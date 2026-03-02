Las potencias occidentales señalan su apoyo a Estados Unidos mientras la guerra se extiende tras los ataques a Irán

El conflicto entre Irán , Israel y Estados Unidos (EE.UU.) se amplió drásticamente este lunes, con ataques con misiles, ataques con aviones no tripulados y bombardeos de represalia que se extendieron por todo el Medio Oriente , lo que aumentó los temores de que una guerra regional ya no sea una posibilidad lejana sino una realidad en desarrollo.

Irán y sus milicias aliadas lanzaron misiles contra Israel y varios estados árabes, y un aparente ataque impactó el complejo de la embajada estadounidense en la ciudad de Kuwait. Se observó fuego y humo saliendo del interior del complejo al sonar las alarmas, aunque no hubo informes inmediatos de víctimas. El ataque se produjo poco después de que las autoridades estadounidenses advirtieran a los estadounidenses en Kuwait que se refugiaran.

La escalada ha involucrado rápidamente a las potencias occidentales. Gran Bretaña, Francia y Alemania manifestaron su disposición a apoyar los esfuerzos para frenar los ataques iraníes, alineándose con Washington a medida que el conflicto se agrava . Si bien su papel sigue siendo de apoyo más que de combate directo, las declaraciones subrayan la rapidez con la que la crisis está involucrando a actores europeos clave junto con EE.UU.

Al mismo tiempo, Israel y EE.UU. continuaron una campaña sostenida de ataques aéreos en Irán , dirigidos contra instalaciones de misiles y activos navales. Donald Trump afirmó que nueve buques de guerra iraníes habían sido hundidos y que el cuartel general de la armada había sido prácticamente destruido, mientras que funcionarios estadounidenses confirmaron el uso de bombarderos furtivos B-2 que lanzaron bombas de 900 kilos sobre puntos estratégicos.

Los combates ya no se limitan a Israel e Irán. En Irak, una milicia proiraní afirmó haber llevado a cabo un ataque con drones contra tropas estadounidenses en el aeropuerto de Bagdad, un día después de reivindicar un ataque similar contra una base en Erbil. Chipre, por su parte, informó que un dron no tripulado causó daños limitados en una base aérea británica en la isla, una señal de que el Mediterráneo también se acerca a la zona de conflicto.

Hezbolá abrió otro frente, disparando misiles desde el Líbano hacia Israel en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, Alí Jamenei. Israel afirmó que la mayoría de los proyectiles fueron interceptados o impactaron en zonas abiertas, pero los ataques de represalia contra el Líbano causaron la muerte de al menos 31 personas y heridas a 149, según funcionarios libaneses. Beirut se vio sacudida durante la noche por explosiones mientras aviones de guerra israelíes sobrevolaban a baja altura.

El gobierno libanés convocó una reunión de emergencia, lo que refleja la creciente alarma de que el país se está viendo arrastrado a una confrontación que no puede permitirse. Oficiales militares israelíes advirtieron que la intensidad de los ataques aumentaría, lo que sugiere que una mayor escalada es inminente.

En todo el Golfo, el impacto ha sido inmediato e inquietante. La contraofensiva iraní ha golpeado ciudades consideradas desde hace tiempo como centros de operaciones estables, con víctimas mortales reportadas en los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin. Las autoridades afirmaron que la mayoría de los misiles y drones entrantes fueron interceptados, pero algunos se filtraron o causaron daños al caer escombros, impactando zonas civiles.

Aumentan las bajas y la incertidumbre

En Irán, al menos 555 personas murieron desde el inicio de los bombardeos, informó este lunes la Media Luna Roja Iraní. Las calles de Teherán se han vaciado en gran medida, ya que los residentes se refugian de los bombardeos, mientras que el grupo paramilitar Basij ha establecido puestos de control en toda la capital, reforzando la seguridad interna en un momento de profunda incertidumbre.

El asesinato de Jamenei, líder supremo de Irán durante más de tres décadas, ha creado un importante vacío de poder , añadiendo otra capa de inestabilidad. El alto funcionario iraní Ali Larijani adoptó un tono desafiante, insistiendo en que Teherán no negociaría con EE.UU.

En Israel, los ataques con misiles han impactado en varios lugares, incluyendo Jerusalén y una sinagoga en Beit Shemesh, donde nueve personas murieron y 28 resultaron heridas. El número total de muertos en Israel asciende a 11, según los servicios de rescate.

Trump ha advertido que es probable que haya más víctimas, afirmando sin rodeos: “Lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine”. Ha instado a los iraníes a ”tomar el control” de su gobierno, a la vez que ha insinuado un posible diálogo con los nuevos líderes de Teherán, aunque ha subrayado que las operaciones militares continuarán “con toda su fuerza” hasta que se cumplan los objetivos estadounidenses.

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud emitió un duro recordatorio del costo humano , pidiendo la protección de los civiles y las instalaciones de atención médica.

Sin embargo, con misiles cruzando fronteras, milicias activándose en múltiples países y grandes potencias acercándose a una participación directa, la última escalada ahora corre el riesgo de convertirse en una guerra regional en toda regla, con consecuencias que podrían extenderse mucho más allá de Medio Oriente.

