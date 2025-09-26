  • Cotizaciones
    viernes 26 de septiembre de 2025

    Benjamín Netanyahu modifica su ruta de vuelo a Estados Unidos para evitar un posible arresto por crímenes de guerra

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, partió el 24 de setiembre desde Tel Aviv rumbo a Nueva York para intervenir ante la Asamblea General de la ONU. El viaje tuvo una particularidad: el recorrido aéreo fue bastante más largo de lo habitual

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a bordo de su avión oficial.

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a bordo de su avión oficial.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La razón es la orden de arresto en su contra emitida por la Corte Penal Internacional, que lo acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esa situación obliga al premier a extremar precauciones en cada desplazamiento internacional.

    Netanyahu está evitando sobrevolar o aterrizar en países donde la orden pueda ejecutarse, lo que supondría su detención inmediata.

    FUENTE:FRANCE24

