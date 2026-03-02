  • Cotizaciones
    Más de 550 muertos en Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos desde el sábado, según la Media Luna Roja

    Los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán dejan más de medio millar de víctimas en dos días, según datos oficiales iraníes. Hezbolá se suma a los ataques y el conflicto se expande a Beirut y el sur libanés

    La gente inspecciona un edificio dañado después de un ataque aéreo israelí en el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut, el 2 de marzo de 2026.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Según la televisión estatal iraní, solo en las últimas horas murieron al menos 20 personas en Teherán y otras 35 en la provincia sureña de Fars. Las cifras no distinguen entre civiles y personal militar.

    Irán descarta negociar

    En medio de los nuevos bombardeos israelíes, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijaní, afirmó que su país no negociará con Estados Unidos. La declaración se produjo tras otra oleada de ataques contra territorio iraní y el lanzamiento de misiles hacia Israel, confirmado por el ejército israelí.

    Israel sostiene que en la operación ha eliminado a 40 altos funcionarios iraníes, incluido el líder supremo Ali Jamenei, cuya muerte fue anunciada por Washington y Tel Aviv pero sigue rodeada de versiones cruzadas.

    Hezbolá abre un nuevo frente

    La escalada alcanzó al Líbano tras el lanzamiento de cohetes reivindicado por Hezbolá contra el norte de Israel. El movimiento chií afirmó haber disparado misiles de largo alcance y drones hacia el sur de Haifa en represalia por la muerte de Jamenei.

    En respuesta, Israel bombardeó bastiones del grupo en Beirut y en el sur del Líbano. Según el Ministerio de Salud libanés, los ataques dejaron al menos 31 muertos y 149 heridos. Las explosiones en los suburbios del sur de la capital reavivaron el recuerdo de la confrontación entre Israel y Hezbolá en 2024.

    El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, advirtió que los ataques continuarán y que su intensidad aumentará. El ejército ordenó la evacuación de unas cincuenta localidades del sur del Líbano y del valle de la Bekaa.

    Embed - Irán: ¿quiénes fueron los altos mandos que murieron tras ofensiva de EE. UU. e Israel?

    Desplazamientos y crisis humanitaria

    Las órdenes de evacuación provocaron un éxodo masivo. Miles de familias abandonaron sus hogares en el sur libanés y en los suburbios de Beirut, generando escenas de congestión en rutas y estaciones de servicio. Escuelas y universidades permanecieron cerradas, y una docena de centros educativos fueron habilitados como refugios temporales.

    El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó la situación como “un acto irresponsable”, mientras el presidente Joseph Aoun lamentó que el país vuelva a ser utilizado como plataforma de enfrentamientos regionales.

    En el plano diplomático, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, pidió el “cese inmediato” de las acciones militares en una conversación con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, advirtiendo que la situación podría evolucionar hacia un punto “incontrolable”.

    FUENTE:RFI

