    domingo 07 de diciembre de 2025

    Australia, primer país en poner fin al acceso a las redes sociales a los menores de 16 años

    Australia bloqueará en pocos días el acceso a redes sociales para menores de 16 años. La medida, que incluye a TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook e Instagram, implicará la eliminación de unas 500.000 cuentas de adolescentes. Cuenta con apoyo político y de muchos padres, pero divide a los especialistas

    France 24
    Por France 24

    ¿Tienen las redes sociales un efecto nocivo sobre la salud mental de los jóvenes? Esa es la hipótesis en la que se basa la prohibición que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre.

    Sin embargo, no hay pruebas que lo demuestren, según la profesora Catherine Page, especialista en medios de comunicación de la Universidad de Sídney, quien señala que, por el contrario, muchas personas que padecen trastornos de salud mental encuentran consuelo en estas plataformas.

    Leé además

    el 65% de los uruguayos desconfia de los contenidos que consume a traves de las redes sociales
    Desinformación

    El 65% de los uruguayos desconfía de los contenidos que consume a través de las redes sociales

    Por Redacción Búsqueda
    Redes sociales
    Brasil

    Brasil avanza en la regulación de redes sociales: sanciones millonarias y control parental

    Por RFI

    “Los estudios demuestran que una mayoría sustancial de jóvenes con trastornos mentales busca ayuda en las redes sociales. Por lo tanto, existe una verdadera preocupación por estos jóvenes, que ya no tendrán acceso a esta forma de apoyo”, explica.

    YouTube">
    Embed - Australia: inconformidad con prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años

    La eficacia de la medida, cuestionada

    El profesor Terry Flew, especialista en regulación de las redes sociales, apoya esta propuesta, simplemente porque las propias plataformas son incapaces, o incluso reacias, a proteger a los jóvenes que las utilizan. “Desde que existen plataformas como Facebook e Instagram, exigen a sus usuarios tener al menos 13 años para abrir una cuenta. Y si se hubieran esforzado seriamente por hacer cumplir sus propias reglas, hoy no estaríamos teniendo esta conversación”, opina.

    Pero ambos coinciden en que los métodos de verificación de edad previstos son fácilmente eludibles.

    Usuarios jóvenes pueden guardar y descargar sus historias en internet, indicó el portavoz.

    “Antes de que cumplas 16, te notificaremos que pronto podrás recuperar acceso a estas plataformas, y tu contenido será restaurado exactamente cómo lo dejaste”, dice un mensaje de Meta a los usuarios.

    La empresa afirmó que acatará la ley australiana, pero pidió que las tiendas de aplicaciones sean responsabilizadas de verificar la edad de los usuarios, en lugar de las plataformas de redes sociales.

    Con Grégory Plesse, corresponsal de RFI en Sídney

    FUENTE:FRANCE24

