  • Cotizaciones
    lunes 05 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Elecciones en Brasil: avanzado el escrutinio Flávio Bolsonaro aventaja a Lula

    Con el 65% de los votos contabilizados, el candidato de la oposición superaba al presidente por 7 puntos

    Elecciones Brasil

    FOTO

    MIGUEL SCHINCARIOL/AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Dos horas después de cerradas las urnas en Brasil y con el inicio del conteo de votos, las noticias parecen favorables a Flávio Bolsonaro. El candidato de la derecha aventajaba por 7 puntos a Luiz Inácio Lula da Silva con el 30% de las papeletas escrutadas, según los datos oficiales.

    Bolsonaro lograba hasta ahora 49,6% de votos y Lula un 42,3%, es decir una ventaja de 9,6 puntos. Esa diferencia es probable que se vaya acortando con el paso de las horas, en la medida en que se sumen los votos en poblaciones donde el actual presidente tiene más apoyos. Esa dinámica ocurrió en 2022, cuando Lula ganó su tercer mandato en una competencia contra Jaír Bolsonaro.

    En esta ocasión, sin embargo, algunas proyecciones indican que el opositor podría terminar con más votos que Lula en la primera vuelta. Los dos candidatos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta el 25 de octubre si ninguno obtiene más del 50% de los votos válidos.

    Leé además

    flavio bolsonaro y lula da silva se enfrentaran en una segunda vuelta en brasil
    France 24

    Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se enfrentarán en una segunda vuelta en Brasil
    Una votante se somete a una verificación biométrica antes de emitir su voto durante las elecciones presidenciales en Brasilia, Brasil.
    Elecciones en Brasil

    Los brasileños votan en unas elecciones seguidas muy de cerca por Donald Trump

    La Policía Federal de Brasil y la Fiscalía General abrieron un procedimiento preliminar para indagar la presunta inyección de fondos por parte del gobierno de Donald Trump a organizaciones opositoras.

    En el gobierno y el Frente Amplio existe “mucha preocupación” por las tendencias reflejadas en algunas encuestas y por un desenlace favorable a Bolsonaro.

    Selección semanal
    Conexión Ganadera

    Damnificados de Conexión Ganadera empezaron a cobrar; otros negocian un segundo acuerdo

    Por Ana Morales
    Investigación histórica

    Dictadura uruguaya e Israel fueron aliados políticos “contra el comunismo internacional”; el petróleo distanció el vínculo

    Por Sergio Israel
    Detrás de los números

    Nuestra (deficitaria) conversación económica: ¿quiénes hablan y de qué?

    Por Ismael Grau
    Ana Ribeiro

    Ana Ribeiro y Gerardo Caetano fueron incorporados a la Comisión de Nomenclatura de Montevideo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa