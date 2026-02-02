Archivos Epstein: nuevas revelaciones alcanzan a la familia real británica y a la monarquía noruega
Fotografías, correos electrónicos y testimonios publicados vuelven a poner bajo escrutinio la relación del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein, mientras otros nombres internacionales también aparecen en los archivos
Imágenes recién publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecen mostrar a Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente príncipe Andrés, en el suelo con una persona no identificada.
La familia real británica volvió a quedar en el centro de la polémica tras la difusión de nuevas fotografías del príncipe Andrés —Andrew Mountbatten-Windsor— y mensajes de correo electrónico que evidencian una relación estrecha con Jeffrey Epstein, incluso después de que este hubiera sido condenado por delitos sexuales.
Los documentos publicados incluyen el testimonio de una segunda mujer que asegura que Epstein la envió al Reino Unido para mantener un encuentro sexual con Andrés. Además, los archivos mencionan a otras figuras internacionales, entre ellas el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y la futura reina de Noruega, Mette-Marit.