    sábado 06 de septiembre de 2025

    Israel pide a los gazatíes evacuar hacia una “zona humanitaria” al sur de la Franja

    El ejército israelí intensifica su ofensiva sobre la ciudad de Gaza e insta a los habitantes a desplazarse a una “zona humanitaria” que dicen haber establecido al sur de la franja cuando se cumplen 700 días de guerra

    Palestinos reaccionan al humo que se eleva desde la Torre Mushtaha tras un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 5 de setiembre de 2025.

    Palestinos reaccionan al humo que se eleva desde la Torre Mushtaha tras un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 5 de setiembre de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El ejército israelí había advertido el viernes que intensificaría los bombardeos sobre infraestructuras, sobre todo edificios, que considera vinculadas a Hamas. Este sábado anunció el establecimiento de una “zona humanitaria” en Jan Yunis, al sur de la franja. En un comunicado, explicó que la zona contiene “infraestructura humanitaria esencial”, para “facilitar la salida de los habitantes de Gaza”.

    “A partir de ahora, y para facilitar la salida de los residentes de la ciudad, declaramos la zona de Al-Mawassi [en el sur de la Franja de Gaza] zona humanitaria”, anuncia en un mensaje en árabe publicado en las redes sociales el portavoz del ejército israelí.

    Un fotoperiodista toma una foto de la columna de humo tras un ataque aéreo israelí contra Saná, la capital de Yemen controlada por los hutíes, el 24 de agosto de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel mata al primer ministro hutí en un ataque aéreo en Yemen

    Por RFI
    Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzedine al-Qassam, murió en un ataque, según Israel.
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel mata al portavoz de Hamás e intensifica operaciones en Gaza

    Según el ejército israelí, en esta zona habrá “hospitales de campaña, acueductos y plantas desalinizadoras”, además de “un suministro continuo de alimentos”. El anuncio coincidió con el reclamo del director de la OMS, Tedros Adhanom, para detener “la hambruna en la Franja”. La ONU también declaró oficialmente una situación de hambruna, que el gobierno israelí niega.

    “La parte más intolerable de esta catástrofe causada por el hombre es la que podría pararse: la gente se muere de hambre mientras que la comida que podría salvarles está almacenada a poca distancia. La hambruna en Gaza no hará a Israel más seguro ni facilitará la liberación de los rehenes”, señaló el jefe de la OMS.

    Embed - Mujeres gazatíes lloran a sus muertos mientras Israel avanza ofensiva en Ciudad de Gaza

    Según la ONU, hay un millón de palestinos que viven en la ciudad de Gaza y advierte del “desastre” que tendrá lugar si Israelí expande su ofensiva en la zona. El Ejército israelí controla ya el 40% de la ciudad y el 75 % de la Franja, según informa la agencia de noticias francesa AFP.

    El gobierno de Netanyahu ha manifestado su intención de tomar el control del territorio, para poner fin a la amenaza del movimiento islamista palestino Hamás, que tomó el poder en 2007.

    FUENTE:RFI

