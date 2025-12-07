Australia, primer país en poner fin al acceso a las redes sociales a los menores de 16 años

Australia bloqueará en pocos días el acceso a redes sociales para menores de 16 años. La medida, que incluye a TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook e Instagram, implicará la eliminación de unas 500.000 cuentas de adolescentes. Cuenta con apoyo político y de muchos padres, pero divide a los especialistas

¿Tienen las redes sociales un efecto nocivo sobre la salud mental de los jóvenes? Esa es la hipótesis en la que se basa la prohibición que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre.

Sin embargo, no hay pruebas que lo demuestren, según la profesora Catherine Page, especialista en medios de comunicación de la Universidad de Sídney, quien señala que, por el contrario, muchas personas que padecen trastornos de salud mental encuentran consuelo en estas plataformas.

“Los estudios demuestran que una mayoría sustancial de jóvenes con trastornos mentales busca ayuda en las redes sociales. Por lo tanto, existe una verdadera preocupación por estos jóvenes, que ya no tendrán acceso a esta forma de apoyo”, explica.

Embed - Australia: inconformidad con prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años Australia: inconformidad con prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años"> YouTube"> La eficacia de la medida, cuestionada El profesor Terry Flew, especialista en regulación de las redes sociales, apoya esta propuesta, simplemente porque las propias plataformas son incapaces, o incluso reacias, a proteger a los jóvenes que las utilizan. “Desde que existen plataformas como Facebook e Instagram, exigen a sus usuarios tener al menos 13 años para abrir una cuenta. Y si se hubieran esforzado seriamente por hacer cumplir sus propias reglas, hoy no estaríamos teniendo esta conversación”, opina.

Pero ambos coinciden en que los métodos de verificación de edad previstos son fácilmente eludibles.