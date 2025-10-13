El Nobel de Economía premia a tres economistas por explicar cómo la innovación sostiene el crecimiento

El economista estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt fueron distinguidos este lunes con el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre cómo la tecnología impulsa el crecimiento a largo plazo.
El jurado destacó que Mokyr recibe la mitad del galardón por “identificar las condiciones que permiten un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, mientras que Aghion y Howitt comparten la otra mitad por haber desarrollado la “teoría del crecimiento mediante la destrucción creativa”, un concepto que explica cómo la innovación reemplaza viejas formas de producción y renueva la economía.
El de Economía es el último de los Nobel anunciados este año, tras los de Medicina, Física, Química, Literatura y Paz.
Los premios serán entregados el 10 de diciembre, aniversario del fallecimiento de Alfred Nobel, en dos ceremonias paralelas: una en Oslo para el Nobel de la Paz y otra en Estocolmo para el resto de las disciplinas.
Con esta edición, Mokyr, Aghion y Howitt suceden a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, reconocidos en 2024 por sus estudios sobre el papel de las instituciones en la prosperidad de las naciones y las raíces históricas de la desigualdad global.