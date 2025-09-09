  • Cotizaciones
    martes 09 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El ejército de Israel pide a los gazatíes evacuar y anuncia acción “más contundente”

    En Gaza el ejército israelí anunció que actuará con “mayor contundencia” en el marco de su plan de tomar el control total del mayor centro urbano del enclave palestino e instó a la población a marcharse. Aviones israelíes lanzaron octavillas en las que se urge a la población a huir hacia el sur

    El humo se eleva desde el edificio residencial al-Roya luego de un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 8 de setiembre de 2025.

    El humo se eleva desde el edificio residencial al-Roya luego de un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 8 de setiembre de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “A todos los habitantes de Ciudad de Gaza (...), las fuerzas de defensa están decididas a derrotar a Hamás y actuarán en la zona de Ciudad de Gaza con mayor contundencia”, escribió en la red social X el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee.

    “Evacúen inmediatamente por el eje Al Rashid”, añadió el coronel Adraee, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtiera a los residentes del mayor centro urbano de la Franja de Gaza que abandonaran la zona.

    Leé además

    Palestinos reaccionan al humo que se eleva desde la Torre Mushtaha tras un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 5 de setiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel pide a los gazatíes evacuar hacia una “zona humanitaria” al sur de la Franja

    Por RFI
    Un niño corre mientras la Torre Mushtaha se derrumba tras un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 5 de septiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel inicia el bombardeo de edificios en la ciudad de Gaza tras pedir evacuar la zona

    Por RFI

    Israel ha intensificado sus bombardeos sobre la ciudad como parte de la operación de toma de control, y pese a las reiteradas peticiones de los países occidentales y las agencias de ayuda humanitaria para que cesen.

    El ejército afirma controlar el 40% de esta ciudad, ubicada en el norte de la Franja, y argumenta que su objetivo es tomarla en su totalidad para asestar un duro golpe a Hamás y liberar a los rehenes aún cautivos.

    Embed - Israel acepta propuesta de EE. UU. para el cese al fuego en Gaza: pide dos condiciones • FRANCE 24

    “50 torres terroristas derribadas”, dice el ejército israelí

    “En dos días hemos derribado 50 torres terroristas, y esto es solo la fase inicial de la intensificación de la maniobra terrestre en Ciudad de Gaza. Les digo a los residentes: se les ha advertido, ¡salgan ahora!”, declaró Netanyahu en un video el lunes por la noche.

    Las fuerzas israelíes derribaron el lunes un cuarto edificio de gran altura en Ciudad de Gaza. “No oímos más que bombardeos y ambulancias llevando mártires”, contó Laila Saqr a AFP por teléfono.

    Saqr, de 40 años, cuenta que solía frecuentar un gimnasio ubicado en la torre, pero ahora, “no queda nada”. ”Israel lo destruye todo, hasta los recuerdos. Si pudieran, quitarían el oxígeno del aire”, afirma.

    Israel afirmó que Hamás empleaba esa torre para tareas de inteligencia, y avisó previamente a los residentes y habitantes de los sectores aledaños que debían evacuar la zona.

    El ejército anunció además la muerte de cuatro de sus soldados el lunes cuando unos milicianos lanzaron un artefacto explosivo contra su tanque.

    El movimiento islamista Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desató la guerra, afirmó que la amenaza de Netanyahu equivalía a un “acto explícito de desplazamiento forzoso” de los residentes de la ciudad.

    RFI con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Venezuela

    El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

    Por Santiago Sánchez
    Cumbre ONU

    Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

    Por Lucía Cuberos
    Tacuarembó

    Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Poder Judicial.

    Suprema Corte de Justicia destituyó por acoso laboral a la directora del Servicio de Abogacía

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Marichal (1932-2025).

    Yamandú Marichal, el crítico que siempre estuvo

    Por Javier Alfonso
    Andrés Ojeda.

    Andrés Ojeda: los “superpoderes” a la DGI incluidos en la Ley de Presupuesto son “cuasi bolivarianos”

    Por Leonel García
    Las autoridades del MEF camino a presentar el Presupuesto en una comisión de Diputados.
    Video

    Ministro Gabriel Oddone defiende un ajuste “de izquierda”: más presión fiscal y sin recorte de gastos

    Por Ismael Grau