Elecciones en Brasil: avanzado el escrutinio Flávio Bolsonaro aventaja a Lula

Dos horas después de cerradas las urnas en Brasil y con el inicio del conteo de votos, las noticias parecen favorables a Flávio Bolsonaro. El candidato de la derecha aventajaba por 7 puntos a Luiz Inácio Lula da Silva con el 30% de las papeletas escrutadas, según los datos oficiales.
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Bolsonaro lograba hasta ahora 49,6% de votos y Lula un 42,3%, es decir una ventaja de 9,6 puntos. Esa diferencia es probable que se vaya acortando con el paso de las horas, en la medida en que se sumen los votos en poblaciones donde el actual presidente tiene más apoyos. Esa dinámica ocurrió en 2022, cuando Lula ganó su tercer mandato en una competencia contra Jaír Bolsonaro.
En esta ocasión, sin embargo, algunas proyecciones indican que el opositor podría terminar con más votos que Lula en la primera vuelta. Los dos candidatos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta el 25 de octubre si ninguno obtiene más del 50% de los votos válidos.