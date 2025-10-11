  • Cotizaciones
    sábado 11 de octubre de 2025

    María Corina Machado dedica el Premio Nobel de la Paz a sus compatriotas y a Donald Trump

    El Premio Nobel de la Paz fue entregado el viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien dedicó el premio al pueblo venezolano y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump

    María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025.

    María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por RFI y Redacción Búsqueda

    Machado, activista por la democracia y líder de la campaña que buscó poner fin al régimen autoritario de Nicolás Maduro en las elecciones del año pasado, fue descrita por el jurado como una figura “unificadora” en Venezuela.

    A pesar de las amenazas contra su vida, se ha negado a abandonar el país. Al recibir el galardón, dedicó el premio al “sufriente pueblo de Venezuela” y, de forma sorpresiva, también a Donald Trump, quien durante años había aspirado al Nobel, destacando su “apoyo decisivo a nuestra causa”.

    “Más que nunca contamos con el presidente Trump”, escribió en X, apenas un mes después de una demostración militar estadounidense cerca de las costas venezolanas y una serie de ataques contra supuestos barcos de narcotráfico.

    Machado, de 58 años, contó al director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken —quien la llamó para comunicarle la noticia—, que confía en una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela. “Estoy segura de que prevaleceremos”, dijo durante la conversación, que fue grabada y difundida en X.

    Trump: Machado fue “muy amable”

    Trump celebró el gesto de Machado. “Fue muy amable de su parte”, dijo el mandatario entre risas durante una conferencia en la Casa Blanca, y aclaró: “No le pedí que me lo diera a mí”.

    Trump afirmó que ha apoyado a Machado “en todo momento” y calificó la situación en Venezuela como “un desastre”. También aprovechó la ocasión para destacar su propio papel en política internacional, asegurando que logró poner fin a “ocho guerras”, incluida la de Gaza, tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, alcanzado —según él— bajo su plan de paz.

    “Estoy feliz porque salvé millones de vidas, muchos millones de vidas”, concluyó el presidente, quien durante años había expresado su deseo de recibir el Nobel.

    Ejemplo de coraje civil

    El ingeniero de profesión, que se ha mantenido oculto durante el último año, fue descrito por el presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, como “uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”.

    Desde el exilio en España, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia celebró el reconocimiento como “un merecido homenaje a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por la libertad y la democracia”.

    Dentro de Venezuela, sin embargo, no faltaron las críticas. “Esa mujer no ha hecho nada por la paz en Venezuela”, opinó Pedro González, un jubilado de 68 años en Caracas. “Lo único que ha hecho es convocar protestas, disturbios y todo ese tipo de cosas”, añadió.

    El embajador venezolano ante las Naciones Unidas ironizó que Machado no estaba más calificada para recibir un Nobel de la Paz que uno de Física.

    En contraste, en Argentina —donde residen muchos de los millones de venezolanos que escaparon de la crisis bajo el gobierno de Maduro— la noticia fue celebrada. María Ángel Navas, abogada y activista venezolana de 31 años, consideró el premio “un respaldo y reconocimiento a una lucha que se ha sostenido durante años”.

    Candidatura bloqueada

    Machado fue la candidata presidencial de la oposición para las elecciones venezolanas de 2024, pero su postulación fue bloqueada por el gobierno de Nicolás Maduro. En su lugar, respaldó al diplomático retirado y poco conocido Edmundo González Urrutia, a quien acompañó en actos de campaña donde era recibida con fervor popular, casi como una estrella de rock.

    Aunque Maduro se proclamó vencedor, solo un reducido grupo de países reconoció los resultados oficiales.

    Nacida en Caracas, Machado inició su carrera política en 2002 como fundadora de la organización Súmate (Únete a nosotros), que impulsó un referéndum para revocar el mandato de Hugo Chávez, mentor de Maduro. Aquella iniciativa le valió acusaciones de traición y amenazas de muerte, lo que la llevó a enviar a sus tres hijos al extranjero por seguridad.

    El Comité Nobel reconoció que Machado podría no asistir a la ceremonia en Oslo, prevista para el 10 de diciembre. El anuncio del premio llega además en un contexto de creciente tensión, apenas un mes después del inicio de una campaña militar estadounidense contra el gobierno de Maduro, que incluyó ataques a barcos en aguas cercanas a Venezuela bajo sospecha de narcotráfico.

    Washington acusa al presidente venezolano de liderar un cartel de la droga, algo que él niega. Machado y González Urrutia, por su parte, han apoyado la presión estadounidense como una “medida necesaria” para la “restauración de la soberanía popular”.

    Machado no figuraba entre los nombres más mencionados en las apuestas previas al anuncio del Nobel del viernes.

    Investigación sobre fuga

    Sin embargo, pocas horas antes del anuncio del premio, las probabilidades de que Machado resultara ganadora se dispararon del 3,75% a casi el 73% en la plataforma de apuestas predictivas Polymarket, lo que llevó al Instituto Nobel noruego a abrir una investigación ante la sospecha de una posible filtración.

    Venezuela, que alguna vez fue un petroestado próspero y con instituciones relativamente democráticas, se ha convertido hoy en un “estado autoritario brutal que atraviesa una crisis humanitaria y económica”, señaló Frydnes.

    Más de siete millones de venezolanos —alrededor de una cuarta parte de la población— han abandonado el país durante el gobierno de Nicolás Maduro, huyendo del colapso económico.

    Desde su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato en enero, Donald Trump ha insistido en que “merece” el Nobel por su supuesto papel en la resolución de varios conflictos internacionales, una afirmación considerada exagerada por la mayoría de los analistas.

    Tras conocerse el fallo, su oficina calificó la decisión del Comité Nobel como un gesto de “política por encima de la paz”. Sin embargo, el comité había adoptado su resolución varios días antes del anuncio del acuerdo negociado por Trump para poner fin a los combates en Gaza.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

