Benjamín Netanyahu modifica su ruta de vuelo a Estados Unidos para evitar un posible arresto por crímenes de guerra

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, partió el 24 de setiembre desde Tel Aviv rumbo a Nueva York para intervenir ante la Asamblea General de la ONU. El viaje tuvo una particularidad: el recorrido aéreo fue bastante más largo de lo habitual
La razón es la orden de arresto en su contra emitida por la Corte Penal Internacional, que lo acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esa situación obliga al premier a extremar precauciones en cada desplazamiento internacional.
Netanyahu está evitando sobrevolar o aterrizar en países donde la orden pueda ejecutarse, lo que supondría su detención inmediata.
FUENTE:FRANCE24