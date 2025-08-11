Donald Trump despliega la Guardia Nacional en Washington y pone a la policía de la ciudad bajo control federal

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunció este lunes que invocaría la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia para desplegar tropas de la Guardia Nacional y poner a la fuerza policial de Washington bajo control federal, una medida que, según él, haría que la capital de la nación fuera más segura.

“Hoy es el Día de la Liberación en DC y vamos a recuperar nuestra capital”, dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Trump ha prometido nuevas medidas para abordar la falta de vivienda y la delincuencia en Washington, lo que llevó al alcalde de la ciudad a expresar su preocupación por el posible uso de la Guardia Nacional para patrullar las calles.

La alcaldesa Muriel Bowser cuestionó la efectividad de utilizar la Guardia para hacer cumplir las leyes de la ciudad y dijo que el gobierno federal podría ser mucho más útil para la ciudad financiando más fiscales.

Antes de una conferencia de prensa, Trump anunció el lunes en redes sociales que la capital del país sería "¡LIBERADA hoy!". Aseguró que pondría fin a los "días de matar o herir sin piedad a personas inocentes".

Para Trump, el esfuerzo por asumir el control de la seguridad pública en Washington representa un nuevo paso en su agenda policial tras su enérgica iniciativa para frenar los cruces fronterizos ilegales. Sin embargo, la medida involucra al menos a 500 agentes federales de las fuerzas del orden, lo que plantea interrogantes fundamentales sobre cómo un gobierno federal cada vez más envalentonado interactuará con sus homólogos estatales y locales.

El presidente ha usado sus redes sociales y los megáfonos de la Casa Blanca para enviar el mensaje de que su administración es dura contra el crimen, pero su capacidad para dar forma a las políticas puede ser limitada fuera de Washington, que tiene un estatus único como distrito federal establecido por el Congreso.

Tampoco está claro cómo su iniciativa abordaría las causas profundas de la falta de vivienda y la delincuencia.

Unos 500 agentes del orden federal serán desplegados en toda la capital del país como parte del esfuerzo de la administración Trump para combatir el crimen, dijo el lunes a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

Más de 100 agentes del FBI y unos 40 agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se encuentran entre el personal policial federal asignado a patrullas en Washington, según informó la persona informada sobre los planes. La Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Alguaciles también contribuyen con oficiales.

La persona no estaba autorizada a hablar públicamente sobre asuntos de personal y habló con AP bajo condición de anonimato. El Departamento de Justicia no emitió comentarios de inmediato el lunes por la mañana.

En una publicación en las redes sociales el domingo, Trump había enfatizado el retiro de la población sin hogar de Washington, aunque no estaba claro a dónde irían las miles de personas. “Las personas sin hogar tienen que irse INMEDIATAMENTE”, escribió Trump el domingo. “Les daremos alojamiento, pero lejos del Capitolio. Los criminales no tienen que irse. Los vamos a meter en la cárcel, donde pertenecen”.

La semana pasada, el presidente republicano ordenó a las agencias policiales federales que aumentaran su presencia en Washington durante siete días, con la opción de “extenderla según sea necesario”.

El viernes por la noche, agencias federales, incluido el Servicio Secreto, el FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, asignaron más de 120 oficiales y agentes para ayudar en Washington.

Donald-Trump-Conferencia (1) Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa para abordar la delincuencia en Washington, D. C., en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, el 11 de agosto de 2025 AFP

La delincuencia en Washington ha disminuido desde 2023

Trump dijo la semana pasada que estaba considerando formas para que el gobierno federal tome el control de Washington, afirmando que el crimen era “ridículo" y la ciudad era "insegura”, después del reciente asalto a un miembro de alto perfil del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

La alcaldesa Muriel Bowser, demócrata, cuestionó la efectividad de utilizar a la Guardia para hacer cumplir las leyes de la ciudad y dijo que el gobierno federal podría ser mucho más útil financiando más fiscales o llenando las 15 vacantes en el Tribunal Superior de DC, algunas de las cuales han estado abiertas durante años.

Bowser no puede activar la Guardia Nacional por sí misma, pero puede enviar una solicitud al Pentágono.

“Simplemente, creo que ese no es el uso más eficiente de nuestra Guardia”, dijo el domingo en The Weekend de MSNBC, reconociendo que "es decisión del presidente cómo desplegar la Guardia".

Bowser hizo sus primeras declaraciones públicas desde que Trump comenzó a publicar sobre la delincuencia en Washington la semana pasada. Señaló que la delincuencia violenta en Washington ha disminuido desde que aumentó en 2023. Las publicaciones de Trump del fin de semana describieron el distrito como “una de las ciudades más peligrosas del mundo”.

Para Bowser, “cualquier comparación con un país devastado por la guerra es hiperbólica y falsa”.

Las estadísticas policiales muestran que los homicidios, robos y allanamientos han disminuido este año en comparación con esta misma época en 2024. En general, los delitos violentos han disminuido un 26% en comparación con esta misma época del año pasado.

Trump no ofreció detalles en publicaciones de Truth Social durante el fin de semana sobre posibles nuevas medidas para abordar los niveles de delincuencia que, según él, son peligrosos tanto para los ciudadanos, como para los turistas y los trabajadores. La Casa Blanca se negó a ofrecer más detalles sobre el anuncio del lunes.

El departamento de policía y la oficina del alcalde no respondieron a preguntas sobre qué podría hacer Trump a continuación.

El presidente criticó el distrito por estar lleno de “tiendas de campaña, miseria, suciedad y delincuencia”, y parece que se sintió impulsado por el ataque a Edward Coristine, una de las figuras más visibles de la iniciativa de recortes burocráticos conocida como DOGE. La policía arrestó a dos jóvenes de 15 años por el intento de robo de vehículo y dijo que buscaban a otros.

“Este tiene que ser el lugar mejor administrado del país, no el peor administrado del país”, dijo Trump el miércoles.

Llamó a Bowser “una buena persona que lo ha intentado, pero que le han dado muchas oportunidades”.

Trump ha sugerido repetidamente que el gobierno de Washington podría retornar a las autoridades federales. Para ello, el Congreso requeriría la derogación de la Ley de Autonomía de 1973, una medida que, según Trump, sus abogados están examinando. Podría enfrentarse a una fuerte oposición.

Bowser reconoció que la ley permite al presidente tomar más control sobre la policía de la ciudad, pero solo si se cumplen ciertas condiciones.

“Ninguna de esas condiciones se da en nuestra ciudad en este momento”, dijo. “No estamos experimentando un aumento repentino de la delincuencia. De hecho, estamos viendo una disminución en las cifras de delincuencia”.

Con AP y AFP

FUENTE:FRANCE 24