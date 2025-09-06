Israel pide a los gazatíes evacuar hacia una “zona humanitaria” al sur de la Franja

El ejército israelí intensifica su ofensiva sobre la ciudad de Gaza e insta a los habitantes a desplazarse a una “zona humanitaria” que dicen haber establecido al sur de la franja cuando se cumplen 700 días de guerra

Palestinos reaccionan al humo que se eleva desde la Torre Mushtaha tras un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 5 de setiembre de 2025.

El ejército israelí había advertido el viernes que intensificaría los bombardeos sobre infraestructuras, sobre todo edificios, que considera vinculadas a Hamas. Este sábado anunció el establecimiento de una “zona humanitaria” en Jan Yunis, al sur de la franja. En un comunicado, explicó que la zona contiene “infraestructura humanitaria esencial”, para “facilitar la salida de los habitantes de Gaza”.

“A partir de ahora, y para facilitar la salida de los residentes de la ciudad, declaramos la zona de Al-Mawassi [en el sur de la Franja de Gaza] zona humanitaria”, anuncia en un mensaje en árabe publicado en las redes sociales el portavoz del ejército israelí.

Según el ejército israelí, en esta zona habrá “hospitales de campaña, acueductos y plantas desalinizadoras”, además de “un suministro continuo de alimentos”. El anuncio coincidió con el reclamo del director de la OMS, Tedros Adhanom, para detener “la hambruna en la Franja”. La ONU también declaró oficialmente una situación de hambruna, que el gobierno israelí niega.

“La parte más intolerable de esta catástrofe causada por el hombre es la que podría pararse: la gente se muere de hambre mientras que la comida que podría salvarles está almacenada a poca distancia. La hambruna en Gaza no hará a Israel más seguro ni facilitará la liberación de los rehenes”, señaló el jefe de la OMS.

Embed - Mujeres gazatíes lloran a sus muertos mientras Israel avanza ofensiva en Ciudad de Gaza