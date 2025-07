Orsi reivindica la “profundización” del Mercosur tras un discurso duro de Milei

Milei-Orsi-Cumbre-Mercosur.png Javier Milei saluda a Yamandú Orsi a su llegada a la Cumbre del Mercosur

Aunque sin mencionarlo de forma directa, el discurso de Orsi expuso una mirada a la que antes había planteado Milei. El presidente de Argentino dijo que su país quiere que el Mercosur deje de ser una “cortina de hierro” y que lo harán en conjunto con los socios o de manera individual si es necesario. “Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos, porque, como ya he dicho, la Argentina no puede esperar. Necesitamos más comercio, más actividad económica, más inversión y más trabajo de manera urgente”, subrayó. “Sería una gran alegría que dentro de unos años cuando Argentina tenga nuevamente la oportunidad de presidir este bloque nos encontremos en la recta final para lograr este conjunto de objetivos. Pero si esto no fuera posible y los socios del bloque prefirieran resistir, persistir en un en un camino que no nos da resultado, entonces tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen”.