  • Cotizaciones
    jueves 27 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Sindicatos de TV Ciudad en alerta por anuncios de la dirección sobre renovaciones y ceses

    El director del canal de la Intendencia de Montevideo, José María Ciganda, informó a los gremios que este viernes 28 comunicará qué contratos se renuevan y cuáles no

    Mario-Bergara-Intendente-Montevideo
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Las autoridades de TV Ciudad han mantenido reuniones desde el martes 25 con trabajadores y productores asociados al canal de la Intendencia de Montevideo para informarles sobre su continuidad el año próximo o su cese. Esta situación mantiene en alerta a los dos sindicatos de la señal municipal, el de los municipales (Adeom) y el de los contratados, que esperan que este viernes 28 el director del canal, José María Ciganda, informe sobre renovaciones y ceses, como se comprometió, informaron varios trabajadores del medio a Búsqueda.

    Además de cesar algunos contratos, las autoridades prevén “renegociar” otros.

    Leé además

    Justo Onandi, Mario Bergara y Viviana Repetto durante la presentación del gabinete de Montevideo
    Intendencia de Montevideo

    Mario Bergara priorizó a su sector en el armado del gabinete y dio al MPP lugares clave

    Por Santiago Sánchez
    Puesto de frutas y verduras en una feria alimentaria de Montevideo.
    Intendencia de Montevideo

    IM: vecinos reclaman a Bergara una norma que obligue a rotar las ferias barriales cada cinco años

    Por Lucía Cuberos

    El intendente de Montevideo, Mario Bergara, anunció en agosto una batería de medidas de austeridad en la comuna para combatir su déficit.

    Selección semanal
    Autocrítica blanca

    Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Por Federico Castillo
    Empresas

    Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda