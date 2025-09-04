  • Cotizaciones
    Sindicato Médico del Uruguay: renuncia el tesorero de línea opositora por diferencias con el oficialismo

    Desde la agrupación mayoritaria atribuyen la renuncia a una jugada de “proyección electoral” y señalan actitud machista del renunciante

    Elecciones en el SMU el 28 de setiembre de 2023. Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS
    El comité ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se quedó sin tesorero. Álvaro Medeiros, de la agrupación minoritaria Juntos, presentó renuncia a ese cargo el miércoles 27.

    Según contó a Búsqueda el propio Medeiros, la decisión responde a un desacuerdo con la agrupación mayoritaria Fosalba y con lo que considera un rol “extremadamente preponderante” en la conducción del sindicato de la secretaria médica Daniela Paciel, que se superpone incluso con el liderazgo del presidente José Minarrieta. “Lo dije en sala y fui acusado de misógino y de machirulo”, señaló.

    En Juntos se sostiene que Paciel tuvo actitudes “prepotentes y agresivas”, además de afirmar su “desconfianza” en el rol del tesorero. La renuncia de Medeiros comenzó a evaluarse a mediados de agosto. Se intentó bajar las revoluciones entre las partes, sin éxito, por lo que la dimisión se concretó.

    “Lo que se expuso como motivos de renuncia y la discusión posterior quedaron asentados en actas reservadas”, dijo, por su parte, Paciel a Búsqueda. “Pero en ninguno de esos puntos se habló de una conducción inadecuada de la gestión económica”, agregó.

    Sin embargo, Paciel indicó que algunas de las argumentaciones brindadas por Medeiros estaban teñidas por una “luz machista”, que prefirió no comentar, sobre “el rol de una mujer en una organización gremial”.

    De los 13 integrantes del comité ejecutivo del SMU, cuatro son mujeres: una de ellas es la secretaria estudiantil y las otras tres son parte de Fosalba (a la que corresponden seis de los 10 asientos médicos). “Lo que a mí me parece es que Juntos ya se está proyectando a las próximas elecciones” del SMU, en setiembre de 2026, deslizó Paciel.

    Tradicionalmente, el cargo de tesorero es ofrecido a una de las agrupaciones de la oposición. Además de los dos puestos de Juntos, están los dos de Identidad, señalada como afín al Casmu.

