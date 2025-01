Caja de Profesionales: expresidente del SMU dice que es “inminente” su “explosión”

“Ya no hay más tiempo. Ya no hay mecha. La explosión es inminente”. De esta manera, el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) Gustavo Grecco definió la situación actual de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios ( Cjppu ), en un artículo publicado en El diario médico de este mes.

En referencia a una “funesta procrastinación”, Grecco recordó un estudio encargado en 2013, cuando el SMU presidía la caja paraestatal, en el que se advertía que de no implementarse “modificaciones estructurales” esta “no podría hacer frente a sus obligaciones” en 2025 y 2026. “Exactamente así está ocurriendo”, señaló.

La semana pasada, Búsqueda informó que el balance 2024 de la Cjppu dio un resultado negativo equivalente a US$, 61 millones, cuando el de 2023 había sido US$ 57 millones. También se publicó que sus autoridades no han logrado consenso para presentarle un paquete de medidas a las autoridades entrantes con miras a buscar una solución.