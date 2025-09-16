  • Cotizaciones
    martes 16 de septiembre de 2025

    Estados Unidos: refuerzan la seguridad de los políticos tras el asesinato de Charlie Kirk

    La Casa Blanca ha solicitado al Congreso más de 50 millones de dólares para reforzar la seguridad del personal político y magistrados

    Personas asisten a una vigilia en memoria del joven activista e influencer conservador Charlie Kirk.

    Personas asisten a una vigilia en memoria del joven activista e influencer conservador Charlie Kirk.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Tras el asesinato del influencer pro-Trump Charlie Kirk en Estados Unidos, el miedo es palpable, incluso entre los políticos que están acostumbrados a recibir amenazas, como la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. Tras la muerte de Charlie Kirk, ella prefirió cancelar varios viajes.

    Otros políticos ya no hablarán al aire libre. Se acabaron los baños de multitudes. Reuniones públicas, sí, pero en privado y en pequeños comités. Una representante republicana de Carolina del Norte incluso anuncia que, a partir de ahora, llevará siempre consigo un arma de fuego, además de las de sus guardaespaldas. El líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intenta tranquilizar a la población.

    Leé además

    Personas con camisetas que decían “Somos Charlie” rinden homenaje durante una vigilia con velas en memoria del activista de derecha Charlie Kirk, en un monumento improvisado en el Parque Memorial de Provo, Utah, el 12 de setiembre de 2025.
    Estados Unidos

    El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk se radicalizó y veía al activista como “difusor de odio”

    Por France 24
    en estados unidos, el debate se aviva en torno al perfil del presunto asesino de charlie kirk
    Estados Unidos

    En Estados Unidos, el debate se aviva en torno al perfil del presunto asesino de Charlie Kirk

    Por RFI

    “He hablado con muchos de ellos estos últimos días. He intentado tranquilizarlos, decirles que vamos a poner en marcha todas las medidas necesarias, que los recursos estarán ahí. Y esto, tanto para la seguridad de sus hogares como para su seguridad personal. Estamos estudiando todas estas opciones. Pero también tenía que recordarles que se necesita una cierta dosis de valentía para ponerse al frente y dirigir el país”.

    El Congreso debe, en particular, prorrogar las primas excepcionales vigentes desde el mes de julio: 20.000 dólares de asignación por cada representante electo para garantizar la seguridad de su residencia personal.

    Vincent Souriau, corresponsal en Washington

    FUENTE:RFI

