Adiós a Héctor Alterio, leyenda del cine argentino

Héctor Alterio, uno de los actores más emblemáticos de la cultura argentina y española, falleció este sábado en Madrid a los 96 años.

La noticia fue confirmada por la Academia de Cine de España. La productora Pentación Espectáculos, encargada de su último espectáculo en la capital española, difundió un comunicado de la familia en el que informaron que el actor “se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte”.

Alterio desarrolló una carrera artística de más de siete décadas en cine, teatro y televisión.

Fue protagonista de películas clave del cine argentino como La Patagonia Rebelde, La tregua, Caballos salvajes y El hijo de la novia, y formó parte del elenco de La historia oficial (1985), ganadora del Oscar a Mejor Film Extranjero.

Exiliado en España en 1975 tras recibir amenazas de la Triple A, consolidó allí una destacada trayectoria y participó en filmes como A un dios desconocido, El crimen de Cuenca y El nido, de Jaime de Armiñán, nominada al Oscar en 1980.

En 2004 recibió el Goya de Honor por su aporte al cine español.

En 2023 fue homenajeado por el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina y ese mismo año se despidió de los escenarios argentinos con la obra A Buenos Aires.

Embed - Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Aleandro en 'El hijo de la novia' (2001)

La filmografía de Alterio incluye una película filmada en Uruguay.

El último tren (2002), dirigida por Diego Arsuaga y coprotagonizada por Federico Luppi y Pepe Soriano.