    jueves 18 de septiembre de 2025

    ABC suspende a Jimmy Kimmel tras sus dichos sobre el asesinato de Charlie Kirk y Trump celebra la decisión

    El comediante fue suspendido indefinidamente por el canal de televisión tras criticar a la derecha estadounidense por “usar políticamente” el asesinato del influencer pro-Trump Charlie Kirk; el presidente estadounidense celebró la medida y volvió a cargar contra la “izquierda radical”

    Jimmy Kimmel.

    Jimmy Kimmel.

    FOTO

    Randy Holmes / Disney
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El popular presentador Jimmy Kimmel fue apartado este miércoles de la pantalla de la cadena ABC, luego de sus comentarios sobre el asesinato del influencer ultraconservador Charlie Kirk, figura central del movimiento juvenil pro-Trump.

    Un vocero de ABC confirmó a la agencia AFP que el programa Jimmy Kimmel Live! “será suspendido por una duración indeterminada”. Kimmel, de 57 años, es uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense: conduce el late show desde 2003 y ha sido cuatro veces anfitrión de la ceremonia de los Óscar.

    Leé además

    Personas asisten a una vigilia en memoria del joven activista e influencer conservador Charlie Kirk.
    Estados Unidos

    Estados Unidos: refuerzan la seguridad de los políticos tras el asesinato de Charlie Kirk

    Por RFI
    Tyler Robinson, sospechoso del tiroteo fatal de Charlie Kirk, durante una audiencia el 16 de setiembre de 2025.
    Estados Unidos

    La Fiscalía pedirá pena de muerte para el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk

    Por RFI

    La decisión se produjo tras las críticas que el comediante lanzó en su emisión del lunes, acusando a la derecha de “recuperar políticamente” el asesinato de Kirk, quien murió la semana pasada tras recibir un disparo en el cuello de un joven de 22 años. “Hemos alcanzado nuevos niveles con la pandilla MAGA (Make America Great Again), que intenta desesperadamente presentar al asesino como alguien de izquierda y sacar ventaja política de una tragedia”, señaló Kimmel en su monólogo.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró de inmediato la suspensión. “Una excelente noticia para América. Felicitaciones a ABC por tener el coraje de hacer lo que debía hacerse. Kimmel no tiene ningún talento”, escribió en su red Truth Social.

    El caso ha agitado la política estadounidense. El sospechoso, Tyler Robinson, fue criado en una familia republicana, aunque la derecha lo ha señalado como un “extremista de izquierda” debido a mensajes en los que acusaba a Kirk de “sembrar odio” y al uso de municiones con inscripciones de tono antifascista.

    Tras el crimen, Trump apuntó a la “izquierda radical” como responsable, lo que generó temores de que la tragedia derive en una nueva escalada de ataques contra voces opositoras en Estados Unidos.

    FUENTE:FRANCE24

