Donald Trump confía en que el alto el fuego en Gaza se mantendrá mientras miles de palestinos regresan a sus hogares destruidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este viernes que confía en que el alto el fuego entre Israel y Hamás —vigente desde esa mañana— “se mantendrá”, mientras el ejército israelí comienza su retirada parcial de Gaza y decenas de miles de palestinos regresan al norte del enclave para encontrar sus casas reducidas a escombros.

“Creo que se mantendrá, sí. Todos están cansados de luchar”, dijo el mandatario en la Oficina Oval, antes de anunciar que viajará este fin de semana a Israel y Egipto para discutir el futuro político y humanitario de la Franja. Trump prevé dirigirse al Parlamento israelí y reunirse en El Cairo con líderes regionales el lunes.

El alto el fuego, que activa un plazo de 72 horas para que Hamás libere a los rehenes restantes, ha sido recibido con alivio pero también con cautela. La ONU y varias organizaciones humanitarias apuran los preparativos para ingresar alimentos, medicinas y combustible, temiendo que las restricciones impuestas por Israel dificulten la operación.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) informó que Israel aprobó el ingreso de 170.000 toneladas de ayuda dentro de un plan de rehabilitación inicial de 60 días. “Las necesidades más básicas siguen siendo urgentes: agua, alimentos, medicinas y refugio para dos millones de personas que enfrentarán el invierno sin techo”, advirtió Jacob Granger, de Médicos Sin Fronteras.

Antoine Renard, director del Programa Mundial de Alimentos en los territorios palestinos, dijo desde Deir al-Balah que la principal preocupación sigue siendo el acceso. “Estamos listos para aumentar los envíos, pero necesitamos garantías de que los camiones puedan moverse libremente”, explicó.

Por su parte, el jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), almirante Brad Cooper, confirmó haber visitado Gaza para discutir la creación de un centro civil-militar que coordine la estabilización posconflicto, y aseguró que no habrá tropas estadounidenses desplegadas en el territorio.

Hamás y sus aliados —la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina— calificaron la tregua como “un revés” para el intento israelí de “desplazar y desarraigar” a los palestinos. Sin embargo, altos dirigentes del grupo rechazaron los puntos centrales del plan de Trump, en especial la exigencia de desarme. “No nos desarmarán hasta que exista un Estado independiente capaz de defenderse”, afirmó Bassem Naim, miembro de la oficina política de Hamás.

En paralelo, persisten las tensiones en torno al intercambio de prisioneros. Israel se niega a liberar a Marwan Barghouti, el dirigente palestino más popular, encarcelado desde 2004 y visto por muchos como una posible figura de unidad nacional. Hamás insiste en incluirlo en la negociación.

Mientras tanto, en Israel “los ciudadanos contienen la respiración”, según medios locales, a la espera de la liberación de los rehenes, prevista a más tardar para el lunes.

Trump, que ha presentado el alto el fuego como parte de su propio plan de paz, dijo esperar que la tregua abra el camino hacia “una paz más amplia en Medio Oriente”. “Tenemos algunos pequeños focos de tensión, pero serán fáciles de apagar”, afirmó.

