisito obligatorio que deben cumplir los proyectos clasificados como C —con un potencial impacto significativo en materia ambiental—, el marco del proceso de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa (AAP) que otorga el Ministerio Ambiente.

La semana pasada organizaciones y activistas ambientales recibieron con alarma otro paso vinculado al proyecto. El motivo fue que, si bien todavía no había culminado el período de puesta de manifiesto, que finalizaría el viernes 24 de enero, Ancap fijó y comunicó varios días antes la fecha de la audiencia pública. Eso sin que el Ministerio de Ambiente anunciara la audiencia pública y sin que se hubieran terminado por completo los diferentes estudios de percepción socioambiental que comenzaron a elaborarse a fines de 2024.

La convocatoria, además, explica que el proyecto, titularidad de la firma PGS Exploration UK LTD., consiste en realizar “campañas de relevamiento sísmico 3D en un área total de 44.182 km2, distribuida en cuatro fases de menor área a realizarse entre el 2025 al 2027, cuya duración total de la actividad será de 430 días. “El objetivo del proyecto es realizar un mapeo de la estructura geológica situada por debajo del lecho marino, utilizando las ondas del sonido, en el marco de las competencias de Ancap para promover y facilitar la exploración de hidrocarburos en Uruguay”, indica el texto.

Malestar en organizaciones ambientales

“En la puesta de manifiesto se reciben cientos y a veces miles de comentarios y aportes, que deben ser procesados y considerados por Ambiente antes de la audiencia”, explicó a Búsqueda una fuente del sector, al explicar el malestar y las preocupaciones que la noticia generó sobre todo entre organizaciones de la sociedad civil. Si bien aclaró que no existe una norma que establezca que eso no se debe hacer, el hecho de que se fije una fecha aun sin haberse terminado los procesos adecuados echa por lo menos “un manto de duda” sobre los pasos y tiempos que viene siguiendo el proyecto para su puesta en marcha.

En las organizaciones sociales, según consultas realizadas por Búsqueda, interpretan que existe “un apuro y una presión clara por parte de Ancap para que este proyecto salga rápido, algo que no pasa con otras iniciativas”. Según dijeron, es habitual que las autoridades se tomen un tiempo para analizar los aportes que surgen de la puesta en manifiesto y en este caso se fijó la audiencia antes de que finalizara ese proceso y para dos semanas después.

Otro aspecto que preocupa a las organizaciones es que, aunque ya se presentaron dos Estudios de Impacto Ambiental (EIA) vinculados a las empresas PGS y Viridien, la primera no llegó contemplar la parte social antes de presentarse y ponerse de manifiesto. Esto significa que el EIA no llegó a incluir un informe final sobre la percepción socioambiental del proyecto en la comunidad local, algo que, pese a que no es un requisito obligatorio para obtener la AAP, puede ser solicitado por el Ministerio de Ambiente en algunos casos, dependiendo de la naturaleza y el posible impacto de la iniciativa.

En ese sentido, una fuente comentó que este tipo de estudios se han ido incorporando con el tiempo y ofrecen una suerte de “protección” a la cartera de Ambiente de cara, por ejemplo, a una audiencia pública. Son, por lo tanto, aspectos que el ministerio recomienda al momento de evaluar los proyectos de sísmica, pero no todos los clientes lo cumplen. “PGS presentó originalmente un estudio sin lo social, pero Viridien sí lo hizo y Apache también tiene; entonces a algunos parece que les exigen más que a otros”, cuestionó.

Viridien, por su parte, prevé iniciar la puesta de manifiesto de su Informe Ambiental Resumen en los próximos días.

En tanto, el licenciado en Ciencias Biológicas, magíster en Biología Marina y doctor en Oceanografía, Andrés Milessi, dijo “con pesar” que no le extrañó que se hubiera fijado la fecha de la audiencia. En diálogo con Búsqueda, el también coordinador de la organización Mar Azul Uruguayo —que fue convocado para participar de diferentes estudios socioambientales— dijo que la sensación que les dejó la noticia es “que ya está todo el pescado vendido”.

“Antes de la presentación de los informes y de la evaluación por parte del ministerio ya se están manejando las fechas de la audiencia pública, cuando tienen que darse ciertos estamentos previo a eso”, criticó. El experto cuestionó además el contexto de transición de gobierno en el que se dio este proceso, al preguntarse “por qué no se esperan 20 días más para que la nueva gestión tome una decisión al respecto”.

“Se están apurando los trámites y las etapas, como ya pasó también con el agua (Proyecto Arazatí). Entonces es al menos sospechoso que se busque apurar todo sin cumplir con los procesos previstos”, opinó Milessi.

Transición de gobierno y política energética

Fuentes del nuevo gobierno dijeron a Búsqueda que las prospecciones sísmicas no fueron un tema a tratar durante la reunión de transición entre las autoridades entrantes y salientes del Ministerio de Ambiente. En referencia a este tema, el programa de gobierno del Frente Amplio propone “profundizar la transición energética, generalizar el uso de energías renovables y la descarbonización de la economía y el transporte”. En lo que respecta a la exploración y extracción de fuentes de energías fósiles, sostiene que “se convocará a un diálogo nacional para analizar sus impactos y alternativas”.

El proceso de prospección consiste en accionar fuentes de energía sísmica a intervalos regulares. Estas fuentes disparan aire comprimido a presión que, cuando se libera en el agua, forma un pulso de sonido que se propaga en todas las direcciones, sobre todo hacia el subsuelo. Así, las fuentes de aire comprimido generan ondas que se propagan miles de metros permitiendo obtener información por debajo del lecho marino a través de hidrófonos y sensores de velocidad.