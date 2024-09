Por qué un ecosistema de startups debería ser clave para enfrentar la crisis climática

—¿Qué resultados concretos se están viendo ya?

—Uno de los hitos más destacados es la colaboración de Newlab con Mercado Libre, que ha creado oportunidades significativas para comercializar tecnologías enfocadas en la lucha contra el cambio climático. Un ejemplo concreto es la transformación de vehículos de combustión interna en eléctricos, parte de la estrategia de la multinacional para electrificar su flota. Esta iniciativa incluye la conversión de un vehículo utilitario común en un modelo totalmente eléctrico, gracias a una startup uruguaya especializada en este tipo de innovaciones. Además, estamos desarrollando tecnologías de drones en Brasil para la entrega de productos, en colaboración con otra startup local. Estas asociaciones brindan oportunidades a las startups locales para llevar sus soluciones al mercado.

coche-electrico-Newlab.jpg Reconversión de vehículos de combustible a eléctricos Signo

—Desde su perspectiva, ¿hacia dónde se dirige la tecnología en los próximos años?

—Con frecuencia, me preguntan si hay un segmento de la industria específico en el que estamos viendo un crecimiento acelerado. Desde mi perspectiva, lo que realmente destaca es la amplitud de la innovación entre las startups. Hay ejemplos que van desde la robótica hasta la inteligencia artificial, la electrificación y las tecnologías de captura de carbono, así como empresas de drones que estamos apoyando. Cuanto más pronto puedan desarrollar y desplegar sus productos, mayor será el impacto positivo que podrán tener en el mundo. Al acelerar este proceso de maduración, no solo fomentamos la innovación, sino que también contribuimos a enfrentar desafíos globales de manera más efectiva.

—¿Cuál es el mayor desafío en la lucha contra el cambio climático?

—Uno de los principales desafíos que enfrentan las startups en la lucha contra el cambio climático es la falta de infraestructura adecuada. Las empresas de tecnología profunda requieren espacios de trabajo especializados, como talleres con impresoras 3D, laboratorios y otros equipos costosos para desarrollar productos físicos. Esta infraestructura es fundamental, y es precisamente lo que ofrecemos en nuestros ecosistemas en Brooklyn y Detroit, donde las startups pueden acceder a estos recursos. Esto no solo acelera su proceso de desarrollo de productos, sino que también reduce significativamente los costos. Otro desafío importante es la necesidad de oportunidades para que estas startups demuestren la viabilidad de sus productos. Las alianzas con grandes empresas, como Mercado Libre, y con entidades gubernamentales son esenciales. Estas colaboraciones permiten a las startups pilotear sus tecnologías en entornos reales, lo que facilita su adopción y les permite demostrar su valor. Cuando se logra ayudar a estas empresas a validar sus soluciones, se les brinda la oportunidad de despegar y hacer una diferencia significativa en la lucha contra el cambio climático.

Cam-Lawrence.jpg Cam Lawrence participó en el Pilot Showcase UY de Newlab, realizado en el Latu. Signo

—¿Cómo debe hacer frente la tecnología al cambio climático?

—La crisis climática es un desafío que no puede ser resuelto por una sola empresa; requiere la colaboración de un amplio conjunto de actores. La estrategia de Newlab se centra en fomentar un ecosistema robusto, donde cientos de startups puedan unirse para abordar los desafíos de la descarbonización que enfrentan las industrias tradicionales. Para lograrlo, ofrecemos un enfoque que se basa en tres pilares fundamentales. Primero, facilitamos el contacto directo entre las startups y las industrias que necesitan soluciones innovadoras, asegurando que las tecnologías desarrolladas tengan un camino claro hacia la implementación. Segundo, proporcionamos laboratorios y espacios de trabajo donde las startups pueden realizar pruebas y desarrollar sus productos. Este acceso es crucial para que puedan llevar a cabo pilotos efectivos y validar sus innovaciones. Por último, un apoyo a las startups con financiamiento que les permita crecer y escalar sus soluciones. Al combinar capital con infraestructura y acceso a clientes, creamos un entorno propicio para que las tecnologías enfocadas en el cambio climático se desarrollen de manera efectiva.

—¿Es la tecnología la clave para mitigar el cambio climático?

—Sí, definitivamente. En nuestro ecosistema, estamos apoyando a alrededor de 300 startups, cada una con el potencial de contribuir significativamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que estamos empezando a observar es que, al combinar sus esfuerzos, el impacto global que pueden generar es realmente prometedor. Desde empresas dedicadas a la electrificación hasta aquellas que se especializan en la captura de carbono y energía solar, cada startup aporta soluciones innovadoras para enfrentar el cambio climático. A medida que sumamos sus capacidades, se vuelve evidente que hay una oportunidad única para hacer una diferencia significativa. La expansión de Newlab en Latinoamérica y otras regiones es muy importante. Nuestro objetivo no es solo apoyar a 300 emprendedores, sino ampliar esa cifra a 3.000, lo que multiplicaría nuestro impacto. Creemos firmemente que, al potenciar estas startups y sus soluciones, podemos acelerar la respuesta global ante los desafíos climáticos que enfrentamos.

Newlab-Latu.jpg Oficinas de Newlab en el Latu. Signo

—¿Cómo ha llegado la IA a convertirse en la tecnología del momento?

—La IA está teniendo un impacto profundo en todos los aspectos de nuestras actividades. Su capacidad para acelerar la investigación y aplicarse a diversas situaciones está transformando la manera en que operamos. Aún estamos comenzando a explorar todo su potencial. La matriz eléctrica será un campo donde la IA jugará un papel fundamental. El uso de la tecnología va a tener un impacto muy fuerte en la electrificación. Con la IA se va a poder balancear y optimizar ese uso porque la matriz eléctrica va a estar muy exigida. A medida que la demanda de energía crezca, la IA podrá ayudar a equilibrar y optimizar el uso de la red eléctrica, asegurando que podamos satisfacer las necesidades energéticas de manera eficiente y sostenible. Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la IA está comenzando a marcar la diferencia en diversas áreas.

—¿Le preocupa que una victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos pueda perjudicar las políticas medioambientales?

—La ley de Reducción de la Inflación ha sido muy beneficiosa para las startups que abordan el cambio climático, y no se puede subestimar su impacto positivo. Por otro lado, la creación de empleos y la innovación son temas bipartidistas. De hecho, muchas de las regiones donde buscamos expandirnos en Estados Unidos, incluidas varias de los llamados “estados rojos” (votantes del Partido Republicano de Trump), están interesadas en Newlab precisamente por nuestro impacto en el desarrollo económico. No quiero minimizar el posible efecto de un cambio político, pero el impulso hacia el desarrollo y la innovación es un problema que trasciende las divisiones partidistas, al igual que la reindustrialización. Hemos visto ejemplos claros de esto. Por ejemplo, en Detroit, hemos creado un ecosistema donde no solo se diseñan, sino que también se fabrican motocicletas eléctricas. Antes, el diseño se realizaba en Estados Unidos, pero la producción ocurría en otros países. Ahora, con nuestras instalaciones en Detroit, hemos permitido que muchas empresas de motocicletas eléctricas y otras formas de movilidad se establezcan aquí, generando empleo y revitalizando la manufactura local. La innovación y la creación de empleo son prioridades compartidas por ambos partidos, y lo que Newlab hace es contribuir a estos objetivos, apoyando la reindustrialización y el crecimiento económico en diversas regiones. Esto no solo beneficia a las empresas, sino que también ayuda a traer esos empleos de vuelta a Estados Unidos.