Partido Nacional pidió aplazar votación del proyecto para independizar a la Defensoría Pública del Poder Judicial

Entre los senadores que integran la comisión que lo analiza hay acuerdo en varios artículos, pero está en discusión el régimen de designación de los defensores, considerado el “corazón del proyecto”

La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores aceptó el pedido realizado por los senadores del Partido Nacional que la integran de postergar el tratamiento del proyecto de ley que busca independizar a la Defensoría Pública del Poder Judicial.

En la última reunión de la comisión, este martes 26 de agosto, Graciela Bianchi pidió que “no se trate” el proyecto en esa sesión bajo el argumento de que el próximo lunes 1 de setiembre se reunirá la bancada de su partido para analizar un informe sobre el tema. Todos los senadores apoyaron la solicitud de que se postergue la consideración de la iniciativa, según surge de la versión taquigráfica.

La senadora frenteamplista Liliam Kechichian dijo que pretendía que después de esa fecha se pueda tratar “lo más rápido posible” la iniciativa que apunta a darle mayor autonomía a la defensoría, al transformarla en un servicio descentralizado. “En el mundo de hoy no resiste más que no sea un servicio autónomo”, aseguró. En el mismo sentido, Andrés Ojeda planteó que “en ningún lugar del mundo los defensores están dentro del Poder Judicial porque, básicamente, es con quien discuten” a diario. “¡Es complicado que sean empleados de!”, subrayó

El senador colorado planteó que si bien el cambio requiere una mayoría especial para aprobarse, “sería una gran señal que el primer proyecto grande y de alto impacto en la calidad de la justicia de Uruguay” se apruebe por unanimidad.

Los senadores de la comisión ya alcanzaron un acuerdo en varios artículos, pero todavía falta definir el artículo 10, sobre cómo será la designación de los defensores públicos, uno de los que más ha causado discusiones, porque constitucionalistas señalaron que podría ser inconstitucional. “Es el que concita más preocupaciones”, dijo Constanza Moreira. Durante la sesión, Bordaberry planteó que trabajó en una redacción que considera “viable”.