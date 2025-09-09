El ejército de Israel pide a los gazatíes evacuar y anuncia acción “más contundente”

“A todos los habitantes de Ciudad de Gaza (...), las fuerzas de defensa están decididas a derrotar a Hamás y actuarán en la zona de Ciudad de Gaza con mayor contundencia”, escribió en la red social X el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee.

“Evacúen inmediatamente por el eje Al Rashid”, añadió el coronel Adraee, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtiera a los residentes del mayor centro urbano de la Franja de Gaza que abandonaran la zona.

Israel ha intensificado sus bombardeos sobre la ciudad como parte de la operación de toma de control, y pese a las reiteradas peticiones de los países occidentales y las agencias de ayuda humanitaria para que cesen.

El ejército afirma controlar el 40% de esta ciudad, ubicada en el norte de la Franja, y argumenta que su objetivo es tomarla en su totalidad para asestar un duro golpe a Hamás y liberar a los rehenes aún cautivos.

“50 torres terroristas derribadas”, dice el ejército israelí

“En dos días hemos derribado 50 torres terroristas, y esto es solo la fase inicial de la intensificación de la maniobra terrestre en Ciudad de Gaza. Les digo a los residentes: se les ha advertido, ¡salgan ahora!”, declaró Netanyahu en un video el lunes por la noche.

Las fuerzas israelíes derribaron el lunes un cuarto edificio de gran altura en Ciudad de Gaza. “No oímos más que bombardeos y ambulancias llevando mártires”, contó Laila Saqr a AFP por teléfono.

Saqr, de 40 años, cuenta que solía frecuentar un gimnasio ubicado en la torre, pero ahora, “no queda nada”. ”Israel lo destruye todo, hasta los recuerdos. Si pudieran, quitarían el oxígeno del aire”, afirma.

Israel afirmó que Hamás empleaba esa torre para tareas de inteligencia, y avisó previamente a los residentes y habitantes de los sectores aledaños que debían evacuar la zona.

El ejército anunció además la muerte de cuatro de sus soldados el lunes cuando unos milicianos lanzaron un artefacto explosivo contra su tanque.

El movimiento islamista Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desató la guerra, afirmó que la amenaza de Netanyahu equivalía a un “acto explícito de desplazamiento forzoso” de los residentes de la ciudad.

RFI con AFP

FUENTE:RFI