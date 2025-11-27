Sindicatos de TV Ciudad en alerta por anuncios de la dirección sobre renovaciones y ceses

Las autoridades de TV Ciudad han mantenido reuniones desde el martes 25 con trabajadores y productores asociados al canal de la Intendencia de Montevideo para informarles sobre su continuidad el año próximo o su cese. Esta situación mantiene en alerta a los dos sindicatos de la señal municipal, el de los municipales (Adeom) y el de los contratados, que esperan que este viernes 28 el director del canal, José María Ciganda, informe sobre renovaciones y ceses, como se comprometió, informaron varios trabajadores del medio a Búsqueda.
