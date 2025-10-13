  • Cotizaciones
    lunes 13 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El Nobel de Economía premia a tres economistas por explicar cómo la innovación sostiene el crecimiento

    El máximo galardón de la economía reconoció a tres académicos que demostraron cómo la creatividad y el avance tecnológico pueden sostener el crecimiento y transformar a las sociedades

    Ilustración de Mokyr, Aghion y Howitt, ganadores del Premio Nobel de Economía 2025.

    Ilustración de Mokyr, Aghion y Howitt, ganadores del Premio Nobel de Economía 2025.

    FOTO

    Nobel Prize/Niklas Elmehed
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por RFI y Redacción Búsqueda

    El economista estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt fueron distinguidos este lunes con el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre cómo la tecnología impulsa el crecimiento a largo plazo.

    El jurado destacó que Mokyr recibe la mitad del galardón por “identificar las condiciones que permiten un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, mientras que Aghion y Howitt comparten la otra mitad por haber desarrollado la “teoría del crecimiento mediante la destrucción creativa”, un concepto que explica cómo la innovación reemplaza viejas formas de producción y renueva la economía.

    Leé además

    El escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai pronuncia un discurso durante la ceremonia de entrega del “Premio Nacional Austriaco de Literatura Europea” el 26 de julio de 2021 en Salzburgo, Austria.
    Premio Nobel

    Laszlo Krasznahorkai, Nobel de Literatura por “reafirma el poder del arte” en medio del terror

    Por RFI
    María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025.
    Premio Nobel

    María Corina Machado dedica el Premio Nobel de la Paz a sus compatriotas y a Donald Trump

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda

    El de Economía es el último de los Nobel anunciados este año, tras los de Medicina, Física, Química, Literatura y Paz.

    Los premios serán entregados el 10 de diciembre, aniversario del fallecimiento de Alfred Nobel, en dos ceremonias paralelas: una en Oslo para el Nobel de la Paz y otra en Estocolmo para el resto de las disciplinas.

    Con esta edición, Mokyr, Aghion y Howitt suceden a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, reconocidos en 2024 por sus estudios sobre el papel de las instituciones en la prosperidad de las naciones y las raíces históricas de la desigualdad global.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin

    Embajada palestina valoró el “cambio en el discurso diplomático” de Uruguay y su apoyo a la “causa palestina”

    Por Redacción Búsqueda
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), se toma de la mano y habla con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el parlamento israelí, la Knéset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025.
    Video

    Trump proclama “el fin de una era de terror” y celebra en Israel la liberación de los últimos rehenes

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Ilustración de Mokyr, Aghion y Howitt, ganadores del Premio Nobel de Economía 2025.

    El Nobel de Economía premia a tres economistas por explicar cómo la innovación sostiene el crecimiento

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Rosana García, restauradora cromática de imágenes de arte con IA. 

    Restauración cromática con inteligencia artificial de obras de Joaquín Torres García

    Por Silvana Tanzi