    Embajada palestina valoró el “cambio en el discurso diplomático” de Uruguay y su apoyo a la “causa palestina”

    Respaldos como el del gobierno uruguayo “otorgan a nuestra posición palestina y a los derechos palestinos un mayor impulso moral, legal y humanitario”, opina la encargada de Negocios de la Embajada de Palestina en Montevideo

    Canciller Mario Lubetkin

    Canciller Mario Lubetkin

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El gobierno palestino valora de manera muy positiva la posición que tuvo la administración de Yamandú Orsi sobre el conflicto en la Franja de Gaza, que supuso un “cambio de discurso”, y espera que eso se refleje, en el futuro, en eventuales votaciones en Naciones Unidas (ONU).

    “Uruguay desempeñó un papel importante” en el “ámbito diplomático” para apoyar “la causa palestina”, dijo a Búsqueda la encargada de Negocios de la Embajada de Palestina en Montevideo, Nadia Qaraqra.

    Los comentarios de Qaraqra coincidieron con el inicio del cese al fuego en Gaza. Este lunes, en el marco del acuerdo alcanzado entre las partes a impulso de Estados Unidos, la organización terrorista Hamás liberó a los rehenes que mantenía en su poder desde el 7 de setiembre de 2023, mientras que Israel entregó a palestinos que estaban presos en sus cárceles.

    La diplomática destacó que Uruguay respaldó la conferencia internacional, presidida por Arabia Saudita y Francia, que terminó con la Declaración de Nueva York, en la que se establecía “una hoja de ruta única para materializar la solución de dos Estados”. Además, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas el canciller Mario Lubetkin conversó con representantes palestinos sobre la crisis humanitaria en la zona y la posible ayuda que podía brindar Uruguay.

    En opinión de Qaraqra, uno de los puntos de acuerdo fundamental entre su gobierno y Uruguay es “que no hay solución militar posible” y que es necesaria la creación de dos Estados con las fronteras previas a 1967.

    “Respetamos que Uruguay dejó claro que las políticas de ocupación israelí conducen a un aumento de agresiones y desplazamientos, y abordamos con las autoridades en Uruguay la importancia del apoyo humanitario a la Franja de Gaza para aliviar el sufrimiento humano indescriptible”, sostuvo.

    La representante diplomática subrayó que, “en el periodo reciente”, la Cancillería uruguaya “condenó las agresiones israelíes en Gaza y sus violaciones del derecho internacional humanitario y las políticas que amenazan la seguridad de toda la región, y exigió medidas concretas para un alto al fuego”. Esos apoyos y los de otros países, añadió, “otorgan a nuestra posición palestina y a los derechos palestinos un mayor impulso moral, legal y humanitario”.

    El gobierno palestino valora en particular que las declaraciones de Uruguay incluyan el apoyo a las resoluciones de la ONU que condenan a Israel y que demandan la aplicación del derecho internacional. “Esperamos que este cambio en el discurso diplomático de Uruguay acerca de la cuestión palestina siga hacia el uso de las herramientas jurídicas internacionales necesarias para la rendición de cuentas, una labor necesaria para brindar a Palestina la justicia que tanto anhela”, explicó.

    El gobierno de Luis Lacalle Pou cambió la posición histórica de Uruguay en votaciones de varias resoluciones de organismos de la ONU, lo que provocó malestar entre algunos países árabes y el beneplácito de Israel. El canciller Mario Lubetkin dijo en una entrevista con Búsqueda, al inicio de su gestión, que la nueva administración volvería a las posturas anteriores.

    “Para nosotros en Palestina, es importante lograr una condena unánime; un consenso claro y explícito para condenar la agresión israelí y calificarla como crímenes de guerra y genocidio, utilizando un lenguaje contundente, sobre todo cuando hemos estado viendo dos años de genocidio, en vivo y en directo”, dijo la diplomática palestina.

    Qaraqra sostuvo que el conflicto no termina con el cese al fuego, sino que el objetivo debe ser “poner fin a la ocupación ilegal de Israel y lograr la justicia y el derecho del pueblo palestino a una paz justa y duradera en Oriente Medio”.

