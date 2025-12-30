  • Cotizaciones
    martes 30 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Un general batllista cuenta en sus memorias cómo fue castigado por el Ejército durante la dictadura

    Haber permanecido dentro del batllismo le sirvió a Ramírez para evitar la cárcel cuando los mandos dieron el golpe de Estado, pero no para seguir en la fuerza

    Comando General del Ejército.

    Comando General del Ejército.

    FOTO

    Búsqueda | Sergio Israel
    Por Sergio Israel

    En el camino hacia el poder, que se extendió durante 12 años desde 1973, los mandos militares golpistas decidieron apartar de sus filas no solo a seregnistas e izquierdistas, sino también a oficiales blancos y colorados que se mantenían fieles al juramento de respeto a la Constitución.

    A uno de ellos, el entonces coronel de Infantería cercano al batllismo Guillermo Ramírez, que había realizado una carrera militar brillante, no solamente se le impidió el ascenso a general, una jerarquía para la cual había concursado con éxito, sino que, cuando presentó un recurso fue sancionado, obligado a pasar a retiro y hasta se le impidió participar en los asados de su promoción.

    Leé además

    Eduardo Ferro está detenido en la cárcel de Domingo Arena desde 2021. 
    Derechos Humanos

    Militar preso en Domingo Arena acusa al presidente de la Suprema Corte de actuar con “sentimiento de venganza”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Para el coronel retirado Pablo Caubarrere, el asesinato de Charlie Kirk refleja un clima de intolerancia ideológica que se ha instalado también en Uruguay.
    Fuerzas Armadas

    Jerarca militar vincula la muerte de Charlie Kirk a un proceso de “subversión ideológica” que también sufre Uruguay

    Por Juan Francisco Pittaluga

    “No se puede contestar un recurso de revocación con una sanción”, le dijo entonces su abogado, el constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz. “Doctor, estamos en dictadura”, advirtió el cliente.

    Aunque más de una década después su situación cambió, no todo fueron reconocimientos con el retorno de la democracia: Ramírez fue requerido por la Justicia argentina porque alguno de los represores había usado su nombre y grado como seudónimo en operaciones en Buenos Aires, en tiempos del pozo conocido como Automotores Orletti.

    Durante la pandemia del coronavirus, Ramírez —que se recibió de contador, fue ascendido a general por el gobierno democrático, presidió durante años el Tribunal de Cuentas y hoy tiene 96 años— escribió el libro de memorias publicado bajo el título Apuntes de vida.

    Igual que al exdirector de inteligencia del Ministerio de Defensa coronel Ramón Trabal, a quien también le fue cortado el camino a la máxima jerarquía, Ramírez estuvo vinculado con el episodio por el cual fue rodeada la casa del entonces coronel Julio César Vadora en el invierno de 1969 por presuntos intentos golpistas, en lo que se conoció luego como la reunión de la buseca.

    El libro cuenta que, poco después, los coroneles Gregorio y Artigas Álvarez, en presencia de Ramírez, negaron el saludo a Trabal, a quien hacían responsable de la operación en casa de Vadora.

    El autor relata su experiencia, también durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, cuando se ordenaron los allanamientos de varias facultades y se pidió el respaldo de una compañía motorizada del Ejército, dependiente de la región militar Nº 1, cuyo jefe era el general Liber Seregni. La Policía estaba en la búsqueda del entonces presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel, quien había sido secuestrado por los tupamaros.

    Ramírez, que en ese tiempo tenía el grado de teniente coronel y era ayudante del comandante en jefe del Ejército, relató que respondió al jefe de Policía, coronel Romeo Zina Fernández, que suponer que el secuestrado estuviera en una facultad era “un disparate”, a lo que este habría respondido: “Sí, Trabal me dijo lo mismo”.

    Vietnam y la tortura

    Entre los recuerdos de Ramírez está un encuentro con el general estadounidense William Westmoreland, durante la VIII Conferencia de Ejércitos Americanos en Río de Janeiro.

    Según el militar uruguayo, este general que había sido comandante de las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Vietnam, al hacer un resumen de su experiencia, afirmó que “los apremios físicos eran una inversión que a largo plazo rendían malos dividendos”. El general, según Ramírez, “sostuvo que esos apremios no solo afectaban a quien los infringía y a quien los recibía, sino también a una incalculable cantidad de personas, como familiares, amigos y conocidos de las víctimas, y aun a quienes no lo conocían”.

    En 1970, cuando el autor fue director de la Escuela de Estado Mayor del Ejército, recordó a menudo en sus clases la exposición del general Westmoreland “por el valor humano y profesional que ella contenía”.

    En esa misma época, recuerda Ramírez, fue invitado a sumarse al Frente Amplio por su amigo, también batllista, el coronel Enrique Ojeda. “Le contesté que en esa nueva agrupación quien iba a mandar era el Partido Comunista porque era el que tenía mejor organización, los cuadros más entrenados y contaba con el apoyo financiero desde el exterior, como partido internacional que era”.

    Haber permanecido dentro del batllismo le sirvió a Ramírez para evitar la cárcel cuando los mandos dieron el golpe de Estado, pero no para seguir en la fuerza. En tres ocasiones tuvo que pedir la conformación de un tribunal de honor ante acusaciones de “comunista” y “frenteamplista” formuladas por militares y también por paramilitares, como el director del semanario Azul y Blanco.

    Ramírez, como los propios protagonistas, considera que ya en febrero de 1973, al no aceptar al general Antonio Francese como ministro de Defensa, “se había consumado (…) el desconocimiento de la autoridad de uno de los poderes (…), lo que constituyó un golpe de Estado”.

    Para él llegó el momento de retomar sus estudios de contador, lo que lo llevaría a una destacada carrera civil después de la dictadura, porque mientras sus excamaradas estuvieron en el poder ni siquiera lo habían autorizado a tomar un buen empleo privado en una subsidiaria de General Motors.

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

    Por Ismael Grau
    Turismo

    Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

    Por Leonel García
    Enseñanza

    ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Vista del Puerto de Montevideo.

    Empresarios expresan moderado optimismo para el 2026 y piden más acción del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Lucía Topolansky en su chacra de Rincón del Cerro, en Montevideo. 
    Video

    Hay un Uruguay “silencioso” que apoya el estilo de Orsi, y si el gobierno va “lento” es porque “faltó militancia” para tener mayorías

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Sebastián da Silva.

    “El nuevo Frente Amplio es una carrera de petisos que ven que moviendo una banderita pueden llegar a ser presidentes”

    Por Federico Castillo