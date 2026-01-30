  • Cotizaciones
    Departamento de Justicia anuncia la publicación de tres millones de páginas de archivos sobre Epstein

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este viernes 30 de enero muchos más registros de sus archivos de investigación sobre el fallecido pederasta Jeffrey Epstein. La revelación resume las publicaciones realizadas bajo una ley que busca revelar lo que el gobierno sabía sobre los abusos sexuales de niñas por parte del millonario financiero y sus interacciones con personas adineradas y poderosas.

    El fiscal general adjunto Todd Blanche habla en una conferencia de prensa para anunciar una actualización sobre los archivos de Epstein en el Departamento de Justicia el 30 de enero de 2026 en Washington, D.C.

    El fiscal general adjunto Todd Blanche habla en una conferencia de prensa para anunciar una actualización sobre los archivos de Epstein en el Departamento de Justicia el 30 de enero de 2026 en Washington, D.C.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El fiscal general de los Estados Unidos (EE.UU.), Todd Blanche, indicó que el Departamento de Justicia publicaría más de 3 millones de páginas de documentos en la última revelación sobre Epstein, así como más de 2.000 videos y 180.000 imágenes. Los archivos, publicados en el sitio web del Departamento, incluyen algunos de los varios millones de páginas de registros que, según las autoridades, se ocultaron en una publicación inicial de reportes en diciembre.

    Estos archivos se divulgaron bajo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, promulgada tras meses de presión pública y política, que exige al gobierno abrir los archivos sobre el difunto financiero y su confidente y antigua novia, Ghislaine Maxwell.

    fotografia de trump en el archivo epstein reaparece tras polemica
    Jeffrey Epstein

    Fotografía de Trump en el archivo Epstein reaparece tras polémica

    Por France 24
    Bill Clinton y Hillary Clinton.
    Estados Unidos

    Los Clinton se niegan a testificar en la investigación de Epstein mientras los republicanos amenazan con cargos de desacato

    Por France 24

    “La publicación de hoy marca el final de un proceso exhaustivo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia para el pueblo estadounidense y el cumplimiento de la ley”, declaró Blanche en una conferencia de prensa en la que se anunció la divulgación.

    Tras incumplir la fecha límite del pasado 19 de diciembre establecida por el Congreso para la publicación de todos los archivos, el Departamento de Justicia indicó que encargó a cientos de abogados la revisión de los registros para determinar qué información debe ser censurada o suprimida para proteger la identidad de las víctimas de abuso sexual.

    Se dispara el número de documentos censurados

    Entre los materiales retenidos se encuentra información que podría poner en peligro cualquier investigación en curso o exponer la identidad de datos personales de posibles víctimas. Todas las mujeres, excepto Maxwell, han sido editadas de los videos e imágenes que se publicaron el viernes, afirmó Blanche.

    El número de documentos sujetos a revisión se ha disparado a aproximadamente seis millones, incluyendo duplicados, según la entidad del gobierno.

    El Departamento de Justicia publicó decenas de miles de páginas de documentos justo antes de Navidad, incluyendo fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas y actas judiciales. Muchos de ellos ya eran públicos o estaban censurados en gran medida.

    Esos informes incluían registros de vuelo previamente publicados que mostraban que Donald Trump voló en el jet privado de Epstein en la década de 1990, antes de su desacuerdo, y varias fotografías del expresidente Bill Clinton. Ni Trump, republicano, ni Clinton, demócrata, han sido acusados públicamente de irregularidades en relación con Epstein y ambos han declarado no tener conocimiento de que abusara de menores.

    El mes pasado también se publicaron las transcripciones de los testimonios ante el gran jurado de agentes del FBI que describieron entrevistas que mantuvieron con varias niñas y mujeres jóvenes que afirmaron haber recibido pagos por realizar actos sexuales para Epstein.

    Epstein se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado formalmente de tráfico sexual.

    En 2008 y 2009, Epstein cumplió condena en Florida tras declararse culpable de solicitar servicios de prostitución a una menor de 18 años. En ese momento, los investigadores habían reunido pruebas de que Epstein había abusado sexualmente de menores de edad en su domicilio de Palm Beach, pero la Fiscalía federal accedió a no procesarlo a cambio de que se declarara culpable de cargos estatales menores.

    En 2021, un jurado federal de Nueva York condenó a Maxwell, una socialité británica, por tráfico sexual por ayudar a reclutar a algunas de sus víctimas menores de edad. Cumple una condena de 20 años de prisión en un campo de prisioneros de Texas, tras ser trasladada allí desde una prisión federal de Florida. Niega haber cometido algún delito.

    Los fiscales estadounidenses nunca acusaron a nadie más en relación con el abuso de menores por parte de Epstein, pero una de sus víctimas, Virginia Roberts Giuffre, lo demandó por haber organizado encuentros sexuales con ella a los 17 y 18 años con numerosos políticos, magnates empresariales, académicos destacados y otras personas, quienes negaron la acusación.

    Entre las personas a las que Giuffre acusó se encontraba el príncipe Andrés de Reino Unido, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, después de que el escándalo le impusiera la pérdida de sus títulos reales.

    Andrés negó haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, pero llegó a un acuerdo extrajudicial en la demanda por una suma no revelada.

    Giuffre se suicidó en su granja, en Australia Occidental, en 2025, a los 41 años.

    FUENTE:FRANCE24

