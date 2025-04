TCA anuló concurso para cargo docente realizado en 2018 y Facultad de Medicina estudia cómo proceder

Dufrechou no accionó judicialmente contra la ganadora del concurso, de iniciales G.O., a quien considera ajena al proceso, sino contra el fallo de la facultad y el tribunal evaluador, presidido por el entonces docente grado 5 Miguel Martínez, quien un mes atrás, en noviembre de 2018, había sido nombrado decano de Medicina.

El fallo no fue unánime: la doctora Alé consideró que el resultado debió ser el inverso, otorgando 29,70 a Dufrechou y 29,30 a G.O.

“Cuando supe el resultado del fallo fui a retirar los materiales que presenté. Es habitual que te den los tuyos y los de las personas con las que concursaste”, dijo Dufrechou a Búsqueda. “Y ahí me di cuenta de que me estaban jorobando”.

Más allá de ver que el fallo tuvo una discordancia, lo que en sí no representa irregularidad alguna, notó que a su rival se le atribuyeron méritos que no presentó en su carpeta. En concreto, al evaluar el ítem “actividad docente” —en la que la ganadora tuvo un punto de ventaja sobre la demandante— el tribunal consideró la tutoría de “dos proyectos de tesina Proinbio (Programa de Investigación Biomédica) cuando esa información no surge de la relación de méritos presentada por dicha postulante”, dice el fallo. Esto no está permitido por el reglamento. En “otros méritos”, que incluye maestrías, doctorados, proyectos de investigación aprobados y becas obtenidas, la afectada recibió 0,5 puntos menos sin que el fallo en mayoría incluyera “ningún tipo de valoración acerca del peso relativo de cada uno de dichos aspectos al momento de definir la puntuación asignada”.

El dictamen del TCA también cuestiona la forma en que se contabilizó el tiempo en que ambas desempeñaron el cargo de grado 2 como docentes: se otorgó más puntuación a la vencedora cuando, apelando al reglamento de concursos, ambas cumplían el tiempo exigido en puestos obtenidos por aspiración abierta.

Cómo sigue el proceso

El fallo del TCA que anuló ese proceso por no encontrar ninguna justificación para darle más puntaje a G.O. que a Dufrechou tiene fecha 10 de marzo de 2025. Enseguida ella recibió una andanada de mensajes de colegas que la saludaron, la felicitaron y le relataron casos de “injusticias” similares que no llegaron a la Justicia. En una larga respuesta a sus contactos por WhatsApp, ella se preguntó retóricamente: “¿Es justo que deliberadamente se manipulen los concursos puntuando méritos que no están en las planillas que los concursantes presentamos?, ¿debemos quedarnos todos callados frente a estos manoseos o nuestros principios y valores son los que deberían prevalecer?, ¿es correcto que todos debamos entender que así se manejan las cosas?”.

Por “así se manejan las cosas”, distintos médicos explicaron a Búsqueda que es habitual que en estos concursos influyan los grupos de pertenencia de los participantes a la hora del fallo, más allá de los elementos objetivos de puntuación. “Acá fue claro: no le querían dar el cargo”, señaló un colega de Dufrechou.

“Es difícil entender por qué pasó lo que pasó, pero obviamente hubo intereses que excedían a quién era mejor para la cátedra. Esos intereses tienen que ver con que pertenecemos a diferentes grupos” en el ámbito privado, dijo la propia Dufrechou a este semanario.

Martínez y Bazzano trabajan en el Centro Clínico de Piel. Tras el vencimiento de sus contratos, ninguno de los dos está hoy en la Cátedra de Dermatología de la Udelar, que no tiene cargos de grado 5 ni de grado 4, lo que según distintas fuentes equivale a decir que ahí hay un “descabezamiento”. Por su parte Dufrechou trabaja en el Centro Láser Dermatológico, dirigido por Néstor Macedo. Según reconoció la propia implicada, trabajar en el sector privado le dio “el respaldo suficiente para hacer este juicio a la Facultad de Medicina”, algo que para otros colegas en su misma situación hubiera sido imposible o lesivo para la carrera.

“Una vez dije que, de haber sabido cómo eran las cosas, no me presentaba, no investigaba, no publicaba artículos ni hacía cursos ni nada”, dijo otro de los colegas que saludó a Dufrechou por el fallo.

En el plano legal, la defensa de la médica subraya que el fallo está firme y no admite apelación. Sin embargo, tiene expectativa por ver cómo actúa la facultad, cómo resarce a la accionante del daño y qué pasa con la profesional que desde entonces está en el cargo, partícipe involuntaria de un episodio en el que no le cabe responsabilidad. Una alternativa es darle a Dufrechou el grado 3 o hacer nuevamente el concurso anulado. Es un caso de compleja resolución en el que además no hallan antecedentes.

El actual decano de Medicina, Arturo Briva, sucesor de Martínez, se excusó de comentar el caso hasta que no se expida la División Jurídica de la institución (donde ahora se encuentra) y luego sea discutido en el Consejo de Facultad. “En el orden del día del CDC (Consejo Directivo Central de la Udelar) es altamente frecuente que se revisen fallos, pero no sé cuántos llegan al TCA”, agregó a Búsqueda.

Sobre la situación en la Cátedra de Dermatología, Briva señaló que “los cargos están en proceso de concurso”, ya que “coincidieron varias jubilaciones en los cargos altos y se están recomponiendo”.