    Bad Bunny celebra a Latinoamérica en el Super Bowl; Trump lo ve como una “afrenta”

    En un ambiente vibrante, el cantante puertorriqueño Bad Bunny celebró su archipiélago natal y a toda Latinoamérica durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del domingo. Aunque no se le mencionó por su nombre, Donald Trump calificó su actuación como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”

    Bad Bunny (izq.) y Lady Gaga se presentan durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026.

    Bad Bunny (izq.) y Lady Gaga se presentan durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/CHRIS TORRES
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Sin mencionar a Donald Trump ni su política migratoria, sino una oda a sus raíces. El cantante puertorriqueño Bad Bunny transformó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en Santa Clara, California , este domingo 8 de febrero, en una celebración de su archipiélago natal y de toda Latinoamérica.

    Esto no impidió que el presidente estadounidense denigrara su actuación, calificándola de “absolutamente terrible, una de las peores”. También calificó el concierto de Bad Bunny de “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One camino al Aeropuerto Internacional de Palm Beach el 6 de febrero de 2026.
    Estados Unidos

    Escándalo en Estados Unidos por video racista publicado por Trump contra los Obama

    Por France 24
    (De izquierda a derecha) La primera dama Melania Trump, el presidente Donald Trump, el expresidente Barack Obama y Michelle.
    Video
    Estados Unidos

    Video de Trump que muestra a los Obama como monos genera indignación por representación racista

    Por France 24
    “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”, escribió el presidente estadounidense en su red social Truth Social, pocos minutos después de finalizar el show, donde Bad Bunny cantó y habló casi exclusivamente en español, hablado por más de 41 millones de personas en Estados Unidos (EE.UU.), según cifras oficiales.

    El evento fue uno de los más esperados en la historia del Super Bowl Halftime Show, el concierto que se realizó durante la final de la liga de fútbol americano NFL.

    La dimensión política potencialmente explosiva, combinada con el atractivo del hombre que ahora es el artista más popular del mundo, creó un cóctel nunca antes visto.

    Pero aunque llevó sus canciones con carga política y su universo cultural a la cancha del Levi's Stadium, Benito Antonio Martínez Ocasio, su verdadero nombre, evitó críticas y acusaciones.

    Acompañado constantemente por una troupe de bailarines, Bad Bunny paseó por los callejones de un pueblo puertorriqueño recreado para la ocasión, con salón de belleza, vendedores de helados (piraguas) y jugadores de dominó, interpretando varios de sus standards.

    Titi Me Pregunto, Nuevayol o Mónaco resonaron en el recinto, mientras bailaban un impresionante elenco de distinguidos invitados del amplio mundo hispano, desde el actor Pedro Pascal hasta la cantante Karol G, pasando por Cardi B.

    La mayor sorpresa fue la aparición de Lady Gaga , quien interpretó una convincente versión en salsa de su éxito Die With a Smile, con Bad Bunny sustituyendo a Bruno Mars para la ocasión. Otros invitados incluyeron a Ricky Martin y Daddy Yankee, ambos puertorriqueños.

    Un artista con conciencia social

    Vestido con un traje cruzado blanco crema y zapatillas a juego, Bad Bunny nunca perdió su habitual comportamiento relajado y deleitó a la audiencia con algunas payasadas, incluido el colapso (preparado) del techo de un cobertizo en el que estaba parado.

    Concluyó el espectáculo reutilizando el lema “Dios bendiga a América”, tan querido por muchos en EE.UU., para crear un eslogan de alabanza a todo el continente, con una procesión de banderas latinoamericanas.

    Para Duane Welty Rivera, aficionado puertorriqueño de los Seahawks presente en Santa Clara, la política quedó relegada a un segundo plano en semejante formato; solo importaba la energía. “Necesitamos centrarnos en que estamos unidos”, enfatizó, a pesar de que Puerto Rico tiene un estatus híbrido y no forma parte integral de EE.UU..

    Al principio de su carrera, el bayamonense se posicionó en la arena política con la canción Afilando los cuchillos (2019), en la que pedía la destitución del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien fue acusado de corrupción y finalmente renunció. Posteriormente, abordaría diversos temas, como el turismo excesivo, la inmigración, el racismo y la gentrificación, incluso en su trabajo más reciente, el conceptual Debi tirar más fotos, su álbum con mayor carga política hasta la fecha.

    Por cierto, este caprichoso treintañero ha denunciado regularmente, entre otras cosas, la línea dura de Donald Trump sobre la inmigración, culminando con su exabrupto hace una semana en la ceremonia de los Premios Grammy, los premios de la música estadounidense.

    Había pedido “¡Fuera ICE!”, en referencia a la policía de inmigración estadounidense, a la que no mencionó el domingo. “No somos animales (...), somos seres humanos y somos estadounidenses”, coreó el artista puertorriqueño, ganador de tres premios, incluido el de álbum del año.

    Desde el momento en que se anunció su invitación a Santa Clara a finales de septiembre, varios cargos electos y personalidades de la derecha estadounidense condenaron la selección de Bad Bunny y del grupo de rock Green Day, crítico del presidente Donald Trump, quien la calificó de “elección horrible”.

    Una petición que pide que Bad Bunny sea reemplazado por el cantante de country de 73 años George Strait ha reunido más de 130.000 firmas.

    La organización Turning Point, creada por el polemista conservador Charlie Kirk, asesinado en setiembre pasado, organizó un concierto alternativo llamado “The All-American Halftime Show, en el que participaron tres artistas country y el rockero trumpista Kid Rock.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

