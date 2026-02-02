  • Cotizaciones
    lunes 02 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Archivos Epstein: nuevas revelaciones alcanzan a la familia real británica y a la monarquía noruega

    Fotografías, correos electrónicos y testimonios publicados vuelven a poner bajo escrutinio la relación del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein, mientras otros nombres internacionales también aparecen en los archivos

    Imágenes recién publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecen mostrar a Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente príncipe Andrés, en el suelo con una persona no identificada.

    Imágenes recién publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecen mostrar a Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente príncipe Andrés, en el suelo con una persona no identificada.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La familia real británica volvió a quedar en el centro de la polémica tras la difusión de nuevas fotografías del príncipe Andrés —Andrew Mountbatten-Windsor— y mensajes de correo electrónico que evidencian una relación estrecha con Jeffrey Epstein, incluso después de que este hubiera sido condenado por delitos sexuales.

    Los documentos publicados incluyen el testimonio de una segunda mujer que asegura que Epstein la envió al Reino Unido para mantener un encuentro sexual con Andrés. Además, los archivos mencionan a otras figuras internacionales, entre ellas el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y la futura reina de Noruega, Mette-Marit.

    Leé además

    El fiscal general adjunto Todd Blanche habla en una conferencia de prensa para anunciar una actualización sobre los archivos de Epstein en el Departamento de Justicia el 30 de enero de 2026 en Washington, D.C.
    Estados Unidos

    Departamento de Justicia anuncia la publicación de tres millones de páginas de archivos sobre Epstein

    Por France 24
    Bill Gates.
    Estados Unidos

    Epstein y Gates: un viaje en avión, varios encuentros presenciales y dos millones de dólares

    Por France 24
    Embed - Archivos Epstein: de la familia real británica a la monarquía noruega

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

    Consejos de Salarios: con la primera fase de la ronda casi cerrada y varios “hitos”, MTSS convoca nuevas mesas

    Por Redacción Búsqueda
    Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOTOS en el escenario durante la 68.ª 

    Los Grammy se convierten en una tribuna contra Trump y su política migratoria

    Por RFI
    Una de las preocupaciones de la AUF es que la televisión se enfoque en el fútbol y no en incidentes que sucedan en las tribunas. 

    Las transmisiones de fútbol no podrán mostrar barras o pancartas políticas, ni tener relatos maliciosos contra la AUF

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, en el Parlamento. 

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández